«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок

В индийском Мумбае продолжается 141-я сессия Международного олимпийского комитета.

Представители России в ней не участвуют (хотя Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев как члены МОК могли присутствовать, но по неизвестным причинам не приехали). Зато члены МОК из экзотических стран выступили с инициативой.

Мустафа Берраф из Алжира при поддержке Луиса Меджиа Овьедо из Доминиканской республики и Аичи Гарада Али из Джибути предложил действующему президенту Томасу Баху остаться на еще один (третий подряд) срок. Есть нюанс: для этого надо менять главный документ олимпизма – Олимпийскую хартию.

• Выборы президента МОК намечены на 2025 год в Афинах. К тому моменту Бах будет оставаться во главе организации уже 12 лет. Впервые на 8 лет его избрали еще в 2013 году – немец сменил Жака Рогге.

• По Хартии, президент МОК может занимать пост максимум 12 лет (по схеме 8+4). Это ограничение появилось как раз при Рогге, до него Хуан Антонио Самаранч был главой МОК 21 год.

Олимпийскую хартию ради президентства менял еще Самаранч. И сейчас это может испортить карьеру его сыну

Кажется, предложение трех членов МОК не стало для 69-летнего Баха сюрпризом. Тем более оно хорошо подкреплено. Берраф возглавляет Ассоциацию олимпийских комитетов Африки – потенциально это мощнейшая коалиция внутри МОК.

«Мы преодолеваем все вызовы благодаря вот этому единству, поддержке, которую вы оказывали мне по многим вопросам на протяжении времени, – расчувствовался Бах. – Мы можем надеяться на объединение нашего спорта, только если мы сами едины. Иначе, если мы будем разделены, как мы можем указывать остальным на наш союз и нашу объединительную силу?»

Кажется, объединение состоялось, остаются бюрократические нюансы. Чтобы изменить Хартию, необходимо составить письменное предложение и подать его не меньше, чем за 30 дней до ближайшей сессии. И тогда – если члены МОК это поддержат – Бах сможет пойти на третий срок.

«Вы знаете, что я очень лоялен к Олимпийской хартии, – напомнил Бах. – Являясь одним из ее основных авторов, я тем более к ней лоялен, ха-ха».

Томас действительно за 12 лет многократно менял Хартию. Как в принципиальных моментах (например, касающихся политических демонстраций), так и косметически (например, олимпийский девиз теперь включает слово «вместе», а формулировка принципов – уважение «международно признанных прав человека»).

Если Бах решится переписать Хартию, чтобы позволить себе остаться на еще один срок, то тут тоже будет не первым. Тот самый Хуан Антонио Самаранч сначала ввел максимальный возраст для членов МОК – 75 лет, после которого они обязаны уйти в отставку. А потом, когда сам стал приближаться к этой черте, увеличил возрастной лимит до 80 лет – и в итоге избрался еще на один срок в 1997-м.

Интересно, что сейчас в числе потенциальных пострадавших может оказаться сын и полный тезка Самаранча – Хуан Антонио-младший. Его называли одним из главных претендентов на кресло президента после Баха.

На стороне Самаранча-джуниора – успехи в бизнесе и позитивный опыт работы во главе координационной комиссии МОК «Пекин-2022». Считается, что организовать Игры в условиях пандемии без гибкости и находчивости Самаранча было бы крайне сложно.

Вот только Самаранчу 63 года, он не сильно моложе Баха. Если в 2025-м встать во главе МОК не получится – скорее всего, не получится уже никогда.

«МОК поражен вирусом беззакония». Вяльбе с Васильевым против изменений в Хартии

Предложение изменить Олимпийскую хартию на удивление не встретило сопротивления. Как будто все решено заранее – и от этого мало кому интересно.

Промолчал не только Самаранч-младший, но и давний соперник Баха лорд Себастьян Коу. Хотя Бах открыто пускал стрелы в его адрес. Свежая цитата: «Некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения». Вполне можно отнести не только к стране, но и к международной федерации World Athletics под руководством Коу, которая вопреки рекомендациям МОК допускать россиян даже не собиралась.

Не рады идее Баха с третьим сроком, кажется, только в России. Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе привычно категорична: «Пусть они его уже до смерти выберут. Мне не хочется говорить по поводу этой организации».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев согласен, что менять Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха – уже готовый диагноз: «МОК поражен вирусом беззакония, с ними разговаривать не о чем», – звучит он так.

Но для МОК все это сейчас слишком далеко и непонятно. Кажется, вокруг Баха действительно есть некое единство. Хотя в вопросах глобальной политики члены МОК очень далеки от объединения, о котором мечтает президент МОК. Так, глава оргкомитета «Лос-Анджелес-2028» Кейси Вассерман в начале речи выразил поддержку Израилю в войне на Ближнем Востоке:

«Нет слов, которые могли бы описать шок и ужас после убийств в Израиле 7 октября. Мир оплакивает крупнейший случай истребления евреев со времен Холокоста. Этому не может быть оправдания».

Вассерман рассказал, что его семья родом из Украины, но вынуждена была эмигрировать в США из-за еврейских погромов. Часть зала встретила выступление американца аплодисментами.

Но если вспомнить состав МОК (двое из 14 членов исполкома – выходцы из арабских стран), неудивительно, что понравилось не всем. Саид Шахид Али из Пакистана выразил сожаление, что «политический контент заслонил спортивную часть, которая должна была стать главной в презентации Лос-Анджелеса».

А Томас Бах поспешил перейти к голосованию по вопросу включения в программу Игр пяти новых видов спорта. Так что в Лос-Анджелесе будут соревноваться в крикете, бейсболе, лакроссе, сквоше и флаг-футболе. Брейк-данса, который дебютирует на будущий год в Париже, в Лос-Анджелесе уже не будет.

За 12 лет у власти Бах сталкивался с самыми разнообразными вызовами: коррупционные скандалы в федерациях легкой, тяжелой атлетики и бокса, пандемия, кардинальные изменения в олимпийской программе, российский допинговый скандал, геополитика....

Пожалуй, ни у одного президента МОК до сих пор не было столь пестрого правления. Но кажется, Томаса это не смущает:

«Вы слышали от главы нашей юридической комиссии, что нужно делать, – обратился он к членам МОК. – Я очень тронут вашей поддержкой и дружбой, благодарю вас всех».

Изменения в Хартии могут принять уже перед стартом Олимпийских игр в Париже летом 2024-го. Если так произойдет, Бах станет почти стопроцентным фаворитом на выборах президента.

Действительно, а кто, если не он?

Фото: AFP/INDRANIL MUKHERJEE; Gettyimages.ru/Amilcar Orfali; Cao Can/Global Look Press