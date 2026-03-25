Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал уход Антуана Гризманна из «Атлетико» по окончании сезона.
Летом французский нападающий присоединится к «Орландо Сити».
«Гризманн – отличный игрок, у него была прекрасная карьера в Испании и в сборной Франции. Думаю, он очень поможет развитию МЛС.
Я думаю только о «Реале» и о том, чтобы остаться здесь надолго», – сказал Винисиус.
В четверг, 26 марта, сборные Бразилии и Франции проведут товарищеский матч в США.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Давно пора к такому привыкнуть.