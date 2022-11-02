Лидера Франции выгнали из сборной. Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

Президент Федерации баскетбола Франции объявил, что разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля больше не будет в национальной команде. Все дело в том, что этим летом разыгрывающий подписал договоренность, обещав не переходить в российский клуб, но нарушил ее через 72 часа после завершения Евробаскета.

Кто такой Томас Эртель

Как всегда пишут во Франции, «загадочный персонаж». Это расплывчатое определение вполне помогает понять, почему данный гражданин оказался в подобной ситуации.

Эртель – один из самых заметных разыгрывающих последнего десятилетия в европейском баскетболе. Те команды, которым удавалось нивелировать вред от его вялой защиты и несобранности в ключевые моменты, получали вполне интересного созидателя (чаще всего, выходящего со скамейки). Француз был и лучшим распасовщиком Евролиги, и не раз блистал в кубках (MVP в Испании и Турции), и кое-что выиграл (несколько титулов в национальных чемпионатах). Хотя, конечно, главной командой в его карьере всегда была сборная, где он все последние десять лет вел за собой резервистов и выступал в роли «шестого игрока»-зажигалки, а в те моменты, когда это было по-настоящему нужно, давал гораздо больше (например, в отсутствие Паркера на чемпионате мира-2014 и в отсутствие Де Коло на чемпионате Европы-22) .

Сейчас ему уже 33 года, но вот только что на Евробаскете-2022 он показал чуть ли не лучший баскетбол в жизни – в нужный момент стал лидером атаки для французов, попадал из-за дуги в критических ситуациях, организовывал двойки с Гобером, в общем, стал значимым фактором для завоевания серебра.

Проблема в том, что клубная карьера Эртеля последние годы катилась куда-то не туда. Он выступал в «Барселоне» и «Реале» (лучших клубах Европы), но и там, и там у него по каким-то причинам не сложилось.

Сначала его выгнал Шарунас Ясикявичюс. Каталонцы узнали, что выведенный к тому моменту из состава Эртель ведет переговоры с «Реалом» и после выездного матча не пустили его в клубный самолет. Сам француз объяснял такое отношение к себе тем, что его возненавидел «главный тренер».

На следующий год Эртель уже был в «Реале», где тренер его вроде бы любил поначалу, но затем тоже вывел из состава. После того как разыгрывающий и его приятель Трей Томпкинс попались на вечеринке в Афинах, карьера француза и в Мадриде завершилась. «Не Ласо выгнал Эртеля, – говорил главный тренер «Реала» Пабло Ласо, – он сам себя выгнал. Неужели вы думаете, что я перестал его ставить из-за одного проступка? Это было бы глупо. Томас – один из пяти-шести лучших игроков, что у меня были в командах, но я считаю, что команда побеждает и проигрывает как единое целое».

Эртель, естественно, посчитал, что в обоих случаях по отношению к нему поступили несправедливо и не дали ему исправить единичные проступки. «Меня беспокоит, что все эти истории влияют на мой образ, – признавался он. – Не хочу, чтобы люди смотрели на меня так, как я того не заслуживаю. Я просто очень эмоциональный человек. Прилагаю все усилия для победы».

Тем не менее, как ко всему этому относиться иначе, не вполне понятно. По словам Эртеля, у него были предложения из Испании и Франции, но очевидно, что ни один клуб в Европе после выкрутасов последнего времени не готов был в него вкладываться так, как «Зенит», ищущий варианты для параллельного импорта в условиях европейских санкций. По информации Sports.ru французскому ренегату платят не меньше 1,5 млн евро в год .

Почему в него влюбился «Зенит»

Эртель – самый статусный игрок, который приехал в Лигу ВТБ в это межсезонье. Без еврокубков и раздутых бюджетов у российских клубов осталось только два союзника: возможность переплачивать и готовность рисковать с игроками, у которых сложилась сомнительная репутация. Французский разыгрывающий в эту разношерстную компанию угодил, возможно, и случайно, но в 33 года он должен был подписать последний большой контракт в карьере, а как раз тут сложилось твердое ощущение, что его выгоняют отовсюду еще до окончания сезона. Так он и возглавил список лучших трансферов лета в России – на фоне опасных сумасбродов вроде Джалена Рейнольдса или сбитых летчиков вроде Джеймса Энниса Эртель как будто привез не только коллекцию индивидуальных и командных наград, но и впечатляющее выступление на Евробаскете, многолетний опыт выступлений за топовые клубы Евролиги и одну из лучших сборных континента.

