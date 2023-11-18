WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддалось тренду последних дней и резко осудило проведение Игр Дружбы в России (запланированы на сентябрь-2024).

По Кодексу страна, лишенная статуса соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования – это позиция гендиректора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Глава WADA Витольд Банька пошел еще дальше:

«Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов (кодекса WADA – Sports.ru) может повлечь за собой последствия»

Ну а потом все двинулось по привычному сценарию. Депутат Госдумы Евгений Ревенко порекомендовал чиновникам WADA «выпить яду». Дмитрий Губерниев сравнил противников Игр Дружбы с «бабками-ежками», которые «со всей планеты слетаются в своих ступах и будут метлами махать, посылая проклятия в наш адрес».

А вот оргкомитет Игр Дружбы выпустил нейтральное заявление: «Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования».

Главное: WADA не одиноко. Чуть раньше с аналогичной позицией выступил и МОК.

Так что, смогут две крупнейшие международные организации, объединившись, отменить Игры Дружбы? Или как минимум помешать их полноценному проведению?

WADA ссылается на Кодекс. Он правда запрещает проводить Игры Дружбы?

Напомним цитату из Ниггли: «По Кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования».

Смотрим в Кодекс (точнее, в «Стандарт соответствия для национальных антидопинговых организаций» от 2018 года), параграф B 2.1:

«Страна не может получить право проведения региональных, континентальных или мировых чемпионатов и соревнований, проводящихся главными организаторами турниров, а также не может принимать Олимпийские или Паралимпийские игры».

Вроде бы похоже на слова Ниггли, да? Но есть нюанс: оргкомитет Игр Дружбы возглавляет Алексей Сорокин. Он не имеет отношения не только к РУСАДА (а именно оно является подписантом Кодекса и находится под санкциями WADA), но и к Олимпийскому комитету России. А значит, ни WADA, ни МОК не подчиняется.

Международные структуры имеют полное право (и пользуются им) не проводить в России своих соревнований. Но могут ли они запретить стране придумать турнир, при условии, что его организатор вообще не является подписантом Кодекса WADA?

Вряд ли.

А что будет с теми, кто приедет на Игры Дружбы?

Кажется, у WADA больше рычагов влияния, чем у МОК, который вряд ли может пойти дальше грозных заявлений.

РУСАДА до сих пор не имеет статуса соответствия и осуществляет тестирование только по доброй воле WADA. Последняя придирка от международных чиновников – несоответствие нашего национального законодательства требованиям Кодекса.

Мы уже писали, что этот вопрос обсуждают в Госдуме – и при желании могут легко и быстро его решить. Но кажется, если РУСАДА вопреки требованиям WADA возьмется за осуществление допинг-контроля на Играх Дружбы, это может стать критическим эпизодом.

И тогда WADA вправе не только не восстановить РУСАДА, но и забрать право на проведение тестирования внутри страны. А это уже почти катастрофа.

А вот слова Баньки о потенциальных санкциях в адрес «подписантов Кодекса», похоже, не опасны ни для кого, кроме России. Ведь лично спортсмены (из любой страны) Кодекс не подписывают. А в Играх Дружбы будут участвовать именно атлеты, а не организованные делегации из стран.

Запретить любому спортсмену заявиться на те или иные соревнования от себя лично ни Банька, ни Бах не могут. Хотя могут очень не рекомендовать – и это, не исключено, тоже подействует.

А могут Игры Дружбы пройти без допинг-контроля?

Конечно. Прямо сейчас Игры Дружбы напоминают американские профессиональные лиги, которые живут по своим правилам в параллельном от WADA и МОК мире.

Даже если РУСАДА не сможет осуществлять допинг-контроль на Играх Дружбы, организаторы могут провести его независимо за свои деньги. Только тогда и правила придется придумывать самим.

Захотим разрешить мельдоний или любой другой препарат? Пожалуйста. Пустим на соревнования спортсменов, которые уже отбывают дисквалификации за нарушения антидопинговых правил WADA? Тоже никто не мешает.

Игры Дружбы, похоже, станут другой вселенной, отдельной от олимпийского спорта. Почему-то чиновникам МОК и WADA прямо сейчас это кажется опасным.

Фото: Gettyimages.ru/Luke Walker; РИА Новости/Алексей Витвицкий, Ильнар Тухбатов, Алексей Филиппов