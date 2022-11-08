Наша фигурка томится в изоляции, но и мировая страдает без нашей: конкуренция, судейство, посещаемость – все на спаде

В этом сезоне Россия впервые проводит собственный Гран-при по фигурному катанию – альтернативу международной серии. Форматы похожи: 6 этапов (поучаствовать можно лишь дважды), щедрые призовые, финал для лучших.

Отличия тоже есть: в российской серии нет показательных; в финал допускается больше участников, а его проведение сдвинуто на март (против декабря у ISU); после снятия с этапа по травме можно заявиться на другой – это право уже предоставили Усачевой, Муравьевой и Семененко.

Поскольку график соревнований совпадает (за исключением финалов), удержаться от сравнения невозможно – тем более в рекламных роликах Первого канала национальный Гран-при позиционируется как «лучший турнир на Земле с мировым уровнем соперничества и мастерства» .

На обоих Гран-при – низкая посещаемость и слабая конкуренция: в России не хватает сильных танцоров, в международной серии – парников

В чем точно не откажешь нашей федерации – так это в размахе: средняя вместимость арен на трех прошедших этапах ISU составила 3833 человека, в России – 9250. Суммарное количество мест на трибунах, где проходили соревнования в США, Канаде и Франции, меньше одного только московского «Мегаспорта» или сочинского «Айсберга».

Но амбиции российских организаторов пока расходятся с реальностью: в Москве пришлось закрывать верхний ярус и экстренно распродавать билеты с большой скидкой, в Казани исключили из продажи два сектора; Сочи просто отметился пустыми трибунами и критикой от Елизаветы Худайбердиевой по поводу отсутствия рекламы.

На иностранных этапах с посещаемостью тоже не все здорово: в трансляции из Франции (вместимость арены – 3586 человек) заметно, как проносится мимо пустых трибун в короткой Луна Хендрикс; Канаде и США тоже не удалось собрать полные залы.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Желание создать аналог официального Гран-при сыграло с российской фигурной федерацией злую шутку: топов на каждом этапе так мало, что результаты становятся предсказуемыми; в танцах на двух турнирах из трех не набралось участников даже на полноценную разминку; а в казанском соревновании пар для получения 200000 рублей за бронзу достаточно было просто выйти на лед.

Если сравнивать баллы, кажется, что российская серия действительно собрала всех мировых звезд:

• победительница Гран-при Канады в женском катании Ринка Ватанабе со своей суммой (197,59) не попала бы даже на пьедестал на всех трех российских этапах;

• лучшая сумма новообразованного дуэта Морозова / Нарижный (202,57) практически совпадает с баллами бронзовых призеров ЧМ-2022 Чок и Бейтса (202,80);

• даже в традиционно проблемном российском виде – мужском катании – все не так плохо: на международном Гран-при никто из участников еще ни разу не перемахнул за 100 баллов в короткой, а в России это сделал Кондратюк (104,51).

Все куда интереснее, если сопоставлять оценки не победителей, а призеров. И здесь заметна беда российского формата: именитым спортсменам просто не с кем конкурировать.

В танцах бронзу можно было взять с суммой 123,28 балла – столько топовая пара может легко набрать одним произвольным. Разница между первым и вторым местами в том же виде на американском этапе составила 0,73 балла, на московском – 20,11.

Даже в одиночных дисциплинах, где у России нет недостатка в сильных спортсменах, были этапы с очевидными лидерами – Кондратюк в Сочи и Валиева в Казани. И если на турнирах ISU разрыв между первым и третьим местами в сольных видах не превышал 22 баллов, то Марк опередил бронзового призера почти на 43, а Камила – на 34.

Справедливости ради, на зарубежных этапах такая же проблема возникает у пар: лидеры очевидны, а на пьедестал можно попасть с оценками, которых не хватит даже для 10-го места чемпионата России. Кроме того у ISU тоже возникли трудности с неравномерной конкуренцией на турнирах: пока в США выбивали друг друга из финала Миура, Малинин и Ча, во Франции можно было оказаться на подиуме с крайне скромными для мужского катания 248 баллами.

Появление российского Гран-при и реформа компонентов не решили проблему с судейством – оно по-прежнему субъективно

Часть иностранной публики наверняка предполагала, что без российской сборной во главе с не переизбранным на очередной срок вице-президентом ISU Александром Лакерником, фигурное катание по объективности догонит плавание и бег, но на практике это оказалось не так.

В новом сезоне изменился подход к компонентам: теперь их 3 вместо 5, что должно было заставить арбитров вдумчивее выставлять баллы по каждому из критериев. В реальности ничего не изменилось: лидеров по-прежнему воспринимают лояльнее, а вторая оценка осталась производной от имени тренера, флага на куртке и предыдущих достижений.

