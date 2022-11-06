Гари Невилл еще и оппозиционер: вступил в партию, нападает на премьеров, но мэром Манчестера быть не хочет

В английском политическом поле жарко. Лиз Трасс ушла в отставку после провала проекта нового бюджета, пробыв на посту премьер-министра 50 дней. Ее кресло занял другой член Консервативной партии Великобритании Риши Сунак, который стал уже третьим лидером страны в 2022 году. «Мой сын успел застал четырех казначеев, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров и двух монархов. Ему четыре месяца»,– шутил, но говорил правду политический обозреватель канала Sky News Алан МакГиннесс.

«Я обещаю искренне и чистосердечно служить вам, изо дня в день работая для того, чтобы оправдать ожидания британцев», – не торопясь, пресно отчеканил Сунак в первом послании.

«Немного искренности и эмоций не помешали бы, ну или титры побыстрее б прогнали», – едко подписал под этим видео в своем твиттере Гари Невилл. Бывший футболист «МЮ» и раньше не был поклонником консерваторов, а оформив в начале 2022-го членство в оппозиционной партии лейбористов, стал особенно активен в политических заявлениях. Ниже – о переходе бывшего правого защитника «МЮ» на левый фланг английской политики..

Невилл – мастер красноречивых лозунгов. Кира Найтли без ума от его комментариев

Чехарда с премьер-министрами, высокая инфляция и серия скандалов подорвали доверие английского общества к правящей партии консерваторов. Лейбористы как главная оппозиционная сила в стране настаивают на проведении внеочередных выборов. Однако для такого решения нужно большинство голосов в парламенте, а оно у консерваторов. Последние не торопятся – соцопросы предрекают им поражение в случае, если выборы пройдут завтра.

Тем не менее лейбористы не снижают давления. Лидер партии Кир Стаймер опубликовал в твиттере подробное и политически выверенное заявление, объясняющее, почему выборы необходимо провести немедленно. Там про стоимость потребительской корзины, проценты по ипотеке и справедливое будущее. Запись собрала 58 тыс лайков. Гари Невилл был краток, написав лаконичное General Fucking Election Now («Гребаные Парламентские выборы прямо сейчас!»). Его подписчики тоже все поняли – 124 тыс лайков сложно интерпретировать иначе.

Необъяснимый талант разговаривать слоганами, понятными даже комнатному растению, сделали Гари звездой медиапространства задолго до вступления в партию. Всегда подготовленный, отлично формулирующий мысли и способный подобрать слова в любой ситуации, Невилл вывел профессию футбольного эксперта из коматозного состояния, став любимцем зрителей канала Sky Sports. «Он ***** (офигеть) какой потрясный! Просто ***** (офигеть) какой потрясный, – восхищалась работой Невилла в интервью The Telegraph актриса Кира Найтли, звезда «Пиратов Карибского моря» и болельщица «Вест Хэма». – К нему приставили других комментаторов, но мне нравилось, когда он был в кадре один».

Впрочем, в последние годы имя бывшего защитника «МЮ» часто мелькает именно в контексте его политических заявлений. Похоже, все дело в усталости от партии консерваторов. «Очевидно, что нашей страной руководит разваливающееся правительство, которое у руля уже 12 лет. Если главный тренер не меняется в течение 12 лет или партия правит так долго, необходимы изменения», – необычайно дипломатичное заявление острого на язык Невилла, особенно невзлюбившего бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Невилл много критикует политиков: называл Джонсона худшим лидером, позором, подлецом и лжецом. Досталось даже лидеру партии, в которую вступил Гари

Политический троллинг, которому Гари подвергал бывшего премьер-министра, разошелся на цитаты и наградил заголовком не один десяток статей в таблоидах. Когда Джонсон отказался осуждать тех, кто освистывал игроков, встававших на колено в знак поддержки антирасистского движения, Гари не упустил возможности подправить факты и уколоть премьера: «Я чую засранцев за милю. Таких...нехороших. Таких, которые не соответствуют стандартам. Он сказал, что людям должно быть позволено освистывать тех, кто встает на колено. Почему наш премьер-министр поощряет порицание игроков, борющихся с расизмом? Он никогда не должен был быть главой страны».

