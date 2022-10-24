Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?

Первым предвестником того, что московский этап Гран-при по фигурному катанию идет не совсем так, как запланировано, стало резкое снижение цен на билеты – самые дорогие места за 2 недели до старта подешевели в 2 раза.

Такая мера тоже не помогла заполнить трибуны – тогда верхний ярус арены закрыли, а зрителей оттуда пересадили пониже для создания более красивой телевизионной картинки.

Главная ошибка была в ценообразовании: самые дорогие билеты на оба дня стоили 13500 рублей – ровно столько же просили за аналогичные места на прошлогоднем сочинском турнире с Ханю в первоначальной заявке и включенными показательными. Сопоставимыми цены оказались и с нынешними международными этапами: абонемент на параллельно идущий американский Гран-при с участием Чок / Бейтса, Малинина и Сакамото стоил 15000-19000 рублей, включая доступ на тренировки и гала-шоу.

Билет на канадский Гран-при стоит еще дешевле: пакет за 14000 рублей включает все те же тренировки, показательные и, конечно, сами соревнования, а также сумку с сувенирами. Без набора для фанатов абонемент на хорошие места можно приобрести приблизительно за 9000.

Когда соревнования начались, стало понятно, что изоляция от международного фигурного катания все же не так безболезненна, как хотелось бы . Да, в спортивных парах Россия безальтернативна, а в женском одиночном более убедительна, но в других дисциплинах американский этап получился откровенно сильнее как по качеству прокатов, так и по уровню интриги.

В конце концов, четверной аксель Малинина, ставший самым дорогим сольным прыжком при новой системе GOE – куда более значимое событие в истории фигурного катания, чем каскад 2-3 Алиева или даже его же 3 квада в произвольной.

А зачем вообще у нас ставят такие высокие оценки?

Оптимистичные протоколы с 95 баллами за каскад из 2 тройных тулупов (Коляда), чемпионскими десятками Тарасовой / Морозова и компонентами Самарина на одном уровне с Чха нужны не столько фигуристам, сколько самой федерации.

Оценки – наиболее простой и понятный способ доказать вышестоящим чиновникам и части зрителей, что российские фигуристы во всех дисциплинах лучше иностранных вместе взятых :

• наш дуэт (Морозова / Нарижный) приезжает в ритм-танце практически в одни баллы с бронзовыми призерами чемпионата мира (Чок / Бейтс на параллельном Skate America), несмотря на недавнюю травму партнерши и отличающийся в 16 раз стаж совместного катания;

• наш одиночник (Коляда) заочно выигрывает короткую на американском Гран-при у Миуры, который прыгнул два квада, и Чха с квад-сальховом и каскадом лутц-риттбергер. Хотя Миша исполнил контент, по базовой стоимости сопоставимый с мексиканцем Каррильо (9-е место из 11 участников в короткой программе);

• наша спортивная пара (Тарасова и Морозов) на первом же старте сезона набирает баллы выше мирового рекорда.

С этой точки зрения победа Валиевой совершенно логична. Ее присутствие на этапе – от произвольной по мотивам допингового скандала до интервью о том, что она не обязана всем нравиться – тоже имитируют благополучие. Если Камила соревнуется – значит, есть надежда на оправдательный вердикт РУСАДА. Если Камила способна каждый старт заново переживать пекинскую трагедию – значит, ее нервы в полном порядке. Если Камила выигрывает – значит, любые обвинения в приеме триметазидина абсурдны, ведь сейчас она точно чиста, но все равно побеждает.

Судьи легко могли поставить на первое место Акатьеву – более того, наверняка сделали бы это, сложись Олимпиада иначе. Компоненты Сони сильно отличаются и от баллов ее предшественниц на первом взрослом старте сезона, и от тенденций судейства на московском Гран-при.

В короткой Акатьева получила 33,52 – можно списать на падение с тройного акселя, но такая же ошибка на четверном тулупе у Валиевой в произвольной не помешала ей набрать вторую оценку равную той, что ей ставили год назад за идеальный прокат на домашнем Гран-при. С аналогичными компонентами на взрослом уровне стартовала Майя Хромых – причем на международном турнире, где судейство традиционно строже.

В произвольной вторая оценка Сони тоже нетипично скромная – 69,83. Это ниже все той же Хромых, а также Валиевой и Косторной на их первых международных взрослых соревнованиях. Да, система оценивания компонентов поменялась в этом сезоне, но практика судейства свела суть этих поправок на нет.

Такая политика не слишком характерна для федерации: обычно она старается продвигать юниорок с первых взрослых турниров, причем взлет каждой следующей фигуристки стремительнее, чем у предыдущей. Интересы предшествующего поколения никогда не учитывались – так Медведева быстро сменила Липницкую, Загитова – Медведеву, а Косторная – Загитову.

Возможно, Акатьеву решили придержать из-за отсутствия международной перспективы. Даже если бан снимут со сборной России, это не исправит неудачную дату рождения в паспорте Сони – ей еще долго кататься исключительно на юниорском уровне. Но соревновательные перспективы Камилы не менее туманны – по крайней мере, пока не будет ясен окончательный (с учетом крайне вероятного обжалования) вердикт по ее делу.

Судьи крайне лояльны к звездам сборной – это стимулирует их задержаться в спорте, но может демотивировать остальных

Впрочем, тенденция на сверхбережное отношение к лидерам прослеживалась и в других видах.

Глеб Лутфуллин с двумя четверными прыжками мог попасть на подиум еще в первый день соревнований – но просто не прорвал надежную оборону из щедрых судейских баллов для Коляды, Алиева и Самарина, двое из которых из-за ошибок остались с юниорскими каскадами. Попытался покритиковать судейство Даниил Самсонов, но вовремя вспомнил про кодекс этики.

Аналогичная ситуация сложилась и в парах: хотя куда менее матерым Хабибуллиной и Княжуку позволили выиграть у заслуженных Тарасовой и Морозова, для этого Жене и Володе пришлось выступить в произвольной так, чтобы, по их же словам, за прокат стало стыдно – разница в технике составила 13 баллов. Спаси Женя и Володя хотя бы сольный прыжок – и запаса после короткой программы хватило бы для победы по сумме, несмотря на три другие ошибки.

Есть вероятность, что федерация за счет судейских преференций пытается удержать основу сборной еще на сезон. Условные Хабибуллина / Княжук и Лутфуллин, возможно, прямо сейчас сильнее и мотивированнее Тарасовой / Морозова и Коляды (хотя Глеб свой выигрыш у одногруппника описал словами Мишина – «победил, но не превзошел»), но зал пока собирают не они, а уже привычные публике звезды.

Иронично, что на параллельном Skate America подход к судейству оказался обратным: Чок / Бейтс едва сумели выиграть в танцах у Хавайек / Бейкера, а в произвольном и вовсе им уступили. Оба раза свой арбитр пусть на символические сотые, но все же ставил выше вторую пару сборной.

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Кажется, чтобы следующий российский этап Гран-при отметился не только странным судейством, нужно для начала смириться с тем, что внутренние соревнования не обязаны во всем быть лучше международных, а оценки – далеко не основной критерий их успеха.

Главная цель этих турниров – не утереть нос ISU, а сохранить мотивацию у забаненных спортсменов (желательно, не только статусных, но и начинающих), в том числе поддержав их призовыми. А их распределение напрямую зависит от арбитров.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Александр Вильф