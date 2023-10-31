Судьи превратили фигурное катание в фестиваль предвзятости

После пекинской Олимпиады фигурное катание заметно штормило.

В ISU произошла смена власти: президентом стал зять покойного председателя Samsung Group, пообещавший заняться раскруткой спорта, а один из ключевых чиновников – наш Александр Лакерник – из-за возраста не смог переизбраться на должность вице-президента.

Компоненты реформировали, сократив их число с 5 до 3 – якобы ради упрощения оценивания и повышения объективности. Спорт разделился: на турнирах ISU больше нет ни российских спортсменов, ни российских арбитров.

Но кое-что точно осталось неизменным: даже существуя параллельно, наши и международные судьи продолжают превращать фигурное катание в фестиваль предвзятости.

«Есть лидер – и лидеру помогают». Медведева объяснила, почему арбитры тянут Петросян и Кондратюка, но это не слишком убедительная причина

Российская серия Гран-при подошла к экватору, но вопросы к судьям и технической бригаде были на каждом этапе:

● в Уфе Петросян получила +3 за степ-аут в секвенции и компоненты выше допустимого за прокат с двумя падениями;

● на том же этапе уже после соревнований пересмотрели результаты произвольной у юниорок: выяснилось, что Алена Принева не исполнила обязательный аксель;

● в Омске сразу трое судей завысили вторую оценку Кондратюку, а Косторной, по ее мнению, наоборот, занизили, что вдохновило ее на пылкий монолог в микст-зоне;

● в Красноярске Хромых получила вторые компоненты турнира, несмотря на срывы в произвольной, а судья Карташова настолько прониклась патриотичными короткими Самарина и Алиева, что перепутала обоих с Юдзуру Ханю, поставив 29,25 и 28,50 соответственно.

Карташова вообще отметилась достаточно любопытными взглядами на мужское катание. В произвольной ее оценки Самарину и Алиеву снизились вместе с качеством их прокатов, но все равно выделяются на фоне поставленных Гуменнику. В ее личном рейтинге Петр по компонентам (22 балла до умножения на коэффициент) оказался хуже всех лидеров, включая сорвавшего половину проката Зонова (23,25).

Одну из причин предвзятого судейства назвала Евгения Медведева, комментируя результаты в Омске:

«Есть лидер – и лидеру помогают. Вопросы к судьям по поводу компонентов были всегда. Когда только появилась система «техника и компоненты», у людей возникали вопросы, от чего зависят компоненты. Человек падает и получает 8,5-9,5, а другой падает, и у него шестерки. Это помощь текущему лидеру»

Рабочая теория, вот только понятие «лидер» становится для судей все более растяжимым. Тот же Самарин начал получать щедрые компоненты еще во времена, когда пытался отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане, а его четверной лутц на фоне контента остальных парней в сборной выглядел чем-то элитарным и приближающим нас к Нэтану Чену.

С тех пор прошло 5 лет – квад Александра все еще лотерея, над которой иронизирует даже постановщик Никита Михайлов: «Крики чаек мы сначала поставили, и Саня катал – если падает с лутца, они как будто ржут над ним». Но то, что смешит чаек, искренне восхищает наших судей: суммарно за два дня только компонентами Самарин получил 128,92 балла.

Если раньше его вторая оценка происходила из лидерских амбиций и неплохого по меркам других контента, то сейчас локомотивы сборной сменились, а границы возможного в прыжках расширились. Неизменными остаются только компоненты Александра, возносящие его на уровень мирового топа.

Справедливости ради, 92,58 во второй оценке Ветлугина за произвольную на омском этапе отдают не меньшим сюрреализмом. Для сравнения – Шома Уно за лучший в карьере (после обнуления рекордов в 2018 году) прокат произвольной получил лишь на 0,4 балла выше, а Фа и Риццо, находящиеся на сопоставимом с Матвеем по компонентам уровне, набирают обычно меньше 88.

Способен ли Ветлугин выбивать 90+ во второй оценке? В перспективе – да, но ни качество омского проката, ни программа, за презентацию в которой отвечают паузы для пантомимы и утрированные жесты, не располагали к этому.

Такое же недоумение вызывают и оценки Хромых, которая покинула категорию лидеров еще раньше, чем российское фигурное катание выбыло из мирового. Почти 69 баллов в компонентах за сорванный прокат произвольной, который сама Майя честно охарактеризовала фразой «пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь» – это даже больше, чем она получила на своем последнем перед длительным перерывом турнире.

Российские фигуристы бьют рекорды и готовы прямо сейчас вынести всех на ЧМ – в этом нас убеждают судьи. Но все немного сложнее

Главный аргумент в пользу неадекватной щедрости на местных турнирах – в других странах тоже так поступают.

