Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков продолжает подводить черту под вопросом участия наших спортсменов в Играх-2024 в Париже.

После ярких, но обтекаемых заявлений о нежелательности «процедуры нейтрализации» Поздняков четко сказал: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже».

Тут речь уже не о национальной символике. Похоже, ОКР не рассчитывает, что хоть кто-то из наших поедет на Игры даже в нейтральном статусе.

Но прямо сейчас немало российских спортсменов имеет возможность выступить на Олимпиаде. Они получили право соревноваться в нейтральном статусе и заработали олимпийские лицензии. Этого у них не отберут, даже если сам ОКР приглашения на Игры так и не получит.

Остается только один вопрос. Мы не знаем пока, какими будут рекомендации МОК для участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх. Возможно, Поздняков знает про условия допуска больше – и поэтому так категоричен. Но вот только шесть звезд российского спорта (на самом деле таких людей больше), которые при нынешних правилах могли бы выступить в Париже в нейтральном статусе.

Мы учитывали три критерия:

• наличие олимпийской лицензии (выполнение норматива);

• разрешение выступать от международной федерации;

• собственное желание соревноваться на Олимпийских играх.

Третья ракетка мира, финалист недавнего турнира в Пекине и один из самых узнаваемых спортсменов страны. Первая олимпийская попытка Медведева была неудачной, в Токио-2020 он уступил в четвертьфинале.

Про Париж-2024 Даниил пока ничего не говорил. Но непонятно, зачем ему отказываться от олимпийского турнира на кортах «Ролан Гаррос», где сыграют все сильнейшие. Проблем с квалификацией у Медведева тоже не будет: автоматическое право выступить на Играх получают первые 56 теннисистов в мировом рейтинге.

Единственный возможный минус (не считая сложных отношений Даниила с грунтом): с 2016 года на Олимпийских играх не разыгрываются рейтинговые очки. И Париж-2024 может стать для Медведева шансом отдохнуть, не потеряв в рейтинге.

От прошлых Игр в Токио Касаткина добровольно отказалась: не хотела далеко ехать в условиях пандемии. Но на этот раз Олимпиада пройдет на любимых грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Кстати, впервые за 30 лет – и неизвестно, когда такой шанс представится снова.

В рейтинге Касаткина 13-я, то есть проблем с отбором точно не возникнет. Предостережения ОКР о возможных проблемах с безопасностью и судейством ее тоже вряд ли остановят. Кажется, наоборот, Дарье сейчас страшнее в России, а не во Франции.

«Раньше я не ценила возможность вернуться домой. Я всегда хотела уехать и жить за границей. Но только лишившись чего-то, понимаешь, насколько тебе это нужно».

Еще один наш звездный теннисист, у которого есть шансы на Олимпиаде. А еще есть опыт победы на Играх – в Токио-2020 Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой взял золото в миксте.

В отличие от Медведева, который мечтает о всех титулах на харде, у Андрея неплохая статистика на грунтовых кортах: именно на этом покрытии он взял свой пока единственный «Мастерс» – в этом сезоне выиграл турнир в Монте-Карло. На «Роллан Гарросе» все тоже в порядке: два четвертьфинала (в 2020 и 2022)

Почему бы игроку топ-10 не отправиться за медалью в Париж? Кажется, поводов пропустить турнир у него тоже нет, тем более Рублев любит Игры: «Ничто не сравнится с олимпийской медалью. Потому что те чувства, которые я испытал в момент, когда все случилось (в Токио), закончился матч – эту неземную эйфорию я не испытывал в 2021-м ни разу еще точно. На Олимпиаде, когда завершилось последнее очко и ты понял, что случилось – это вообще не сравнится ни с чем по эмоциям в этом году».

«Русский танк» очень обидно провел недавний чемпионат мира: вынужденно снялся с полуфинала и поединка за бронзу из-за травмы шеи. Садулаеву уже сделали операцию в Москве, теперь он экстренно набирает кондиции.

Шанс отобраться в Париж-2024 еще есть: нужно попадать в финал на апрельском чемпионате Европы в Баку. Для Садулаева – посильная задача. А даже если не получится, остается еще квалификационный турнир в мае.

Мотивация у Садулаева огромная: два олимпийских золота у него уже есть, а три в нашей истории были только у Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева. Хороший шанс пополнить ряды легенд.

Интересно, что сейчас борцы – чуть ли не единственные в нашем спортивном эстеблишменте, кто не согласен заменить Олимпиаду на Игры Дружбы или любой другой турнир. Причем не согласны они на уровне руководства, а не отдельных спортсменов.

«Спорт и соревнования помогают становиться нормальным человеком. Между людьми происходят соревновательные отношения. Когда американцы встречают россиян, то мы обнимаемся. Любят друг друга. Все нормальные люди, такие же, как и мы», – тренер сборной Владимир Модосян, кажется, не опасается за собственную безопасность на Играх.

А президент федерации Михаил Мамиашвили (и здесь он точно единственный) даже готов помочь спортсменам, которые решат ехать в Париж-2024.

«Конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые поедут в Париж. Без поддержки не останутся», – мощное заявление по нынешним временам.

На недавнем чемпионате мира у нас было две золотые медали (отличился еще Ахмед Усманов в весе до 79 кг), но победа Сидакова в категории до 74 кг – особенная.

Незадолго до турнира у Заурбека умер отец. Золотую медаль борец посвятил его памяти.

«Весь мир желал ему победы сегодня, даже его соперники. Это воин, спортсмен, чемпион», – подчеркнул наш тренер Махмуд Магомедов.

Сидаков – олимпийский чемпион Токио, в Париж-2024 собирается за вторым титулом. А потом задумывается о переходе в ММА. С двумя олимпийскими титулами в багаже закрепиться там ему будет куда проще.

Действующий чемпион мира, который – невиданное дело! – взял золото задним числом (под извинения судей). Поздравления с заслуженной победой Тасоев получил в том числе от Владимира Путина.

После победы над французом Тедди Ринером – главной легендой дзюдо – в коллекции Тасоева не хватает только олимпийского золота. Кажется, оснований волноваться за несправедливое судейство у россиянина нет. А еще есть уверенность, что борьба будет спортивной.

«В Дохе, кстати, не встретил ни одного кривого взгляда. Наоборот, только лично ко мне подходили человек десять, говорили, что рады видеть на татами. Дзюдо – это про уважение». – говорил Тасоев весной.

На Играх-2024 он будет (или был бы) одним из главных фаворитов.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына, Рамиль Ситдиков, Александар Джорович; Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt Roberts, Clive Brunskill