В многочисленных интервью и записях в твиттере Невилл также называл Джонсона «худшим типом лидера, который ожидает, что его команда будет лгать и пойдет ко дну вместе с ним», «человеком, которого вы бы не хотели видеть классным руководителем у ваших детей и доктором вашего брата, потому что он не очень хороший парень», а также готов был сразиться с политиком в дебатах: «Я бы хотел провести полчаса напротив Бориса Джонсона в парламенте и был бы очень раздосадован собой, если бы не порвал его на кусочки хотя бы по вопросам базовых норм поведения».

Удивительно, но в прошлом критика от Гари прилетала даже лидеру лейбористов Киру Стармеру, в чью партию Невилл недавно вступил.

В разгар ковида в парламенте шли дебаты об установлении ступенчатой системы ограничений в зависимости от уровня заболеваемости. В большей степени они затронули Манчестер. Гари считал, что лейбористы должны были призывать к упразднению этой системы: «Займите позицию! Вы просили всех во время выборов выйти из дома и проголосовать. Так что если вас выбрали и вы уже сидите в Вестминстере, вы должны занять позицию, вы не можете отсиживаться. Примите участие в матче, вы оппозиция!»

Гари был против брекзита и не против денег Абрамовича, но потом стал против

Гари, как настоящий политик, имеет мнение практически по каждому значимому вопросу. Бывший защитник «МЮ» был большим противником брекзита, ведь иммиграционные ограничения усложнили возможность гражданам ЕС работать в Великобритании. Уменьшившийся поток рабочей силы в первую очередь ударил по индустрии обслуживания, где у Невилла ресторанно-гостиничный бизнес. «Меня беспокоит, что мы слышим призывы, которые звучат недоброжелательно по отношению к иностранным работникам, – реагировал Невилл. – Никто не любит работать с местными больше, чем я, но вся индустрия обслуживания очень много выиграла от работы с иностранцами – так же, как и я, находясь рядом с Кантона, Шмейхелем и Роналду».

Однако воля народа для политика Невилла незыблема. В 2016-м член партии лейбористов Оуэн Смит настаивал на том, чтобы было проведено повторное голосование по брекзиту. Невилл, проголосовавший за то, чтобы остаться в составе Европейского союза, проявил себя демократом: «Я бы очень хотел, чтобы мы остались в ЕС, но не ценой демократии. 17 миллионов проголосовали за выход, Оуэн! 17, а не полдюжины!»

Другая тема, которая получает в Великобритании заметное освещение – отношения с Россией. Гари и тут есть что сказать: «Я всегда считал, что футбол должен быть выше политики, но, мне кажется, я был неправ. Мы не можем абстрагироваться от политики хотя бы из-за структур владения клубами АПЛ на данный момент Я всегда считал, что мы должны приветствовать вливания из Саудовской Аравии, ОАЭ и России в английский футбол и что посредством спорта, мы должны создать партнерские отношения и улучшить условия для населения этих стран. У них по большей части нет той свободы и выбора, которые есть у нас. Однако мои взгляды подверглись колоссальному тесту в связи с ситуацией с «Челси», Украиной, Абрамовичем и его связями с Путиным. Теперь я уже совсем не настолько убежден, что английский футбол должен быть открыт иностранным деньгам».

Иногда кажется, что у Гари нет закрытых тем для обсуждения, что нередко вызывает раздражение других. Хейтеры просят его придерживаться исключительно футбольных вопросов, но бывает, что и они доводят Невилла до конфликтов.

После последнего финала ЛЧ в Париже, омраченного беспорядками, Гари расктритиковал канал BT Sport, конкурента Sky Sports, за недостаточное освещение событий, происходивших вокруг стадиона. Бывший комментатор Sky Sports Ричард Киз заступился за коллег: «Пошел ты, Гари! Есть хоть что-то, в чем ты не эксперт? Я работал с ребятами с BT Sport и знаю, что они профессионалы. День игры был сложным для всех».

Гари не только критикует, но и предлагает: вложения в образование и здравоохранение, больше сплоченности и лидерство в стиле Алекса Фергюсона

По словам Гари, выражать мнение публично его побудил разговор с Рахимом Стерлингом в 2016-м. Полузащитник был недоволен тем, что Невилл, тогдашний помощник главного тренера сборной Англии, недостаточно поддержал Рахима в момент, когда футболист подвергался дискриминационным нападкам фанатов и прессы. «Я подумал, в жопу это все, так не пойдет, Гари, – описывал свои мысли Невилл. – Теперь уже нельзя, как когда-то, просто смотреть на то, как с трибун оскорбляют Эшли Коула, а потом сидеть возле него в раздевалке и не говорить об этом. Молчать больше неприемлемо, если ты в состоянии влиять».

Одним из главных пунктов потенциальной предвыборной программы бывшего футболиста «МЮ» наверняка стало бы социальное развитие. «Здоровье и образование должны быть центром политической повестки любого государства, – описывал Гари свои взгляды. – Когда я увидел, что правительство начало консультации по проекту закона, который отнимет возможность взять кредит на университетское образование у тех, кто не смог получить хотя бы тройку по английскому или математике на школьных экзаменах, мое сердце было разбито. Мы забираем возможности у людей из уязвимых слоев населения и малообеспеченных семей. Мы обязаны изменить подход к системе образования в этой стране».

Невилл часто говорит о большей сплоченности, подчеркивая, что стране необходим лидер, который объединит общество. «Моя политика определяется тем, что я видел в раздевалке, где проявлялась толерантность к разным людям, – Гари любит достать из рукава пару историй из славного футбольного прошлого. – Я смотрю на свою карьеру и думаю о Эрике из Франции, Криштиану из Португалии, Неманье из Сербии, Марке из Австралии, Патрисе из Франции, а еще о Уэйне из Ливерпуля, Гари из Бери, Никки из Гортона и Райане из Салфорда, – отгадайте футболиста «МЮ» по имени и месту проживания. – Мы были одной командой. Сравните, какое детство было у Гари Невилла и Неманьи Видича в Сербии. Сравните, какое детство было у Гари Невилла и Эрика Джемба-Джемба из Камеруна. Абсолютно разное. Мы представляли разные культуры, разные религии, разные расы, но в конце концов были единым целым».

Практически в каждом интервью Гари с пиететом вспоминает Алекса Фергюсона, приписывая бывшему тренеру «МЮ» необыкновенные лидерские качества. «Сэр Алекс ожидал высоких стандартов, честности, ежедневного трудолюбия и признания ошибок. Когда вы вообще слышали, чтобы политик признавал ошибку? – тут же возвращается к любимой теме Гари. – Современная политика в опасности, потому что стандарты падают. Кто угодно может там затесаться». Критики и тут напомнили Невиллу, что как тренер Фергюсон имел репутацию тирана, которому не нравилась даже прическа Бекхэма, а потому вряд ли такой лидер подошел бы демократической стране.

У Невилла слабость к профсоюзам, но она ему пригодится

Невилл позиционирует себя как представителя широких масс. Свою новую книгу The People’s Game (Народная игра), содержащую критику устройства английского футбола и рекомендации по его восстановлению, он открывает не просто как бывший футболист, а как представитель всей нации: «18 апреля 2021 года произошла попытка переворота. Джон Генри, Джоел Глэйзер, Стэн Кронке, Роман Абрамович, Шейх Мансур и Джо Льюис попытались украсть игру у вас. У всех нас, кто любит футбол».

