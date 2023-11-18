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WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

WADA WADA
МОК МОК
РУСАДА РУСАДА
Витольд Банька
Игры дружбы
Оливье Ниггли
Легкая атлетика Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддалось тренду последних дней и резко осудило проведение Игр Дружбы в России (запланированы на сентябрь-2024).

По Кодексу страна, лишенная статуса соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования – это позиция гендиректора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Глава WADA Витольд Банька пошел еще дальше:

«Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов (кодекса WADA – Sports.ru) может повлечь за собой последствия»

Ну а потом все двинулось по привычному сценарию. Депутат Госдумы Евгений Ревенко порекомендовал чиновникам WADA «выпить яду». Дмитрий Губерниев сравнил противников Игр Дружбы с «бабками-ежками», которые «со всей планеты слетаются в своих ступах и будут метлами махать, посылая проклятия в наш адрес».

А вот оргкомитет Игр Дружбы выпустил нейтральное заявление: «Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования». 

Главное: WADA не одиноко. Чуть раньше с аналогичной позицией выступил и МОК.

Так что, смогут две крупнейшие международные организации, объединившись, отменить Игры Дружбы? Или как минимум помешать их полноценному проведению? 

WADA ссылается на Кодекс. Он правда запрещает проводить Игры Дружбы?

Напомним цитату из Ниггли: «По Кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования».

Смотрим в Кодекс (точнее, в «Стандарт соответствия для национальных антидопинговых организаций» от 2018 года), параграф B 2.1: 

«Страна не может получить право проведения региональных, континентальных или мировых чемпионатов и соревнований, проводящихся главными организаторами турниров, а также не может принимать Олимпийские или Паралимпийские игры».

Вроде бы похоже на слова Ниггли, да? Но есть нюанс: оргкомитет Игр Дружбы возглавляет Алексей Сорокин. Он не имеет отношения не только к РУСАДА (а именно оно является подписантом Кодекса и находится под санкциями WADA), но и к Олимпийскому комитету России. А значит, ни WADA, ни МОК не подчиняется.

Международные структуры имеют полное право (и пользуются им) не проводить в России своих соревнований. Но могут ли они запретить стране придумать турнир, при условии, что его организатор вообще не является подписантом Кодекса WADA?

Вряд ли. 

А что будет с теми, кто приедет на Игры Дружбы?

Кажется, у WADA больше рычагов влияния, чем у МОК, который вряд ли может пойти дальше грозных заявлений. 

РУСАДА до сих пор не имеет статуса соответствия и осуществляет тестирование только по доброй воле WADA. Последняя придирка от международных чиновников – несоответствие нашего национального законодательства требованиям Кодекса.

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

Мы уже писали, что этот вопрос обсуждают в Госдуме – и при желании могут легко и быстро его решить. Но кажется, если РУСАДА вопреки требованиям WADA возьмется за осуществление допинг-контроля на Играх Дружбы, это может стать критическим эпизодом.

И тогда WADA вправе не только не восстановить РУСАДА, но и забрать право на проведение тестирования внутри страны. А это уже почти катастрофа. 

А вот слова Баньки о потенциальных санкциях в адрес «подписантов Кодекса», похоже, не опасны ни для кого, кроме России. Ведь лично спортсмены (из любой страны) Кодекс не подписывают. А в Играх Дружбы будут участвовать именно атлеты, а не организованные делегации из стран.

Запретить любому спортсмену заявиться на те или иные соревнования от себя лично ни Банька, ни Бах не могут. Хотя могут очень не рекомендовать – и это, не исключено, тоже подействует.

А могут Игры Дружбы пройти без допинг-контроля?

Конечно. Прямо сейчас Игры Дружбы напоминают американские профессиональные лиги, которые живут по своим правилам в параллельном от WADA и МОК мире.

Даже если РУСАДА не сможет осуществлять допинг-контроль на Играх Дружбы, организаторы могут провести его независимо за свои деньги. Только тогда и правила придется придумывать самим.

Захотим разрешить мельдоний или любой другой препарат? Пожалуйста. Пустим на соревнования спортсменов, которые уже отбывают дисквалификации за нарушения антидопинговых правил WADA? Тоже никто не мешает.

Игры Дружбы, похоже, станут другой вселенной, отдельной от олимпийского спорта. Почему-то чиновникам МОК и WADA прямо сейчас это кажется опасным. 

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

Фото: Gettyimages.ru/Luke Walker; РИА Новости/Алексей Витвицкий, Ильнар Тухбатов, Алексей Филиппов

19 комментариев

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терминатор киборгов
Двойные стандарты как они есть.
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Юрий Суетин
Надо провести турнир, на котором будет разрешен весь возможный допинг. Высокие достижения без медицины невозможны, а 100-метровку за 6 секунд хочется посмотреть)
+6
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AtMOROSOk
Наши, в теории, могли бы выстроить альтернативный, независимый от западной бюрократии спортивный мир во главе с Играми Дружбы. Это действительно может быть угроза и вызов устоявшемуся миропорядку в спорте.

