Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»

Винисиус: Гризманн внесет большой вклад в развитие МЛС.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал уход Антуана Гризманна из «Атлетико » по окончании сезона.

Летом французский нападающий присоединится к «Орландо Сити».

«Гризманн – отличный игрок, у него была прекрасная карьера в Испании и в сборной Франции. Думаю, он очень поможет развитию МЛС .

Я думаю только о «Реале» и о том, чтобы остаться здесь надолго», – сказал Винисиус.

В четверг, 26 марта, сборные Бразилии и Франции проведут товарищеский матч в США.