Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там

Второй московский Гран-при на контрасте с огромным «Мегаспортом», арендованным для первого этапа, проходил на камерной малой ЦСКА-арене. Максимальная вместимость – 2700 человек, фактическая – еще меньше, поскольку часть билетов в принципе не пускали в продажу.

В Казани такая стратегия сработала – организаторы заполнили 90%, что после полупустого сочинского «Айсберга» выглядело победой. В Москве на пути к аншлагу встал Евгений Плющенко, который проводил свое юбилейное шоу параллельно с короткими программами на Гран-при, причем изначально составы пересекались между собой.

«Очень мало зрителей, я даже удивился. Катаются такие топовые ребята. Сегодня собралось меньше двух тысяч. Наверное, все были у нас . Обещаем больше не проводить в одно время», – иронизировали Евгений с супругой (и одновременно продюсером шоу) после мероприятия, а Елена Вайцеховская грустила, что фамилия генерального директора федерации – не Рудковская.

У Рудковской – эксклюзивы с Косторной и Трусовой, у федерации – очередная проблема с билетами: цены завышены, а лучшие места не пустили в продажу

Аншлаг Евгения действительно впечатляет. Полную ВТБ-арену (где проходило шоу Плющенко) на этап внутреннего Гран-при не собрать, даже если расклеить лицами Акатьевой, Галлямова и Туктамышевой всю Москву, а Коляде включить Лазарева вместо Чайковского – раз Билан уже занят у Яны.

Проблема федерации не в том, что у Плющенко есть Рудковская, а у Когана и Горшкова (гендиректор и президент нашей федерации) ее нет. Сложно представить, что-то более разное, чем шоу и отборочный турнир для чемпионата России, чем по сути является этап Гран-при :

• в отличие от соревнований, в шоу можно собрать более представительный состав, причем с участием тех, кого на соревнованиях не увидишь по причине травм (Косторная) или завершения карьеры (сам Плющенко);

• шоу идет 3 часа, а не целый день – идеальный вариант для тех, кто ищет способ провести вечер: в субботу под прокаты Ильиных и Алиева, в воскресенье – в океанариуме с рыбами;

• наконец, если на соревнованиях производить вау-эффект можно только контентом и постановками, то на шоу – любыми средствами от полетов надо льдом и движущейся сцены с Полуниным до массовых номеров и Киркорова. И даже то, что на турнирах кажется неуместным – вроде акцента на отношениях Трусовой и Кондратюка – на шоу становится трогательным и милым.

Это не отменяет того, что Рудковская и Плющенко умеют сделать классное мероприятие. Но они с федерацией находятся изначально в неодинаковых стартовых условиях: завлечь публику на фигуристок из Югры и Тульской области или на Билана и Плющенко – несколько разные задачи.

Правда, объективная невозможность подвесить Трусову на лонжу и выпустить Киркорова в блестящем костюме на каток, конечно, не отменяет того, что к организаторам соревнований все еще много вопросов .

На субботу продавали места только по коротким бортам (дающие не самый удачный обзор) и боковые трибуны центрального сектора. Можно было подумать, что посередине посадят судей – но нет, им, комментаторам и кисс-энд-краю с Траньковым выделили противоположный длинный борт.

Кресла по центру в итоге оказались заняты, хотя формально купить туда билет было невозможно. Ценовая политика организаторов тоже интересная: правая часть центральной трибуны на короткую программу поступила в продажу первой и продавалась за 5000, при этом симметричные места слева выбросили за неделю до старта уже в два раза дешевле. Для сравнения – первый ряд по центру на шоу Плющенко на старте продаж стоил 3000.

Тренировочная ЦСКА-арена сама по себе неплохая (от «Мегаспорта», например, отличается мягкими сидениями и максимальной близостью трибун ко льду), но вряд ли приспособлена для таких длинных соревнований из-за тесноты в коридорах и минимального количества точек питания.

О роскоши для публики в духе конкурсов в перерывах, раздачи спонсорских медведей, оркестров и бесплатного чая (во времена международных Гран-при было и такое) говорить не приходится . Это все второстепенно для постоянных зрителей, но случайный лучше пойдет туда, где в антракте развлекут и покормят без получасовых очередей.

