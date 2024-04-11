Я не смогла досмотреть «Больших девочек» даже ради Тутберидзе: это затянутое и вредное шоу

У топ-проекта «Большие девочки» намечается второй сезон – и, хотя это пока не подтверждено официально, в качестве ведущей снова ждут Этери Тутберидзе.

Сам формат – не новинка: похожие шоу про похудение на скорость уже выходили на других каналах, трехчасовые реалити – тоже не редкость для «Пятницы». Премьера это скорее для Этери: до «Больших девочек» она ни разу не примеряла на себя роль телеведущей и не работала на публику, которая не отличает Загитову от Медведевой.

Хотя любая ученица Тутберидзе в несколько раз меньше участниц шоу (самая полная конкурсантка на старте весила 240 кг), кое-что общее у них все же есть. Проблема похудения в любимом спорте Этери стоит не менее остро, чем на проекте – просто речь идет о совсем других цифрах.

«Больших девочек» постоянно унижают: переодевают в костюмы животных, кормят как в зоопарке и дразнят

Чтобы лучше погрузиться в атмосферу шоу, представьте себе его типичный эпизод.

Все участницы надевают на себя костюмы животных (никаких кошечек и собачек – только бегемоты, коалы и ленивцы), делают аквагрим и отправляются в клетки. На каждой из них висит табличка с подробным описанием пищевых привычек. Вскоре территория «зоопарка» заполняется посетителями – они кормят конкурсанток через прутья под едкие шутки ведущего на фоне.

А вот другая сцена: участниц переодевают в купальники и приглашают в бассейн, где их ждет игра в водное поло против команды девушек с модельными параметрами. У бортика стоят парни, чья задача – комментировать происходящее в духе «что, жир не греет?»

Вся драматургия шоу построена вокруг давления на участниц – над ними смеются, наряжают в заведомо неудачные платья, погружают в ситуации, которые напоминают о школьной травле или семейных проблемах. В лучших традициях реалити все это приправлено личными трагедиями – слезливые флэшбеки из прошлого есть в каждой серии.

В качестве дополнительной мотивации конкурсанток приводят в гости к женщине, которая из-за лишнего веса не может самостоятельно передвигаться. Ее история тоже становится частью шоу – в прайм-тайм зрителям во всех деталях показывают, как участницы помогают героине мыться.

Постоянная шоковая терапия, вероятно, должна заставить девушек поскорее разочароваться в своих пищевых привычках и начать худеть. Но это работает иначе: конкурсантки теряют килограммы скорее из страха вылететь или услышать неприятную отповедь на взвешивании.

Очевидно, что этот стимул перестанет работать, как только проект закончится – а значит, проблема вернется.

В шоу не учат правильно питаться – вместо этого участницы соревнуются в веревочном парке, канаве и наматывают километры по лесу

Акцент в шоу сделан не на питании, а на тренировках и испытаниях: еду если и показывают, то скорее в негативном ключе. Половину первой серии участницы проводят в автобусе, внутри которого накрыт стол с высококалорийными блюдами – это первый тест на выдержку.

Не нужно быть диетологом, чтобы понять: методы похудения, применяемые к девушкам, крайне сомнительны.

Первая же серия – экстремальное прохождение 10 км по разбитой лесной дороге. Цель – за 3 часа добраться до базы, где участниц ждет Этери Тутберидзе; все опоздавшие выбывают. За командный дух отвечает дополнительное усложнение: конкурсантки связаны между собой, поэтому вырваться вперед за счет лучшей спортивной подготовки не получится.

На середине пути участниц ждал бонус – возможность отправить любую из них на базу на машине. Выбрали ту, которая весила больше остальных – в итоге она оказалась единственной, кто в принципе уложился в тайминг. Выгонять, впрочем, в премьерном эпизоде никого не стали.

Такой променад с утяжелением не кажется здоровой идеей для девушек, суммарный вес которых превышает тонну, но впереди у них еще много сомнительных конкурсов – от прохождения веревочной трассы до попыток выбраться из канавы . Многие заканчивают испытание на первых же минутах или просто отказываются от них – формально все участницы имеют медицинский допуск, но на практике физическая форма просто не позволяет им висеть на канатах или несколько минут стоять в планке.

