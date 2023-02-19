Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

Первенство России по фигурному катанию на время бана перестало быть важным отборочным турниром, но стало самым резонансным, когда к журналистам вышел Евгений Плющенко.

В обличительной речи он пригрозил федерации переходами своих спортсменов в другие сборные, серьезным разговором с Путиным и пообещал дальше бороться за справедливость.

Плющенко поддержали немногие: Мишина и Попова списали его слова на излишнюю эмоциональность, Чайковская обратила внимание на провал Софьи Титовой и Вероники Жилиной в короткой программе, Железняков упрекнул в потенциальном предательстве.

Самая заметная поддержка пришла от Татьяны Тарасовой, которая назвала судей некомпетентными и злыми людьми, а также от Липницкой, которая работает в школе Евгения.

Может, Плющенко не смирился с новой системой судейства? История со ставкой на Щербакову доказывает, что это не так

Манифест Евгения не содержит конкретных требований: он не говорит напрямую о том, что Жилина должна была брать золото, а Титова – бронзу.

Претензии к соперницам Евгений формулирует намеками: призер с двумя недокрутами на четверных – это Гордеева, а «девочка, которая делает бабочку на одинарный прыжок и получает плюс 2», вероятно, Садкова. Она действительно собрала такие надбавки от некоторых арбитров за каскад с одинарным лутцем в произвольной.

Возмущение Титовой сформулировано чуть конкретнее: ее обиженное «я 146 с одним тройным акселем набирала. Ну куда?» напоминает знаменитое «зачем я напрягалась?» от Косторной.

Главной загадкой, впрочем, остается то, на каком турнире Софья набирала 146 баллов с одним тройным акселем. Ее лучший результат в этом сезоне – на 13 меньше, в прошлом она тоже ни разу не выходила даже за 140 в произвольной.

Более того, 146 баллов всего лишь с одним трикселем для юниорки выглядят практически невыполнимой задачей. Столько, например, получила Зинина на чемпионате России, исполнив два четверных тулупа. Да, один из них с падением, но оно компенсируется тем, что у взрослых, в отличие от юниоров, есть 12-й элемент – дорожка шагов.

«С одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем?» – укол Плющенко в сторону победительницы Алины Горбачевой. По базовой стоимости произвольная Жилиной действительно оказалась на 12 баллов дороже, но Вероника много потеряла на качестве элементов: каскад из тройных лутца и тулупа с недокрутом оказался почти в 1,5 раза дешевле аналогичного у Алины, а преимущество тройного акселя нивелировало его некачественное исполнение.

Знакомый сюжет, правда?

Так же Плющенко реагировал и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, когда проиграл Эвану Лайсачеку, не исполнившему ни одного четверного. Как и в случае с противостоянием Жилина / Горбачева на Первенстве, тогда, в 2010-м Евгений оставил за скобками все остальные аспекты – компоненты, надбавки за качество и базовую стоимость других элементов, которая у него по сумме программ отличалась от заявки американца всего на 4,3 балла.

Легко подумать, что Плющенко слишком сроднился со старой системой оценивания, которая в меньшей степени концентрировалась на ребрах, докрутах и других подобных нюансах . Но одна история подтверждает, что Евгений понимает правила, по которым играют судьи, куда лучше, чем кажется.

«Теперь уже можно признаться – перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный – 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму – несколько миллионов рублей.

<…> Решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились. Даже после грандиозного проката Саши Трусовой я понимал, что у Ани по-прежнему хорошие шансы на золото. Главное – сделать два четверных и чисто откатать произвольную. Этого должно было хватить – с учетом оценок в короткой. Так и получилось», – рассказывал Плющенко «Спорт-Экспрессу».

Бескомпромиссная вера Евгения в превосходство прыжков над всем остальным почему-то не сработала в аналогичной Первенству ситуации : чистый прокат спортсменки с запасом после короткой программы и сильными компонентами против амбициозного контента с помарками и несколько более юниорской подачей.

Кажется, Евгений давно понял новую систему оценивания – но почему-то игнорирует ее, когда дело касается его самого или его учениц.

Судьи действительно не всегда лояльны к Плющенко. Но когда они встают на его сторону, он не замечает этого

Результаты Первенства – лишь одна из претензий Плющенко к судейству. Об ангажированности арбитров он высказывался и раньше:

• после второго этапа Кубка России в сезоне-2020/21 упрекал в том, что они не заметили неверное ребро на лутце Усачевой и создали искусственный отрыв Валиевой от Трусовой в короткой программе;

• на чемпионате России-2021 критиковал техбригаду за двойные стандарты: «Саше поставили attention, восклицательный знак на флипе. Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Другим девочкам, у которых не просто неясное, а неверное ребро, наоборот, почему-то ничего не ставят»;

• после московского этапа Гран-при уже в этом сезоне заявил, что для него победительница – Муравьева (на самом деле золото ушло Туктамышевой).

