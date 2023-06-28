17 комментариев

МОК не принял конкретного решения о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024. Представитель Комитета Марк Адамс считает, что времени еще достаточно.

А президента Томаса Баха, кажется, больше беспокоит абстрактная «политизация спорта», чем конкретные люди, которые мечтают об Играх.

Казалось бы, спешка в интересах нашей стороны, но нет: на исполкоме ОКР тоже не прояснили позицию по поездке в Париж. Там даже голосования не состоялось, а заседание в последний момент перевели в закрытый режим.

Инсайд агентства «Весь спорт» о том, что наших допустят на тех же условиях, что и команду беженцев, пока не подтвердился.

До старта Олимпийских игр остается чуть больше года (26 июля 2024-го). Во всех видах начался квалификационный период – время отбора. В некоторых российские спортсмены, которые не соревнуются, уже утратили шансы поехать на Олимпиаду – вне зависимости от вердикта МОК и ответа ОКР. В других возможность отобраться еще есть.

Факт: без выполненного норматива наших точно не будет в Париже – ни в каком статусе. И пока функционеры ищут компромисс, шансы спортсменов оформить заявку тают с каждым днем.

Вот расклад по основным, наиболее медалеемким видам. Похоже, о полноценной команде на летней Олимпиаде можно не мечтать – что бы ни решили в МОК. А каждый день промедления от функционеров может стоить кому-то единственного шанса на отбор.

Единоборства: наши выступают и отбираются на Игры (непонятно только с боксом)

Здесь самая благоприятная ситуация.

В отличие от множества других видов (летних и зимних), спортсмены из России уже соревновались в нейтральном статусе на чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо, в дзюдо даже брали золото. В тхэквондо, правда, в последний момент не пустили лидеров – действующих олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова. Парни прилетели в Баку, но из-за затянувшейся проверки соцсетей весь турнир просидели на трибуне. А проверка потом, как ни странно, не выявила никакого криминала.

В борьбе все тоже выглядит спокойно: международная федерация допустила наших в нейтральном статусе, юношеские команды выступали на европейских стартах. Главный отборочный турнир – чемпионат мира – пройдет в сентябре, его перенесли из Красноярска в Белград. Если наши поедут туда, проблем с завоеванием лицензий не возникнет.

Остается еще бокс, но там ситуация запутанная. Международная федерация под руководством Умара Кремлева пустила было россиян даже с флагом, но на недавнем исполкоме потеряла признание МОК. Теперь квалификационные соревнования на Игры организует сам МОК, в каком конкретно формате – неясно. Есть предположение, что россиян допустят до азиатского турнира в нейтральном статусе.

Фехтование: если все останется как есть, в Париж, видимо, не попадет никто

Чемпионат Европы по фехтованию завершился на днях в болгарском Пловдиве (его, к негодованию Баха, перенесли из Польши, которая отказалась выдавать россиянам визы).

Наша команда до Болгарии все-таки добралась, но глубоко резервным составом. Лидеров (олимпийских чемпионок Софию Лоханову, Софью Великую, Яну Егорян и других) не пустила международная федерация; Валерия Кобзева в последний момент осталась дома из-за лайков в соцсетях.

В итоге никто из наших не попал в топ-10 А сборная Украины отказалась выставлять спортсменов в тех видах, где вышли россияне (поэтому в Пловдиве не было, например, сильнейших украинских саблисток, хотя наши девушки в этом виде стали 39-й и 40-й).

Квалификационный период на Игры стартовал в апреле и закроется 30 апреля 2024-го. Судя по всему, командные квоты в Париж нам не светят (потому что россиянам запрещено выступать в командных видах). А значит, отбираться нужно лично, и для этого требуется место примерно в топ-10 мирового рейтинга. Очки завоевывают на трех главных стартах: чемпионате Европы (позади), чемпионате мира (с 22 июля в Милане) и этапах Кубка мира (в конце осени).

Кто поедет туда от России – ключевой вопрос. Если все останется как есть, не исключено, что наших на Олимпиаде не будет даже при положительном решении МОК – никто не пройдет по критериям отбора.

Гимнастика: ни допуска, ни решения – Винер готовится к альтернативным соревнованиями

Международная федерация (FIG), куда помимо художественной и спортивной гимнастики входят прыжки на батуте, оттягивает решение. Никакого вердикта не появилось даже после рекомендаций МОК. На последнем заседании 12 мая исполком FIG отложил рассмотрение на июль.

Тем временем главные турниры приближаются: в художественной гимнастике чемпионат мира в августе, в спортивной – в конце сентября.

Есть еще континентальные турниры, но там тоже промедление в июле равноценно провалу в олимпийском отборе. Глава художниц Ирина Винер, кажется, смирилась и готовится к «альтернативным соревнованиям с дружественными странами».

Игры: кажется, поедут только теннисисты – никаких волейболистов, гандболистов и баскетболистов

С командными видами все понятно: согласно рекомендациям МОК, в волейболе, баскетболе, гандболе и водном поло независимо от отбора – без наших на Олимпиаде-2024. Даже если рекомендации вдруг изменятся, российские команды нигде не играют и вряд ли успеют отобраться.

А вот в игре с ракеткой олимпийских шансов куда больше. Теннисисты выступают в нейтральном статусе, так что при желании все лидеры в Париж поедут.

В настольном теннисе россияне пропустили чемпионат мира, но уже после получили допуск.

Печальней всего ситуация в бадминтоне: международная федерация не спешит следовать рекомендациям МОК и по-прежнему не допускает наших.

Стрельба: условный допуск есть, реального пока нет – а дедлайн в августе

Один из главных медальных видов для России (в Токио-2021 было 8 наград, в том числе две золотых) сохраняет шансы. Главный квалификационный старт – чемпионат мира – пройдет 14-31 августа. Международная федерация на бумаге допустила россиян. Правда, личного допуска от специальной комиссии пока никто не получил.

В стрельбе из лука – аналогичная ситуация, с поправкой на то, что чемпионат мира стартует на две недели раньше.

Плавание и легкая атлетика: никогда не поздно, даже в 2024-м шансы останутся

Виды с самой прозрачной системой олимпийской квалификации: для попадания в Париж необходимо показать определенное время на своей дистанции. Выполнять нормативы можно на любых стартах с судьями и допинг-контролем, внутри России в том числе. Заявочное окно закрывается перед Играми, то есть даже полный пропуск предолимпийского сезона – не приговор.

В синхронном плавании все очень туманно: россиянок не допускают, и не совсем ясно, стоит ли рассматривать вид как командный (который заблокировал МОК).

У легкоатлетов до последнего времени ситуация была сложной, так как ВФЛА не имела статуса в международной федерации. Но этой весной признание все же получили. Теперь ждем только критериев допуска, которые пока ни в плавании, ни в легкой атлетике не сформулированы. А значит, российские спортсмены пока сидят дома – даже вопреки рекомендациям МОК.

Фото: East News; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Павел Лисицын