Редкие беззлобные сцены вроде приглашения на танцы заставляют ждать подвох: а вдруг кавалеры-статисты начнут себя вести так же, как массовка из сцен с бассейном или зоопарком? Это ощущение возникает, похоже, не только у зрителей, но и у самих участниц – в итоге милый по задумке эпизод превращается в концентрированную неловкость.

Диетолог на проекте, кстати, есть. Здравые советы там перемежаются с крайне сомнительными сценами: в первом же эпизоде ведущая заставила участницу взбить в блендере бургер, пиццу и картошку, а потом предложила выпить это . По задумке диетолога девушки должны были впечатлиться запахом коктейля настолько, чтобы каждый раз вспоминать его при попытке съесть что-то не слишком полезное.

Изменение объемов участниц никого не интересует – приговор выносят исключительно по потерянным килограммам. И это странно – казалось бы, с такой физической нагрузкой оценивать параметры тела было бы куда полезнее и информативнее.

Фанатам Тутберидзе шоу тоже вряд ли понравится: Этери показывают редко, а ее отношение к участницам непонятно

Но даже если этическая сторона вопроса вас мало волнует, и вы хотите просто посмотреть нескучное реалити – надо признать, развлечение из шоу тоже получилось сомнительное.

Каждая серия идет практически три часа, а эпизоды мучительно затянуты: нам дотошно показывают детали тренировок, перипетии личной жизни участниц и едва ли не посекундное прохождение ими испытаний. Финальное взвешивание занимает 40 минут – как полноценный эпизод многих развлекательных программ.

Главной целью участниц становится быстрая сгонка веса – из проекта выгоняют тех, кто потерял меньше всего в процентах от предыдущих замеров. За удачное прохождение испытаний можно заработать бонусы – они засчитываются за дополнительные сброшенные килограммы.

Это дает фору тем участницам, которые – конечно, относительно остальных – уже находились в неплохой форме. Те, чей вес действительно угрожающе высок, остаются в аутсайдерах. На этом проекте они скорее фон, нужный для создания вау-эффекта: 240 кг на весах выглядят куда внушительнее, чем 100. Но именно им получить помощь важнее всего – причем оперативную.

Смотреть шоу неловко и иногда даже неприятно: от сцен вроде кормления в зоопарке испытываешь испанский стыд, а от срежиссированных конфликтов – скуку. Полноценно сочувствовать участницам, впрочем, тоже не получается – очевидно, что на проекте они оказались по собственному желанию, причем некоторые уже снимались в других ТВ-шоу или активно ведут блог.

Изначально самой большой удачей проекта казалось приглашение Тутберидзе – именно на анонсы с ней активнее всего реагировали в соцсетях «Пятницы», а гендиректор канала Николай Картозия рассыпался в комплиментах ее таланту.

На экране Этери появляется достаточно редко – есть серии, где она вовсе не пересекается с участницами, ограничиваясь записанным заранее обращением. Хотя формально Тутберидзе – директор базы, ее основная роль – общение на взвешивании.

Из-за этого реальное отношение Этери к участницам непонятно: она взаимодействует не столько с ними, сколько с цифрами на весах. Единственный откровенный разговор с участницами происходит, когда они обсуждают хейтеров – Тутберидзе двумя словами объясняет, как она реагирует на критику.

Ни методы похудения, ни испытания Этери не комментирует, какими сомнительными они бы ни были – и это проблема проекта. Посыл, который транслируют продюсеры, вредный и местами просто опасный – а молчаливое одобрение Тутберидзе его, к сожалению, легитимизирует.

Справедливости ради, ТВ-рейтинги шоу хороши: по данным MediaScope, «Большие девочки» на первой апрельской неделе стали самым просматриваемым шоу на «Пятнице» среди аудитории 4+.

А это значит, сомнительные методы похудения останутся на экране еще как минимум на сезон.

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Фото: premier.one