Один из самых громких эпизодов столкновения «Ангелов Плющенко» и федерации случился на предолимпийском чемпионате России, когда у все той же Софьи постфактум вычли балл за нарушение хронометража в короткой программе. Яна Рудковская грозила федерации юристами, обвинила Эдуарда Аксенова из «Хрустального» в доносе на Муравьеву, а после чемпионата назвала результат фигуристки заниженным.

Пожалуй, самая обоснованная претензия Плющенко касалась прыжкового турнира: «Видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: мы меняем правила. Вы как, обалдели, что ли? Вот сейчас финальный раунд – и вот кто этот финальный раунд выигрывает, тот и побеждает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели».

Правило про решающую роль последнего раунда действительно не озвучивалось заранее – по крайней мере, зрителям. Вполне вероятно, что отрыв Плющенко перед финальными прыжками действительно мотивировал организаторов спасать интригу не самым красивым образом.

Нюанс в том, что в некоторых похожих ситуациях расклад явно был в пользу Евгения – и это самое слабое место его приговора судейству.

Почему, например, Плющенко не искал справедливости, когда Косторную (в то время его ученицу) с двумя ошибками в короткой программе ставили выше Трусовой и Хромых?

Гонка все той же Саши за прыжками в произвольной ЧМ-2021 заслужила вторую оценку практически идентичную той, что поставили чистой Хендрикс. Титова в произвольной на Идель-2022 с двумя падениями получила более высокие компоненты, чем Куликова с безукоризненным выступлением.

Из любимчика федерации Плющенко превратился в ее врага: он противопоставляет себя системе, центром которой раньше был сам

Если Плющенко прав и федерация действительно работает против него, то для чего она это делает?

Своим принципиальным конкурентом сам Евгений, очевидно, считает Тутберидзе: против нее были его самые жесткие выпады, от нее в школу приходили топовые ученицы, и именно Этери – главная конкурентка в приоритетном для академии женском катании.

Все предыдущие намеки Плющенко на несправедливое судейство – от прошлогоднего чемпионата России с отобранным баллом Муравьевой до прыжкового турнира – связаны именно с «Хрустальным». Его линия защиты сводилась к следующему: федерация боится обидеть Тутберидзе, поощряет ее за прошлые заслуги и придерживает тех, кто может составить ей конкуренцию.

Но на этом Первенстве Евгению было нечего делить с Этери: ее лучшая юниорка Акатьева из-за более лояльного ценза на домашних турнирах соревнуется со взрослыми, Двоеглазова травмирована, а Садкова стала только 8-й и изначально не выглядела фавориткой.

Бронзовый призер Гордеева – ученица Сергея Давыдова, чьи успехи связаны исключительно с юниорским уровнем. Горбачева – и вовсе девочка-самородок из провинции с тренерами, в которых сложно заподозрить серых кардиналов женского катания.

По логике Плющенко поддержать в этой тройке должны были именно его – обладателя самых перспективных активов для федерации. Проигрыш Горбачевой и ее молодому тренеру Федченко не укладывается в теорию о том, что золото можно легко забрать на авторитете.

Говоря откровенно, Евгений – действительно не самый удобный игрок для федерации. Он постоянно противопоставляет себя системе – начиная от подхода к организации тренировок и спонсорству и заканчивая градусом откровенности в прессе.

Руководители обжигались на этом, когда Плющенко был еще спортсменом: перед Ванкувером-2010 он сам проговаривал журналистам свою главную слабость – минимальное количество связок в программах, а накануне Сочи-2014 сдал план со своей заменой на Ковтуна в личном турнире.

Евгений воспринимает федерацию как соперницу: он в восторге от того, что его мероприятие собирает больше зрителей, чем проходящий параллельно этап Гран-при, и ставит ей заведомо невыполнимые условия, когда его приглашают на шоу-турнир (гонорар 10 млн).

Иронично, что это происходит именно с Плющенко, который всегда был фаворитом чиновников, в отличие от нелюбимого ими Ягудина, начавшего сближаться с федерацией только после карьеры.

Но можно ли быть противником системы, бенефициаром которой всегда был ты сам?

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press; Gettyimages.ru/Cameron Spencer