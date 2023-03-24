15 комментариев

8 лет назад в мире многое было иначе. Например, у легкоатлетов:

• недавно подал в отставку многолетний президент федерации Валентин Балахничев, а сменил его молодой и перспективный министр из Самарской области Дмитрий Шляхтин.

• Григорий Родченков только что ушел из Московской антидопинговой лаборатории, но оставался в Москве в надежде найти новую работу.

• Елена Исинбаева впервые родила и задумала вернуться в сектор, чтобы выиграть Олимпийские игры в Рио.

• Мария Ласицкене (тогда еще Кучина) выиграла чемпионат мира под российским флагом – с тех пор такого шанса у нее больше не было.

• 17-летний Данил Лысенко стал пятым на чемпионате Европы среди юниоров.

Но в ноябре 2015-го все изменилось. Родченков уехал в США и превратился в центрального героя антидопинговой саги. Исинбаева, несмотря на слезы в Кремле и пронзительные письма, вынуждена была покинуть сектор и превратиться в эксперта по Конституции.

Ласицкене больше никогда не соревновалась в статусе россиянки. А Лысенко вместе со Шляхтиным поспособствовали тому, чтобы кошмар, стартовавший в 2015-м, продлился еще на три года.

И вот – спустя 8 лет и миллионы долларов выплаченными штрафами – наша легкая атлетика возвращается!

Совет World Athletics во главе с чемпионом Олимпиады-80 лордом Себастьяном Коу (на фото) принял решение, которого ждали поколения: ВФЛА становится полноправным членом ассоциации, а статус «нейтрального атлета» отменяется. Выступать смогут все, без унизительной процедуры фильтрации.

Правда, есть «но»: политика.

«Совет World Athletics подтвердил свое решение от марта 2022 года исключить российских и белорусских спортсменов, персонал, чиновников федерации и официальных лиц от всех мероприятий под эгидой международной федерации в обозримом будущем».

На сколько растянется это в «обозримом будущем»? Не будут ли это очередные 8 лет? Ответа, похоже, не знает никто.

Наши легкоатлеты не смогут выступать, но за это мы будем платить минимум 76 тысяч долларов в месяц еще три года

В ВФЛА по поводу восстановления – смешанные ощущения. Ирина Привалова, исполнявшая обязанности президента последние два года, не испытывает никаких эмоций. А вот нынешний руководитель Петр Иванов ликует:

«Сегодняшнее возвращение статуса ВФЛА – важное событие в жизни отечественной легкой атлетики, которая ждала этого дня почти восемь лет. Путь к восстановлению был сложен, но тем более важен достигнутый результат», – цитирует Иванова пресс-служба ВФЛА.

Иванов, кстати, только недавно вернулся в должность, так как два года назад Спортивный арбитражный суд запретил высокопоставленным чиновникам возглавлять спортивные федерации. Иванов по совместительству – замруководителя Федеральной антимонопольной службы. Все это время обязанности президента исполняла Привалова, а Иванов сел в кресло только после завершения срока действия запрета в декабре прошлого года.

Но похоже, условия восстановления согласовывали именно с Ивановым – и он их одобрил.

«В прошлый четверг в Стамбуле члены Рабочей группы встретились лично с президентом ВФЛА Петром Ивановым и его коллегами, – говорится в отчете главы Рабочей группы Руне Андерсена. – Встреча была очень конструктивной и продуктивной. Главное, что мистер Иванов и его коллеги согласились в необходимости специальных условий и признали, что восстановление ВФЛА в любом виде может произойти только при условии их соблюдения».

Действительно: восстановление ВФЛА даже в таком странном виде далеко не безусловно. Наши спортсмены по-прежнему не могут выступать, при этом федерация обязана выполнять набор из 35 «специальных условий» на протяжении минимум ближайших трех лет.

Это расширенные обязательства по тестированию, внешнему контролю за руководящими органами (например, World Athletics вправе вмешиваться даже в процедуру выборов, если кто-то из кандидатов не соответствует критериям) и финансовые обязательства.

По сути, все то же самое, что было до этого, с одной только разницей: если бы не политика, наши спортсмены могли бы выступать на соревнованиях без ограничений и под собственным флагом.

Отдельно заслуживают внимания финансовые критерии: все эти годы ВФЛА исправно компенсировала World Athletics затраты по тестированию, содержанию двух международных экспертов (один из них, кстати, Маргарита Пахноцкая – бывшая заместитель гендиректора РУСАДА), аудиту и прочим проверкам. Плюс штрафы – например, после «дела Лысенко» с поддельной справкой заплатили 5 миллионов долларов.

Все эти обязательства остаются в силе минимум на ближайшие три года. Точная сумма расходов не называется, но вот, например, цитата из отчета Рабочей группы:

«12 декабря World Athletics выставила счет на 228 836,86$ за расходы, понесенные в октябре и ноябре 2022 года. ВФЛА полностью оплатила этот счет 20 декабря 2022 года. 25 января 2023 года World Athletics выставила ВФЛА счет на 76 145,30 $ за расходы, понесенные в декабре 2022 года. ВФЛА погасила этот счет полностью 14 марта 2023 года».

Даже если взять минимальную сумму расходов в 76 тысяч долларов в месяц и умножить на три года – получается очень заметная цифра. При этом World Athletics в своем отчете очень трогательно подмечает спад результатов в российской легкой атлетике, уменьшение количества тренеров внутри страны и в числе рекомендаций, например, пишет:

»... найти дополнительные внешние источники дохода (например, от спонсорства), чтобы развивать и усиливать активность внутри страны».

В легкой атлетике нет спешки с квалификацией на Олимпиаду. Нас могут вернуть в любой момент до Игр

В теории восстановление ВФЛА все же выглядит позитивно. Если World Athletics пойдет по пути фехтования или бокса и разрешит россиянам выступать – наши могут вернуться на международные старты уже в ближайшее время.

Правда, верится в это с трудом. Ближайший Совет пройдет в конце лета, и чтобы вопрос возвращения подняли раньше этого срока – должно случиться что-то экстраординарное.

Да и спешки с олимпийской квалификацией в легкой атлетике нет. В зачет идут результаты, показанные на любых соревнованиях определенного уровня, в том числе и внутренних. То есть отобраться в Париж можно, выступая только внутри России ( как и было в случае с Токио-2020 у некоторых участников).

Решение по допуску могут принять хоть прямо накануне Игр. Хорошая новость: по крайней мере, World Athletics теперь не повлияет на состав, одобряя или не одобряя заявки на нейтральный статус к определенному сроку.

В Париж поедут все, кто выполнил норматив по результату (и возможно, соответствует специальным критериям МОК, которых пока никто не видел).

Спустя 8 лет – и это уже достижение.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев, Максим Блинов; Gettyimages.ru/Andy Lyons; REUTERS/Handout via World Athletics; globallookpress.com/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch