Прогнозы авторов Спортса на Евро: почти все верят во Францию, Англию и Харри Кейна

Но есть и сюрпризы.

Всем привет! Уже 14 июня стартует Евро-2024, а что это значит? Это значит, что настало время традиционных прогнозов авторов Спортса на турнир. Мы попросили восьмерых авторов предсказать победителя, бомбардира и лучшего игрока Евро-2024.

С чем выбором вы согласны больше всего? С каким – категорически не согласны? Пишите в комментариях!

Александр Дорский

Победитель: Франция/Германия . Несмотря на кривую сетку плей-офф после перехода на 24 команды, уже третий турнир подряд пытаюсь ее составить до старта турнира. Получилось, что в полуфиналах Германия сыграет с Португалией, а Франция – с Англией. Тут поставлю на хозяев, а также командный опыт (индивидуально – вопрос, кто звезднее: французы или англичане).

Финал еще менее предсказуем, поэтому не выберу победителя, но в душе поставлю на Францию. Никаких проблем с составом, баланс во всех линиях. Не жду искрометного футбола, но класс должен сказаться. Скромно надеюсь, что Салиба получит место в старте, а Барколя станет одним из главных открытий турнира, выходя на замену.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Если выбрал Германию, Португалию, Францию и Англию в качестве полуфиналистов, логично искать лучшего бомбардира в этих сборных. Германия стартует с Каем Хаверцем в атаке – сложно представить, что он забьет больше всех. У Мбаппе часть голов наверняка заберут Жиру и Тюрам. Криштиану – просто не верю.

Остается Кейн: в группе можно поиграть со Словенией и закинуть по голу Сербии и Дании, в 1/8 разобраться с соперниками уровня Австрии/Чехии, отметившись дублем. Этого уже вполне может хватить для награды.

Лучший игрок: Антуан Гризманн . Гризманн на турнирах сборных – абсолютное величие. На ЧМ-2022 для звания лучшего не хватило мощного финала и титула. Спустя полтора года надо забирать главную индивидуальную награду. Кстати, она у Гризманна уже есть – становился лучшим еще на Евро-2016.

Вадим Лукомский

Победитель: Германия . Не думаю, что турнир с плей-офф из одного матча с пулом из 6+ примерно одинаковых фаворитов можно всерьез прогнозировать. Поэтому просто выбрал самую симпатичную мне команду из списка фаворитов.

Бомбардир: Килиан Мбаппе . Новичок «Мадрида» поедет на турнир в отличном настроении. В сборной у него условия максимального комфорта. В мастерстве сомневаться не приходится. Есть опасения по поводу легкой предтурнирной травмы, но думаю, плюсы перевесят и Килиан проведет сильный Евро.

Лучший игрок: Тони Кроос . Выбираю Тони, чтобы быть последовательным. Если Германия – чемпион, то у Крооса хороший шанс на индивидуальный приз. Он всегда дает качество и стабильность, а история с завершением карьеры – дополнительный стимул выбрать его.

Глеб Чернявский

Победитель: сборная Англии . Мне странно, что кто-то допускает чемпионство Франции, Германии или еще кого-нибудь. По-моему, невозможно придумать состав сильнее, чем есть сейчас у Англии. Когда многие топы просто не попадают в заявку, а другие плотно сидят на бенче. Англия на этом Евро – что-то недостижимое. И пройдет турнир без поражений, а в финале спокойно заберет чашку после гола Кейна с пенальти.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Не сомневаюсь, что Кейн в следующем сезоне с «Баварией» наконец-то возьмет трофей, но давление спадет уже летом, когда он затащит Евро и заберет звание лучшего бомбардира. Ждем не меньше 6-7 голов.

Лучший игрок: Фил Фоден . Я кайфовал от Фодена весь сезон, он лучший игрок не только «Ман Сити»-2023/24, но и АПЛ-2023/24. С чего бы этому поменяться на Евро? Так же будет кошмарить соперников, крушить обороны, выкатывать Кейну на пустые и иногда забивать сам.

Дмитрий Письменский

Победитель: сборная Франции . Давайте сразу уберем отсюда сборную Англии – Гарет Саутгейт просто не создан для трофеев, а якобы суперзвездный состав на самом деле перегружен опциями в атаке, несбалансирован в центре и вызывает кучу вопросов по обороне (особенно после травмы Магуайра).

Евро спокойно должна забрать сборная Франции – обновленная, сбалансированная и индивидуально сильная во всех линиях. Талантливые пахари Тчуамени и Камавинга в центре, реактивные (и сыгранные) фланги с Мбаппе и Дембеле, удобный для Килиана Оливье Жиру. Позади – роскошные Салиба, Меньян, Тео и Павар. У Дешема самый большой опыт выходов в финалы среди всех конкурентов (трижды за последние четыре главных турнира сборных), а Мбаппе больше не мажет пенальти в важный момент.

У Франции крепкие соперники в группе – звезды сразу встретят плотное сопротивление и подойдут к плей-офф максимально заряженными. Как индивидуально вышибать соперников в матчах навылет, если стартовый план не работает, эти парни знают. Особенно мадридские французы, для которых запуск триллера после 90+ – обычное дело.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Выбор лучшего бомбардира настолько очевидный, что озвучивать его слегка неловко, но зафиксировать нужно – больше всех настреляет Харри Кейн. Евро продолжит клубный путь Кейна – индивидуально и статически крутой, но все еще бестрофейный. Кейн подходит к Евро после лучшего сезона в карьере – в среднем 1,01 гола на 90 минут. Не самый изящный футбол Саутгейта однозначно сфокусируется на доставке мяча до Харри, а уровень оппозиции на групповом этапе тонко намекает на приличный апдейт статистики лучшего бомбардира в истории сборной Англии.

Лучший игрок: Тони Кроос . У Евро есть приятная репутация турнира, где приз лучшему игроку редко получает попсовый форвард-бомбардир. В XXI система сбоила всего раз, когда Антуан Гризманн испепелял соперников голами и ассистами на домашнем ЧЕ. В остальном – только полузащитники и Джанлуиджи Доннарума.

Звезды, натальные карты и кофейная гуща говорят о том что лучшим игроком Евро-2024 станет Тони Кроос – возможно, самый влиятельный полузащитник среди сборных фаворитов. Тони в роскошной форме, у Германии комфортнейшая группа, а рулит процессом Нагельсманн, который явно построит свою сложную игру через умнейшего Крооса, профессора передач и обострения.

Если замахнуться на «Золотой мяч» будет сложновато, то вот забрать статуэтку с домашнего Евро вполне по силам – помогут и домашняя атмосфера, и профессионализм самого Крооса – это последний месяц его великой карьеры, которую он завершает на пике.

Илья Васильев

Победитель: сборная Франции . Пройдемся по тезисам:

● Франция и Англия – два безальтернативных лидера. Неиссякаемый поток талантов, суперзвезды, тактически стабильные эпохи при Дидье Дешаме и Гарете Саутгейте. В итоге Франция – «Реал» среди сборных по достижениям, тренерскому подходу и менталитету, Англия – чуть дальше, но похожа. Да, стиль Саутгейта не близок большинству, но он все равно работает (полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022) – одна из самых стабильных сборный Европы.

● Португалия – баланс опыта, молодости, атакующих суперзвезд. Роберто Мартинес хоть и не выжал максимум из Бельгии, но в состоянии дать команде необходимые баланс и прагматизм.

● Германия смущает сложным футболом Юлиана Нагельсманна – все же в сборных обычно играют проще, чтобы исключить рандом на короткой дистанции.

● Испания и Италия напоминают Германию, но команде Лучано Спаллетти придется перестраиваться сильнее (было много проблем).

● Нидерланды – супертоп в защите, это важно для скоротечных турниров, но вопросы из-за атаки и сомнительного по качеству отбора Роналда Кумана.

Сейчас нереально предсказать сетку плей-офф, но два основных фаворита – Англия и Франция – могут пересечься уже в полуфинале, а в верхней части мясорубка, где наиболее сбалансированным вариантом кажется Португалия. В таком формате ставлю на Францию.

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе . Я хочу, чтобы лучшим бомбардиром стал Оливье Жиру. Красивое завершение международной карьеры и классный микс тактических эпох: без голов стал чемпионом мира, может оказаться главным бомбардиром Евро в 37.

Правда, маловероятный исход – все же Жиру больше работает ради свободы Киллиана Мбаппе. Главное – забивать в группе. Здесь есть клиенты для класса Харри Кейна, Мбаппе и Криштиану Роналду. Плюс звезды исполняют пенальти.

Лучший игрок: Антуан Гризманн . Огромный список претендентов в топ-сборных: Киллиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Харри Кейн, Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Родри, ветераны уровня Тони Кросса и Луки Модрича. Разумеется, ждем становления новых звезд – например, Ламина Ямаля, Харви Симонса, Беньямина Шишко.

Многие из них универсальны и оказывают огромное влияние на игру, но Антуан Гризманн – легенда чемпионатов мира и Европы. С 2016 года без потери качества сменил множество тактических ролей, пашет, прессингует, играет десятку, забивает, отвечает за стандарты, поэтому именно Антуан – наиболее универсальный прогноз перед стартом турнира.

Максимилиан Алфимов

Победитель: сборная Испании . Здесь все очень просто: очень хочется видеть какого-нибудь не приевшегося победителя. Испанцы давно ничего не выигрывали, поколение сменилось, команда перестроилась, но все так же играет во владение, да еще и с тренером-ноунеймом (простите, Луис Де Ла Фуэнте, но «Алавес» и дубль «Атлетика» – это даже не уровень Абаскаля). При нем уже выиграли Лигу наций, показали, что умеют играть с топами. А группа с Италией, Хорватией и Албанией – очень достойная.

Если у испанцев удачно сложится сетка, то в финал они забраться способны. А там у них отличный опыт: всего одно поражение в пяти финалах на крупных турнирах. Ну и хочется смотреть на ренессанс Альваро Мораты. Много он не забьет, но в статусе капитана у него явно побольше ответственности.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Не знаю, есть ли что-то более очевидное, чем то, что Харри Кейн умеет забивать голы, особенно средним командам. Есть ощущение, что свою статистику он набьет уже в группе и гарантирует себе статус лучшего бомбардира.

С соперниками посерьезнее уже будут проблемы, именно поэтому я совсем не верю в Англию – ну не могут же англичане взять и что-то выиграть. Обязательно кто-то в кого-то швырнет бутсой, не забьет пенальти или поругается с тренером.

Лучший игрок: Вирджил ван Дейк . Есть ощущение, что на этом Евро будет какой-нибудь сюрприз в полуфиналах. Верится в Нидерланды: молодая и задорная команда, которая не очень думает о защите, но на то там есть и ван Дейк – он, к тому же, набрал в последние месяцы хорошую форму в «Ливерпуле». Именно он и дотащит голландцев до четверки, ну а там – как получится.

Максим Полтавец

Победитель: сборная Франции . Мне кажется, команда Дешама просто на другом уровне организации относительно конкурентов. Практически этот же состав полтора года назад играл в финале чемпионата мира. Да, обновления есть, но, кажется, слабее французы точно не стали.

У Франции лучший выбор игроков на каждую позицию. Есть как молодые игроки (например, Уоррен Заир-Эмери), так и деды (это про тебя, 37-летний Оливье Жиру), и очень хороший вратарь, и просто Килиан Мбаппе.

Нельзя игнорировать такого фаворита – тут скорее шок, что у этой команды еще нет победы на Евро. Время исправить недоразумение.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Выбор лучшего бомбардира Евро – всегда немного лотерея. Им могут стать как Криштиану Роналду, так и Патрик Шик или Милан Барош. Поэтому, я поставлю на хорошего нападающего в слабой группе, где можно наколотить побольше голов.

Группа у англичан кажется слабой на фоне звездной команды – даже Дания в обороне уже не такой монолит, как была раньше. Защита сербов и словенцев вызывает еще больше вопросов. Мне кажется, Кейн забьет 3-4 мяча еще на групповом этапе.

Лучший игрок: Тони Кроос . После возвращения в сборную полузащитник «Реала» – безоговорочно главный футболист команды. Лучший на поле в каждом матче. От Крооса ждут выступления уровня Зидана на ЧМ-2006. И, мне кажется, он сможет. А если сборная Германии дойдет до полуфинала-финала, Тони заберет приз лучшему игроку турнира.

Руслан Копылов

Победитель: сборная Англии . Впервые примерно за миллиард лет в Англию верят букмекеры (самый низкий коэффициент на победителя после Евро-2012) и аналитические сервисы: Opta считает команду Саутгейта фаворитом, пусть и Франция по шансам отстает на десятые процента (19,9 против 19,1). Для сравнения: на ЧМ-2022 Англия была пятым выбором (и третьей европейской сборной), на Евро-2021 – вообще девятым! Даже в Данию верили больше.

Но дело не только в прогнозах: Англия везет талантливый и невероятно сильный состав – переживут даже отсутствие краеугольных Хендерсона, Филлипса и Магуайра. В основе идеальное сочетание ветеранов (Уокер, Кейн, Триппьер) и уже опытной молодежи (Майну, Палмер, Беллингем, Фоден, Райс). И если для молодежи еще будет шанс, то для ветеранов турнир может стать последней попыткой в сборной. Сейчас или никогда.

Лучший бомбардир: Харри Кейн . Харри провел сильнейший сезон в Бундеслиге (36 голов), но не выиграл ни одного трофея. Обозленный англичанин обязан разрывать Евро. В XXI веке лучший бомбардир турнира всего раз забил больше 5 голов – свою пятерку с такими партнерами Харри может набить еще в группе: там Словения, Сербия и Дания. Но и в плей-офф англичанин не испугается: Кейн забивает не только албаниям и сан-марино – есть голы против Германии (4), Франции (3) и Италии (3).

Лучший игрок: Харри Кейн . Банально, но можно повторить причины. И добавить еще одну: Кейн идеальный партнер для молодой атакующей группы Англии – освободит зону для Беллингема, обыграется с Палмером и Фоденом.

Ну и должно же Кейну наконец повезти! Если не с гегемоном «Баварией», так хотя бы с Англией, которая никогда не выигрывала Евро.

Ставки на Спортс