Один и тот же четверной лутц Малинина на Гран-при США получил GOE от -1 до +3; произвольная Ямамото во Франции в глазах своего арбитра стоила 169,53 балла, а в казахстанском протоколе – только 158,72. На канадском этапе свой судья явно симпатизировал Дейлман и Скизас, что, впрочем, не спасло их в произвольной.

Обособление звезд на российских турнирах оказалось даже заметнее, чем на международных – хотя, казалось бы, внутри одной сборной не должно быть «правильных» и «неправильных» победителей. Кондратюк получает компоненты уровня Ханю; судьи дружно ставят Валиевой с сорванным четверным прыжком 21 раз по 9,50; Трусова удостаивается девятки за откровенно неудачную презентацию произвольной.

Открывая внутренний сезон, федерация оказалась на распутье: или любой ценой удерживать лидеров от демотивации и последующего завершения карьеры, или подстегнуть конкуренцию между школами, в том числе и региональными.

Пока ставка сделана на первый подход: он оправдает себя, если Россию разбанят в ближайшем будущем; но окажется проигрышным в долгосрочной перспективе, потому что условные Яметова и Акатьева не смогут постоянно объяснять себе, в чем они настолько уступают нынешним Трусовой и Валиевой.

Технически российская сборная не отстает даже с ослабленными Трусовой и Валиевой, но есть заметный недостаток – не хватает стильных программ

Национальная серия объективно уступает международной в насыщенности борьбы: нет конкуренции стран, нет возможности фиксировать рекорды, нет рейтинговых очков, а попасть в финал куда проще, чем на Гран-при ISU. В отсутствие спортивной интриги режиссеры трансляций сосредоточились на романтической: во время прокатов Кондратюка показывают Трусову, до и после выступления Валиевой – певца Ваню Дмитриенко.

К техническому уровню национальной серии практически нет вопросов: пока Камила и Саша восстанавливают ультра-си, их прыгают Акатьева, Петросян и Самоделкина. За все три международных этапа только Ринка Ватанабе смогла сделать тройной аксель с положительными надбавками.

В парном катании усложняют прыжковую часть (а в перспективе грозятся четверными выбросом и подкруткой) Бойкова с Козловским; Хабибуллина и Княжук рискуют с тройным лутцем в обеих программах. 39-летней Стеллато-Дудек с партнером Максимом Дешамом для победы во Франции хватило юниорского набора из двойного сальхова и каскада тройной тулуп – двойной тулуп в произвольной.

Куда сложнее держать уровень в мужском катании. Хотя все лучшие российские одиночники не завершили карьеру после Олимпиады, а Гран-при ISU лишился Ханю, Чена, Чжоу, Цзиня и Кагиямы, технический уровень за границей заметно выше. Если в международной серии на одного спортсмена приходится 2,49 успешных ультра-си, то в российской – 1,69.

Главное спортивное событие начала сезона произошло тоже не в России, а в США – Илья Малинин собрал произвольную с пятью четверными, одним из которых стал аксель. В аналоговом Гран-при попытки сложных прыжков тоже были, но они не вписывали в историю, а разваливали программу. Самый обсуждаемый элемент внутреннего сезона случился и вовсе вне конкурса – это безуспешные попытки Камилы исправить четверной тулуп после произвольной в Казани.

Ситуация с постановками в российской серии более удручающая – запоминающихся мало, причем не задалось даже у звезд. Валиева, несмотря на экспериментальный сезон, не вышла за пределы собственного стиля и запомнилась не хореографическими находками, а спорным приемом с капюшоном; у Трусовой самобытная короткая, но неудачная произвольная; Коляда и Тарасова / Морозов оставили по одной программе на второй год.

Критичнее всего замкнутое соревновательное пространство сказывается на танцах. Пока Фиар / Гибсон катают креативный произвольный под Леди Гагу, одни из лидеров сборной Морозова / Нарижный неприкрыто цитируют Пападакис и Сизерона . С иностранным хореографом удалось поработать только Дэвис и Смолкину – но доедут ли они до российских турниров?

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На экваторе российской серии очевидно, что до «лучшего на Земле турнира» ей далеко, как, впрочем, и официальному Гран-при – до того уровня борьбы, который держался еще в доковидную эпоху. В условиях, когда объединение невозможно – главный вопрос: как международная и национальная федерация будут балансировать на грани между традиционным постолимпийским спадом и постоянным регрессом.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER, Eric Canha; РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Астапкович