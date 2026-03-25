На игру России и Никарагуа продано более 25 тысяч билетов, сообщили в РФС: «Мы ждем аншлаг. Стремимся превращать в праздник каждый матч национальной команды»

Матч России с Никарагуа посетят более 25 тысяч болельщиков.

BetBoom товарищеский матч пройдет в пятницу на стадионе «Ozon Арена » в 19:30 по московскому времени.

«Стремимся, чтобы каждый матч национальной команды превращался для города в праздник. На данный момент продано более 25 тысяч билетов, при том, что стадион вмещает 33 тысячи.

Это хорошая динамика. Все говорит о том, что мы ждем аншлаг», – сказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин.