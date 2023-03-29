53 комментария

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования. Критерии вы наверняка уже знаете. На всякий случай – пунктирно, кому сказали «нет»:

• представители командных видов спорта;

• представители силовых ведомств (но тут еще не понятно, кого считать полноценными военнослужащими, а кого – просто воспитанниками, например, ЦСКА);

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк представляют ЦСКА

• спортсмены и персонал, выступавшие с активной поддержкой боевых действий.

Даже оставив за скобками моральные соображения, мы пока не понимаем – как МОК собирается все это реализовать? Вот только основные вопросы.

1. Почему вместо «дискриминации по паспорту» теперь – дискриминация по видам спорта?

МОК подчеркивает, что против любых форм дискриминации. Решение допустить россиян в нейтральном статусе тоже строится на этом принципе.

«Решение должно приниматься на спортивных, а не политических основаниях», – говорит Томас Бах, и с ним трудно не согласиться. Но тогда непонятно: что не так с командными видами спорта? Ведь им, похоже, не светят ни международные соревнования, на Олимпиада-2024 в Париже. Олимпийская квалификация почти везде пройдет летом и осенью.

Парадокс, но дискриминация по виду спорта – самая жестокая. Все-таки служба в армии, политическая позиция, даже спортивное гражданство – это личный выбор, который при большом желании можно изменить. Но заново выбрать другой спорт нельзя.

Не пускать на соревнования по принципу вида спорта – как не пускать высоких или маленьких.

2. Что такое «командные виды»? Например, сюда относятся синхронное плавание или пары в фигурном катании?

МОК использует термин team events и подчеркивает, что российские спортсмены могут выступать только индивидуально.

Это расходится с практикой Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, где несмотря на похожий статус ANA (authorized neutral athlete, а теперь – individual neutral athlete), наши выступали и в командных видах, и в эстафетах. В хоккее даже победили.

Сейчас критерии на порядок жестче: например, в отличие от Пхенчхана, официально не будет вестись подсчет медалей, завоеванных индивидуальными атлетами.

Но что такое в действительности team events? Понятно, что все командные игровые виды: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, гандбол и прочие. Скорее всего, сюда же относятся эстафеты и командные соревнования, которые предполагают состязания сборных (например, в лыжах, фигурном катании и спортивной гимнастике).

Но как быть, например, с парами в фигурном катании или в пляжном волейболе? В протоколе это называется pair event – и в теории у парников еще есть шанс выйти на лед. А синхронное плавание – там выступают дуэты и группы, формально слово team нигде не фигурирует, хотя по духу и количеству участников – это однозначно команда.

А групповые соревнования в художественной гимнастике? А бобслей – получается, можно гоняться только в монобобе?

Разъяснений ждем от международных федераций.

3. МОК не хочет видеть на соревнованиях военнослужащих. Но уволиться из ЦСКА даже при желании – почти невозможно?

Цитата из рекомендаций: «Спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях».

Представители ЦСКА и «Динамо» – это подавляющее большинство участников сборной России как на летней, так и на зимней Олимпиаде. В Токио-2020 у нас была 71 медаль, из них 45 выиграли представители ЦСКА, 29 – «Динамо» (суммарно 74, потому что в некоторых командных видах были представители обоих обществ).

Допустим, теперь они хотят покинуть ряды Вооруженных сил – возможно ли это? Биатлонисты уже готовы – уволятся, если это будет единственной преградой для допуска.

В отличие от «обычной» работы, где для увольнения достаточно написать заявление по собственному желанию без объяснения причин, офицер не может просто так покинуть службу и отказаться от звания. Принял присягу = принял определенные обязательства, отказаться от них, потому что «больше не хочу» – нельзя. Для этого необходимо написать рапорт и указать веские основания.

Биатлонист Эдуард Латыпов получает очередное звание из рук министра обороны Сергея Шойгу

Будет ли считаться достаточно веским основанием для отказа от воинской службы желание выступать на международных стартах? Это решать специальной комиссии, которая вправе как принять, так и отклонить заявление. Оспорить этот вердикт вряд ли возможно.

Скорее всего, понадобится централизованное решение соответствующих ведомств, как относиться к таким заявлениям (если они последуют). Если ответ отрицательный, то спортсмены не смогут покинуть ЦСКА даже при желании.

4. Запрещено использовать национальную символику на внутренних соревнованиях, которые связаны с отбором. Получается, нельзя включать гимн даже на чемпионате России?