Да, шоу Рудковской и Плющенко выверено с точки зрения продюсирования: артисты – на любой возраст и вкус (Киркоров, Билан, Валерия, Краймбрери, Полунин), фигуристы – с эксклюзивными номерами. Можно спорить о том, насколько уместно запускать действующих спортсменов под потолок арены без страховки, но номер Кондратюка и Трусовой действительно смотрелся из зала крайне эффектно.

Еще один эксклюзив – новая короткая программа Косторной. Пусть с двойными прыжками – с постановочной точки зрения она смотрелась едва ли не лучше всех соревновательных программ у одиночниц на параллельном московском этапе.

Мишина, Галлямов и Туктамышева могут собрать зал без Киркорова, но точно не сделают этого без работы федерации

Думать, что фигурное катание не представляет интереса без Валерии и Билана, а Кондратюк под потолком интереснее Гуменника на льду – опасный путь, который подталкивает федерацию к тому, чтобы смириться с пустыми трибунами, а не исправлять ошибки.

Полноценный международный Гран-при спокойно собирал «Мегаспорт». В «Юбилейном» на предолимпийском чемпионате России были полные трибуны, а за билетами в первый день начала продаж нужно было стоять в живой очереди. Вероятно, и на шоу-турнире, и на Кубке Первого канала посещаемость окажется неплохой, если организаторы не выставят билеты по таким ценам, как будто везут Ханю, Цирк дю Солей и Дуа Липу одновременно.

Пул организационных проблем внутреннего сезона за четыре этапа Гран-при обозначился достаточно четко:

• странная билетная политика, когда зрителей лишают лучших мест, а остальные хаотично распродают по завышенным ценам;

• полусекретные составы, анонсируемые в лучшем случае за неделю до старта и корректируемые на ходу;

• неравномерное распределение топовых фигуристов по этапам: на одних собирается сразу несколько лидеров, на других – победитель очевиден;

• крайне лояльное к звездам и оторванное от международной практики судейство.

Главный шарм соревнований – конкуренция, непредсказуемость и адреналин, которые не обеспечит ни одно шоу. Именно из-за них многие не любят смотреть прокаты на важных турнирах постфактум: теряется ощущение присутствия, когда все решается на твоих глазах.

И даже когда под потолком летает Трусова, Алиев в прокате подпевает «Седьмому лепестку», а Киркоров исполняет мечту Плющенко-младшего выступать под песню «Снег», сложно не думать о том, что на арене в 10 километрах отсюда Коляда наконец показал чистого «Щелкунчика», потому что, как поет Филипп, «ничего уже не вернуть».

Второй московский этап Гран-при получился самым интересным из всей серии именно за счет того, что по накалу борьбы он походил на турниры из прежних времен .

Да, не было конкуренции за первое место в парах – но ее отсутствие с лихвой компенсировалось впечатляющими прокатами Мишиной / Галлямова и Хабибуллиной / Княжука. Да, спорным оказалось судейство в танцах, но расстановка в женском катании впервые за долгое время оставляла ощущение полностью справедливого расклада – и это подтверждалось восторгом на трибунах.

Гендиректор Рудковская не спасет федерацию, но чему-то стоит поучиться и у нее . Например, пригласить Косторную на один из этапов хотя бы вне конкурса, чтобы Алена не теряла навык выступления на публике, а зрители видели ее новую короткую не только на шоу.

Перед началом соревнований выпустить с номером-открытием кого-то из звезд прошлого – Медведеву, Загитову, Волосожар и Транькова – чтобы к танцевальному турниру, с которого стартует Гран-при, подтягивалось больше людей. До церемонии награждения приглашать победителей на бис – разумеется, не с полной программой, а хотя бы с коротким отрывком, раз уж федерация отказалась от показательных выступлений.

Нынешние Туктамышева, Гуменник, Мишина и Галлямов точно заслуживают полных залов – и они все еще способны собираться. Но это не происходит само собой – даже у Яны Рудковской.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Трефилов; Instagram/straycat265