Отчасти это правда: оценки на чемпионате США или французском Master’s de Patinage сложно воспринимать всерьез, хотя, например, японская федерация выбивается из общей порочной практики.

Участие российских судей в этом забеге за рекордными баллами можно было оправдать несколько лет назад, когда спортсмены соревновались за границей куда чаще, чем дома, и приходили в тонус, видя реакцию от международных бригад. А главное – могли постоянно сравнивать себя с другими: и по прокатам, и по полученным в одной системе координат оценкам.

Сейчас калибровка на международных турнирах исчезла – фигуристы всегда видят баллы, выставленные по искаженной школе . И, возможно, когда Самарин грустит о маленьких оценках, он просто не задумывается о том, что его результат в короткой с одним четверным лутцем и неидеальными остальными прыжками выше, чем у чистого Ямамото с двумя квадами в последнем финале Гран-при.

Щедрые баллы призваны создать видимость того, что настоящее фигурное катание осталось только в России. По протоколам, например, Степанова и Букин прямо сейчас сильнее Чок и Бейтса, Шанаева и Дрозд катаются на уровне топ-10 ЧМ, а Худайбердиева и Базин готовы бороться за серебро Евро.

Между тем, именно для танцев на льду иллюзия благополучия наиболее вредна: чтобы из распавшегося на осколки вида вырастить хотя бы несколько классных пар, нужно готовить их к серьезной конкуренции уже сейчас. У многих соревнующихся дуэтов в принципе не было совместных международных стартов – они просто не знают свой реальный уровень и никогда не видели себя глазами иностранных арбитров.

Впрочем, парному катанию, которое стало наиболее самодостаточным российским видом, заоблачные баллы тоже не приносят пользы. Те же Мишина и Галлямов хороши сами по себе – без мировых рекордов на старте сезона или подбадривающих компонентов за прокат с отсутствующим прыжком.

Демонстративное обособление лидеров также может пошатнуть мотивацию молодых дуэтов – и нет, речь не о Косторной и Кунице. Осокина и Грицаенко привезли в Красноярск практически идентичный Бойковой и Козловскому контент – разница лишь в типе тодеса в произвольной и прыжке в короткой – но не получили даже шанса побороться с ними, хотя исполнили свой набор чище.

А что на международных турнирах? Надбавки за сорванные элементы, борьба с конкурентами и компоненты по паспорту

Проблемы судейства никогда не были сугубо российскими: за границей спортсмены точно так же периодически страдают от произвола арбитров, ошибок ввода и предвзятых баллов.

Победитель Skate Canada Сота Ямамото, например, получил достаточно любопытный протокол за короткую программу: разброс надбавок за сальхов, приземленный на руку, составил от -3 до +5, а оценка за компоненты варьировалась от 35,91 до 42,18. Поскольку своей Косторной на этом этапе не нашлось, с панчами про тонущий в болоте спорт к журналистам никто не вышел.

Кажется, это мог бы сделать Филип Ташлер: его лицо при виде оценок за произвольный танец на Skate America было достаточно говорящим. Но он удержался от обвинений и просто демонстративно покинул кисс-энд-край до того, как камеру перевели обратно на лед.

В танцах было не все спокойно и на канадском этапе. Судья из США, например, в первый день соревнований поставила своим дуэтам оценки в среднем на 3 балла выше их итоговых, а всех без исключения соперников порезала. Особенно пострадали канадцы Гиллес и Пуарье, чьи результаты неизбежно сравниваются с ближайшими конкурентами в лице Чок и Бейтса.

Второй целью для патриотичной судьи стали Рид и Амбрулевичюс, которые закрывали американским дуэтам путь к бронзе. Не помогло – противовесом выступила арбитр из Литвы, так же методично топившая все три пары из США.

Не меньшую преданность федерации проявил судья из Великобритании – по его оценкам этап вообще выиграли Фир и Гибсон. Впрочем, почему нельзя ему, если на мемориале Непелы Лайла и Льюис в протоколах судьи от Грузии уступили Дэвис и Смолкину?

Иными словами, нынешнее международное судейство можно описать формулой «все то же самое, только без России». Это не оправдание для нашей федерации – скорее ироничный приговор теориям тех иностранных фанатов, которые верили, что субъективность исчезнет из фигурного катания вместе с арбитрами и спортсменами из одной страны.

Но реальность оказалась куда более прозаичной.

Фото: РИА НовостиАлександр Вильф, Владимир Песня, Григорий Сысоев; Instagram/di__davis