Цитата из рекомендаций:

«Для соблюдения нейтралитета индивидуальные нейтральные атлеты должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с национальным флагом, гимном или любым другим символом России, <...> до, во время и после международного спортивного соревнования. Это включает любые национальные мероприятия, связанные с их участием в соревнованиях».

У этого правила возможны две интерпретации.

• Разумная: МОК хочет избежать официальных мероприятий с участием спортсменов на национальном уровне. Это значит, что под запрет попадают, например, торжественные проводы команды на Олимпийские игры и последующее награждение медалистов с участием представителей государственной власти (как, например, вот этот прием в Кремле после Токио-2020).

Спортсмены соревнуются индивидуально и не должны становиться командой даже внутри собственной страны.

• Или экстремальная: чемпионат страны – это тоже национальное мероприятие, к тому же напрямую связанное с отбором на международные старты.

Получается, даже там нельзя исполнять гимн или поднимать флаг России? Или, если традиционная церемония награждения все же состоится, призерам, желающим потом выступать за границей индивидуально, лучше на нее не приходить?

5. Нужно выступать в полностью белой или одноцветной униформе. А как быть с костюмами фигуристов или гимнасток?

Желание МОК избежать попыток использовать триколор на форме вполне понятно. Скажем, на Игры-2020 в Токио, несмотря на статус сборной ОКР, наши приехали в форме в национальных цветах, которая по сути ничем не отличалась от обычной.

Очевидно, что сейчас такие уловки не пройдут. Флаг придется убирать или заклеивать (такой опыт уже есть) в том числе на рюкзаках, чемоданах, телефонах и других личных вещах. Не смогут пронести его на трибуну и болельщики.

Но смущает уточнение, что речь идет в том числе о соревновательной форме, и поправка «в случаях, если это возможно по правилам международной федерации».

Правила фигурного катания, например, не запрещают соревноваться в однотонных костюмах (более того, иногда этот ход используется сознательно – например, Камила Валиева катала произвольную этого сезона в черном).

Но если это ограничение примут на уровне международной федерации, оно сильно ограничит наших спортсменов в выразительности и поставит в неравные условия с соперниками.

6. Проверять на политическую позицию будут не только спортсменов, но тренеров и персонал. А как с журналистами?

Требования к спортсменам распространяются и на тех, кто их сопровождает: тренеры и персонал точно так же не должны быть военнослужащими и не могут выступать с активной поддержкой боевых действий. Аналогично с судьями с российским паспортом: они могут вернуться к работе, но на таких же условиях.

Единственные участники международных соревнований, о ком в релизе МОК не сказано ни слова – журналисты. Кажется, дух правил предполагает, что они попадают под те же критерии.

Как тогда быть с представителями государственных СМИ или с теми, кто в эфире выражает политическую позицию? А с ведущим митинг-концерта в «Лужниках» Дмитрием Губерниевым – без него международные старты трудно представить.

Фильтрации медиа по принципу «правильности» контента олимпийское движение еще не знало. Но ведь и к спортсменам еще никогда не предъявлялись подобные требования.

7. А Россия вообще пойдет на такие условия? И что будет, если мы откажемся?

Российский спортивный истеблишмент предсказуемо осторожен. На словах все настроены жестко.

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что «решения исполкома МОК являются не более чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН».

Министр спорта Олег Матыцин (на фото) согласен: «Российским спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия».

Дмитрий Песков отсылает к Позднякову и тоже не радикален.

Никто из российских чиновников не дает четкий ответ на вопрос: пойдет страна на такие условия или нет? Поддержит спортсменов, которые даже такой ценой согласятся на соревнования, или нет?

Кстати, если все же нет – это точно не пройдет незамеченным для МОК. Поздняков уже напоминал, что в случае бойкота Олимпийская хартия предполагает отлучение страны от Игр на 8 лет (два цикла). Правда, к России в нынешней ситуации это правило не относится: ведь наша страна и так отлучена от Игр решением исполкома МОК. Выступать могут только индивидуальные атлеты, и решение ехать или не ехать – личный выбор.

Но что будет, если страна станет на этот выбор влиять? Например, снимать решивших поехать со ставок в Центре спортивной подготовки или препятствовать увольнению из ЦСКА? Пока таких прецедентов в истории спорта не было, так что МОК, возможно, снова придется что-то изобретать.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Максим Богодвид, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Harry How; cska.ru