Еще действующим футболистом Гари принимал активное участие в работе Ассоциации профессиональных футболистов Англии – профсоюза, который помогает игрокам получить профессию, профильное лечение и другую поддержку после завершения карьеры. А недавно, когда в отставку ушел многолетний исполнительный директор организации Гордон Тейлор, Гари был председателем комиссии, назначившей наблюдательный совет для выбора нового руководителя, коим стал бывший футболист «Атлетико» и «Брайтона» Махета Моланго.

Не обошлось без политики и тут. Махета – швейцарец. Гари показалось, что пресса и администрация профсоюза недостаточно тепло его встретили. Невилл обвинил систему в ксенофобии и призвал к единению: «Я не видел ни одной реплики от представителей менеджмента профсоюза, кто сказал бы Махете «добро пожаловать в Англию». Никто из игроков этого тоже не сделал. Вы где все? Членам Ассоциации необходимо сплотиться вокруг нового исполнительного директора и помочь освоиться в новой роли».

Опыт работы с профсоюзами наверняка пригодится Невиллу и в партии лейбористов, ведь корнями она уходит к социал-демократическим движениям конца ХIХ – начала ХХ веков. Тогда требовалась новая политическая сила, которая объединит интересны стремительно растущего рабочего класса. Эта часть общества и сегодня остается существенной группой избирателей, в частности в Манчестере, откуда и ведет свою деятельность Невилл. А крупнейшие профсоюзы Англии до сих пор спонсируют лейбористов – около половины всех пожертвований партия получает именно от них.

В футболе Гари устраивал забастовки и выражал нелепую принципиальность. Брат Фил был не в восторге

Невилл настолько привержен духу профсоюзного движения, что по ходу карьеры таблоиды даже наградили его прозвищем «красный Нев» (отсылка к цветам социал-демократического движения большевиков) за попытку устроить забастовку в сборной Англии. Перед матчем отборочного раунда Евро-2004 против Турции стало известно, что Рио Фердинанд, одноклубник Невилла по «МЮ», пропустил тест на допинг. Не дожидаясь вердикта дисциплинарной комиссии, Футбольная ассоциация Англии отстранила Рио от игр. В знак протеста Невилл организовал сбор подписей от всех 23 футболистов сборной в поддержку бойкота игры, и только звонок Алекса Фергюсона заставил Гари остыть.

Возможно, Невилл немного перестарался. По воспоминаниям бывшего нападающего «Ливерпуля» Эмиля Хески, эта история выглядела не совсем как чистая битва за справедливость. «Гари Невилл сам себя назначил нашим представителем и призвал отказаться от игры в знак поддержки Рио, – описывал ту ситуациюв своей книге Эмиль. – Я тогда был еще новеньким и просто покивал головой, так как был не против сделать как хотят остальные. Гари настаивал на том, чтобы мы отказались выходить на поле, но мне кажется, не всем это было по душе. Нам нравился Рио, но также все хотели играть. В общем, это было шоу Гари Невилла, потому что если бы Рио попросил нас заступиться за него, мы бы это сделали и без всяких угроз».

Невилл не принимает критику близко к сердцу, но иногда действительно перегибает черту. Родной брат Гари Фил Невилл вспоминал, как играя за «Эвертон», в качестве капитана выводил команду на матч против «МЮ», своей бывшей команды, где капитаном был Гари. «Гиггзи сказал «привет», Скоулзи сказал «привет», Уэс Браун тоже был там и сказал «привет». И вот камера поворачивается к капитанам и он меня просто игнорирует, – вспоминал свою первую игру против «МЮ» Фил. – А как только камеры отходят, он говорит «Ну че, как дела-то, Фил?» Типичный Гари, играет на камеру только ради шоу».

Критики Гари также указывают на противоречие между его состоянием – в управлении Невилла десятки компаний с общим размером активов около 70 млн фунтов и больше 600 работниками – и приверженностью социалистическим взглядам, которые не подразумевают богатства одного через эксплуатацию многих. «Я верю в предпринимательство, – парирует Гари. – Я верю в прибыльные компании. Я верю в низкие налоги. Но я также верю, что доходы должны распределяться между нами».