Но, зная наших чиновников, есть уверенность что всё будет организовано через Ж. Всё пролюбят, никто не приедет кроме беларусов и сирийцев, классической Олимпиаде и МОК угрозы не будет.
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Юрген
Ответ Юрий Суетин
Надо провести турнир, на котором будет разрешен весь возможный допинг. Высокие достижения без медицины невозможны, а 100-метровку за 6 секунд хочется посмотреть)
Даже если разрешат любой допинг вряд ли результаты сильно изменятся. Есть мнение, что ведущие атлеты и так под допингом.
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jerry40
Непонятно, в чем опасность для WADA, ведь спортсмены всё равно останутся на контроле по допингу на следующих соревнованиях. То есть они говорят - ты в WADA, поэтому тебе нельзя с ребятами во дворе в футбол погонять
+3
0
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MosesPray
Ответ Kasztelan
По итогам прочтения последних абзацев предлагаю следующий вариант регламента: Тот же бег, то же плаванье, то же копьё, но команда Дисквалифицировалась, если ни одного запрещённого препарата Не приняла перед выходом на спортивный поединок Накаченные стероидами новой эпохи кумиры Открыли горизонты запредельных рекордов в основном ценой жизни: Рвались аорты, суставы крошились под напором синтетической силы
Значит Симона Байлз и братан Уильямс смогут приехать и поучаствовать.
+2
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Павел Московой
Ответ AtMOROSOk
Наши, в теории, могли бы выстроить альтернативный, независимый от западной бюрократии спортивный мир во главе с Играми Дружбы. Это действительно может быть угроза и вызов устоявшемуся миропорядку в спорте. Но, зная наших чиновников, есть уверенность что всё будет организовано через Ж. Всё пролюбят, никто не приедет кроме беларусов и сирийцев, классической Олимпиаде и МОК угрозы не будет.
В теории можно все, что угодно. На практике это полная утопия. Зачем другим странам "Игры Дружбы" взамен олимпийских с долгой историей, традициями и спонсорами?
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Мерседес-Бендзь
Во первых до сентября 2024 все может повернуться задом на перед, во вторых сама ВАДА и МОК делают рекламу этим играм.
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A K
Устроить можно все, что угодно. Ожидать при этом, что весь мир выстроится в струнку, глупо и наивно. Если нет сил и возможностей, не надо и начинать, а то потом позора не оберешься.
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Manowar66
Ответ Павел Московой
В теории можно все, что угодно. На практике это полная утопия. Зачем другим странам "Игры Дружбы" взамен олимпийских с долгой историей, традициями и спонсорами?
ну приедет условный кениец и срубит бабла по легкому на 5000 метров
так и другие подтянуся
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Фёдор Кузнецов
Так туда же кроме КНДР и Эритреи никто не приедет, как нас убеждали, почему МОК и ВАДА так возбудились?
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Manowar66
Ответ zeppelin
Ну вот чтобы условный кениец не позарился на деньги, ВАДА его предупреждает, что он попадет на карандаш.
Все равно деньги потрачены будут, лучше с пользой
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zeppelin
Ответ Manowar66
ну приедет условный кениец и срубит бабла по легкому на 5000 метров так и другие подтянуся
Ну вот чтобы условный кениец не позарился на деньги, ВАДА его предупреждает, что он попадет на карандаш.
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Павел Московой
Ответ Manowar66
ну приедет условный кениец и срубит бабла по легкому на 5000 метров так и другие подтянуся
А деньги-то на все это откуда? Из наших карманов?
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Alexander Solodkov
Что-то много разговоров - А вот не приедут чемпионы из Франции. - Ну и что? Соревнования проводятся для русских и белорусов и для желающих приехать, выиграть и получить призовые. Приедут хорошо. Не приедут, тоже не плохо. Был опыт грандиозных Спартакиад и победителей ценили. Будут первые игры, а дальше посмотрим. Но если пошел всеобщий раскол, то и спорт может немного отстраниться. Сделать блестящее событие как в Сочи. И в первую очередь для своих. Не свои - валите отсюда. Переживем.
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Кавабунга Шреддоголовый
А чего вада и мок боятся? Все бабки, спонсоры, лучшие атлеты на олимпиаде. У олимпиады история, а это новодел за счет налогоплательщиков, без истории, без всего
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Дмитрий Сальников-Грачев
Было бы идеально провести игры Дружбы с широким количеством участников.
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