«Зенит» рассчитывал, что в лице Эртеля получает лучшего разыгрывающего турнира, идеального в данных условиях посредника между тренером и командой и, возможно, лучшего игрока, способного взять на себя атаку в концовках. Пока эти ожидания оправдались лишь во вчерашнем матче против московского ЦСКА (26 очков и 7 передач), но нельзя не принимать во внимание, что он пропустил подготовку с «Зенитом» и подъехал после напряженного турнира и скандала с Федерацией.

Нельзя терять надежду, что и сезон Эртель в кои-то веки доиграет до конца.

Почему Эртеля выгнали из сборной

Эртель достиг договоренности по поводу соглашения с «Зенитом» еще в июле. Об этом подробно рассказывали инсайдеры по обе границы еще не вполне «железного занавеса». И когда в Лигу ВТБ переехали еще и Луи Лабери и Ливио Жан-Шарль, то Федерация баскетбола Франции вынудила всех игроков сборной в письменной форме заверить, что они не собираются выступать за клубы из России и не ведут с ними переговоры.

Сама эта мера была внутри команды непопулярной. Например, об этом говорил Эван Фурнье.

Однако Эртель согласился с теми условия, которые ему выставили. Следует заметить, что даже при этом он не давал внятных публичных обещаний относительно своего будущего :

«Да, я подписал, и вы это знаете. Иначе меня бы здесь не было. Являюсь ли я поклонником этого решения, не ваше дело. Вы спрашиваете, подписал ли я? Да, я подписал.

Мои агенты взаимодействуют с клубами, в том числе с российскими, если хотите знать. Но есть и другие команды, которые играют в Евролиге и в чемпионате Испании. Посмотрим, что произойдет в будущем».

В общем, ситуация получилась двусмысленной для всех сторон.

Федерация баскетбола Франции, по сути, выступила с инициативой, направленной против единственного игрока в составе. При этом с радостью дала себя обмануть: Эртель сделал вид, что не собирается переходить в «Зенит», а функционеры сделали вид, что отговорили его, хотя им самим позарез было нужно, чтобы разыгрывающий поехал на Евробаскет (у них и так возникли огромные проблемы с организацией нападения).

Эртель же подписал соглашение об отказе выступать в Россию, но потом без каких-либо раздумий на него наплевал – о контракте с «Зенитом» было объявлено через 72 часа после финала. С одной стороны, мушкетеры так вроде бы поступать не должны: слово взял – слово забрал. А, с другой, опять же это была мера, необходимая, чтобы повлиять на конкретного баскетболиста и запретить ему одному подписывать контракт. Того самого баскетболиста, который вошел в топ-3 самых полезных игроков сборной Франции на Евробаскете.

Исходя из такого сплошного лицемерия, можно было бы предположить, что французы как-то эту историю замнут.

Но нет.

Сначала Эртеля предупреждали по-хорошему.

Потом напоминали ему, что он дал обещание в письменном виде.

Затем ждали, когда он проведет первый матч за «Зенит».

Угрожали отстранением.

Пугали общественным мнением.

И лишь когда тот прямым текстом заявил: «Срать хотел, что вы там думаете», все же приступили к репрессиям. Как будто. Можно так подумать.

Хотя, на самом деле, опять же не совсем.

«Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в России к тому моменту и не подписывал документ, – заявил президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта, – но Томасу Эртелю мы все четко объяснили, а он не выполнил своих обязательств. На данный момент, думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Все кончено ».

Конечно, здесь можно увидеть, что Эртелю больше не суждено сыграть за сборную Франции – в том числе на Олимпиаде-24 в Париже.

Но вот эти «на данный момент», «я так думаю» оставляют не самый плохой плацдарм для маневров. Если ситуация сложится так, как это было на Евробаскете-22, все же хотелось бы увидеть, чтобы французы сами выстрелили себе в ногу. Контракт Эртеля с «Зенитом» может завершиться, партнеры могут возмутиться, тренер может вступиться… Во Франции с разыгрывающим уже попрощались, но принципиальность европейских соплежуев – дело такое.

Что говорит Эртель

Так и говорит.

«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно посрать . Так что можете не жалеть ни о чем. Пожалуйста, займитесь собственной жизнью! Заранее спасибо».

Фото: БК «Зенит»/Ольга Шмонина; globallookpress.com/IMAGO/Marko Metlas, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; РИА Новости/Алексей Даничев