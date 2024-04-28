«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?

Интервью Томаса Баха символично вышло в день, когда делегация «Париж-2024» получила в Афинах зажженный олимпийский огонь и отправилась с ним в путешествие в столицу Игр.

Сам Бах находился в штаб-квартире МОК в Лозанне, но – видимо, в знак уважения – выбрал французское СМИ, агентство AFP. Они и задали ему вопросы, которые крутились у всех.

Про позицию Баха в сложной ситуации с китайскими пловцами и триметазидином мы уже писали. Кажется, президент МОК чуть ли не единственный, кто однозначно занял сторону WADA (или просто предпочел остаться в стороне от конфликта).

Вот и другие главные тезисы Баха.

Про россиян на Олимпиаде

Томас в очередной раз подчеркнул: несмотря на политику, он считает необходимым выступление на Играх российских спортсменов в нейтральном статусе. Но тут включаются сложная многоступенчатая процедура отбора и идеальная нейтральность (то есть отсутствие флага, гимна и любых символов, связанных со страной).

Журналист уточнил у главы МОК, что будет, если кто-то из россиян продемонстрирует на Играх, например, букву Z.

– Мы начнем дисциплинарные процедуры и предпримем все необходимые меры или санкции, – подчеркнул Бах. – Это может дойти и до немедленного исключения с Игр.

Напомним, россиян допускают на Олимпиаду только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Про арабо-израильский конфликт

И снова Бах сказал, что сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с ситуацией между Россией и Украиной некорректно. «Ситуация между Израилем и Палестиной принципиально иная», – заявил президент МОК. Но, несмотря на «ужас от событий 7 октября», палестинских спортсменов ждут в Париже (точно так же, как израильских).

По словам Баха, на Играх выступят 6-8 спортсменов из Палестины (в Токио-2020, для сравнения, их было пятеро). А тем, кто не сможет пройти квалификацию, МОК предложит поехать на Игры по wild card. Израильские СМИ возмущены: зачем такие преференции стране, которая выступила агрессором?

«Даже если никто из палестинских спортсменов не сумеем отобраться на Игры в Париже, мы предложим национальному олимпийскому комитету Палестины приглашения. Точно так же, как мы поступили бы в случае с любым другим НОК, чьи представители не смогли выполнить квалификационные критерии», – парировал Бах.

Важно: к Олимпийскому комитету России это утверждение не относится. Бах имеет в виду НОКи, которые не лишены признания МОК, в нашем случае оно приостановлено.

Про Олимпийские игры

Главный вопрос про Париж-2024 – это безопасность. В частности, из-за этих опасений под вопросом оказалась церемония открытия Игр. Но Бах уверен: она будет «незабываемой».

– Крайне профессиональный и тщательный подход французских властей дает всем нам уверенность, что церемония открытия на реке Сене состоится, и что она станет потрясающей, незабываемой, и при этом безопасной, – уверен президент МОК.

Открытие Игр намечено на 26 июля. Пока планируется, что вместо традиционного парада спортсменов на стадионе команды рассадят по лодкам, и все они поплывут по Сене на глазах 500 тысяч зрителей.

Однако после теракта в «Крокус Сити холл» в безопасности такого мероприятия засомневался даже президент Франции Эммануэль Макрон. Неделю назад он дал понять, что возможно, церемонию придется провести на стадионе в стандартном формате.

– Пока мы все настроены провести открытие Игр на реке Сене... при этом мы рассматриваем разные сценарии, – согласился Бах. И подчеркнул, что красочное открытие принципиально важно еще и потому, что «после двух подряд ковидных Олимпиад ценности олимпийского движения исчезли из поля внимания всего мира на 8 лет. А 8 лет – это слишком долго, и потом будет крайне сложно возродить олимпийский дух».

Еще одно большое опасение предстоящей Олимпиады – постоянные протесты жителей Франции. Но Бах не принимает их на свой счет и, кажется, не смущен.

– Они (протесты – Спортс) относятся не только к Олимпийским играм, – уверен президент МОК. – Это часть нашего мира, потому что мы живем во времена глобальной неопределенности. Есть люди, которые настроены скептически, есть и те, кто боится. Кто-то не уверен в собственном будущем. В таких обстоятельствах вполне понятны некоторые вопросы и критика.

Про собственное будущее

У Баха завершается его второй и последний срок на посту президента МОК. Некоторое время назад поступило предложение изменить олимпийскую хартию, с тем чтобы Бах получил возможность баллотироваться и в третий раз. Но пока он высказывается на эту тему крайне осторожно:

– Комиссия по этике дала мне строгие рекомендации не отвечать на этот вопрос вплоть до завершения Олимпийских игр в Париже, – заявил Бах. – Я думаю, у них были веские основания так поступить.

Выборы нового президента МОК намечены на 2025 год в Афинах. Но изменить хартию могут уже на ближайшей сессии – она состоится как раз в Париже перед стартом Олимпийских игр. И тогда шансы 70-летнего Баха остаться во главе МОК станут почти стопроцентными.

«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок

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Фото: East News /GABRIEL MONNET / AFP, Emmanuel DUNAND / AFP; Michael Kappeler/dpa/Global Look Press