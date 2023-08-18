13 комментариев

Экс-биатлонистка сборной России, дочь Анфисы Резцовой Дарья Виролайнен окончательно оформила смену спортивного гражданства: теперь она представляет Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) выдал разрешение, которое позволяет выступать на международных соревнованиях с сезона-2023/24. Ждем Виролайнен на Кубке мира?

Даша тяжело возвращалась после рождения третьего ребенка. В отличие от Кристины Резцовой, у нее нет рядом мамы-помощника

Старшая дочь Анфисы Резцовой впервые выступила на внутренних финских соревнованиях еще в сентябре прошлого года. Уже тогда пошли разговоры о том, что Виролайнен может сменить флаг.

Дарье 34 года, последние 7 из них она вместе с семьей живет в Финляндии. С 2021 года имеет двойное гражданство. У них с бывшим сервисменом сборной России Романом Виролайненом трое детей, младшему из которых всего 1,5 года.

– Глобальных планов у меня нет, хотя бы потому, что в отличие от сестры Кристины у меня нет здесь помощника в лице мамы, и постоянно на руках грудной ребенок, – рассказывала Виролайнен в интервью Sports.ru год назад. – С детьми, пока я тренируюсь, сидит супруг, но когда их трое, это очень непросто. Я не ставлю задачи непременно что-то выиграть, понимаю только, что хочу вернуться. К завершению карьеры пока морально не готова. Но получится или нет – будет видно.

Прошлый сезон у Виролайнен прошел на внутренних финских соревнованиях. Но теперь она, судя по всему, готова к возвращению на международный уровень.

– Дарья Виролайнен сообщила Союзу биатлонистов Финляндии, что ее цель – в соответствии с критериями отбора выступать за национальную сборную Финляндии в предстоящем соревновательном сезоне, – говорится в заявлении финской Ассоциации биатлона. – Виролайнен имеет право на представительство после того, как отобралась в сборную Финляндии по результатам квалификационных соревнований.

«Нельзя отказываться от такой возможности». Личный тренер поддерживает Виролайнен

За сборную России Виролайнен последний раз выступала еще в 2018 году, а после этого сосредоточилась на семье.

Хотя карьера в российской сборной была вполне успешной: она дважды стояла на подиуме этапов Кубка мира (причем взяла серебро в дебютной гонке), а на чемпионате мира-2015 заняла 5-е место в индивидуальной гонке (победила тогда Екатерина Юрлова-Перхт).

Учитывая столь длительный перерыв в международной карьере и наличие второго паспорта (финские законы позволяют иметь двойное гражданство), Виролайнен имела право беспрепятственно сменить национальную команду. В ее случае – закономерное и ожидаемое решение.

– Мы живем недалеко от Хельсинки, переехали вслед за родителями супруга, – рассказывала Дарья Sports.ru год назад. – Тогда у нас был один ребенок, второклассник. Я продолжала выступать за Россию, но жить здесь было просто удобней. Старший сын сейчас уже говорит на финском как на родном. Я тоже языком владею, но не скажу, что свободно. У всех спортсменов много амбиций, желания выступать, продолжать карьеру. Другой вопрос – получится это или нет.

Виролайнен начнет международный сезон с Кубка IBU, который стартует как раз в Контиолахти 30 ноября. После этого, заполучив квалификационные очки, она сможет отправиться на Кубок мира.

Правда, если удастся набрать достойную форму и решить проблему с отбором.

Лучшая из финских биатлонисток в прошлом сезоне, Мари Эдер, заняла 22-ю строчку в общем зачете Кубка мира. За ней – Суви Минккинен на 27-м месте и 38-летняя Настасья Киннунен (бывшая белоруска Дуборезова) на 53-й позиции. Эдер и Киннунен закончили после прошедшего сезона, так что путь в сборную для Дарьи должен стать чуть проще.

В России отъезд Виролайнен восприняли на удивление спокойно.

• Дмитрий Губерниев желает Дарье успеха: «Надеюсь, что она отберется на Кубок мира и еще покажет себя. Ничего, кроме понимания и радости за спортсменку, быть не может».

• Личный тренер Леонид Мякишев рассказал, что Виролайнен готовилась к сезону вместе с ним на сборе на Семинском перевале: «В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было, – заявил Мякишев. – Ну, а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают, и непонятно, когда пустят. Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я ее поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности».

• Благословил даже Александр Тихонов: «Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает. В предательницы мы ее, конечно, записывать не будем – она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи».

• А вот глава СБР Виктор Майгуров накануне заявил, что запросов о смене гражданства не поступало, потому что «какая-то сильная федерация точно не пригласит, а у слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку».

Похоже, в России о Виролайнен действительно (почти) все забыли.

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press; athletistic.com