Многие в Англии видят в таких высказываниях больше схожего с идеями консерваторов, из-за чего к бывшему защитнику «МЮ» приклеился язвительный ярлык champagne socialist, социалист с буржуазными замашками. Однако Гари уже не раз демонстрировал способность вести непростые дебаты.

Невилл переспорит кого угодно. Пока тренируется на одиозных политиках

В октябре прошлого года в телешоу «С добрым утром, Британия» прокомментировать окончание действия временной надбавки к пособию малоимущим пригласили Эдвину Карри, в прошлом члена парламента от консерваторов и министра здравоохранения. Среди ее достижений фраза «хорошие христиане не подцепляют СПИД», роман с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором и использование апельсинового сока в дискуссии, задолго до того, как то же самое сделал Владимир Жириновский.

Оппонентом Эдвины стал Гари Невилл. То, что это будет славный разговор, стало ясно после того, как всем, кто надеется на пособие, Эдвина посоветовала идти работать, потому что «в стране миллион вакансий». Керосин был готов, оставалось только зажечь спичку. «Гари, вы работодатель, что вы на это скажете?» – предвкушая зрелище, спросил ведущий.

Гари дважды просить не надо. «Дайте-ка я перефразирую то, что сейчас сказала Эдвина: идите работайте, ленивые ослы. Консерваторы так разговаривают уже много лет. Они говорят, что иммигранты забрали наши работы, что бездомные люди – уличные попрошайки… Консерваторы отдаляются от населения этой страны. Я доверяю населению. Люди хотят иметь хорошую работу и получать нормальную зарплату, никто не сидит дома, думая, что будет жить на пособие 10 лет. Консерваторы специально пытаются нас разделить. Мы все в этой стране одна команда», – не унимался Невилл.

«Я надеюсь, Гари станет членом правительства, потому что он был бы отличным политиком – не знаю, насколько хорошим он был футболистом», – отвесила комплимент оппоненту Эдвина. Телемост закончился тем, что Невилл посоветовал Карри идти работать посудомойщицей и не упустил возможности сравнить Бориса Джонсона с тарелкой пасты-болоньезе: «Выглядит также неопрятно и говорит предложениями, похожими на спагетти – не знаешь, где оно началось и где кончится».

Так зачем же Гари понадобился лейбористам и что его ждет в политике?

С вступлением в ряды лейбористов бывшего защитника сборной Англии поздравила руководитель аппарата партии, член парламента от центрального Манчестера Аннелиза Додс, а на съезде партии в Ливерпуле Гари полчаса говорил на сцене с лидером Киром Стаймером. Когда последнего спросили, стоит ли Невиллу подумать о настоящей политической должности, Кир Стаймер даже не сомневался: «Гари должен идти так далеко, как сам того захочет. Я рад, что он присоединился к нашей партии».

Внимание высших лиц к комментатору-бизнесмену могло бы показаться излишним, если бы не одна деталь – партии очень нужны деньги после проигранного суда о дискредитации членов партии, пожаловавшихся на антисемитизм среди руководства. Гари же собирает кассу. На вечер с участием Невилла, организованный лейбористами для сбора средств в Манчестере, пришли 700 человек – по словам газетчиков, это было самое большое мероприятие за последние лет 10. У Гари 5,4 млн подписчиков в твиттере, что дает возможность говорить с большой аудиторией, которой нет у других. Для сравнения у Бориса Джонсона – 4,7 млн, у лидера партии лейбористов Кира Стаймера – 1,3 млн, а у нового премьер-министра Риши Сунака только 1,2 млн.

Невилл очень популярен в Манчестере, а характерный акцент, который редко услышишь в выступлениях политиков, придает ему имидж парня из соседнего подъезда. Слухи отправляют Гари на пост члена парламента или мэра Манчестера, но сам Невилл продолжает упорно их отталкивать: «Меня заживо съедят. Я понятия не имею, как работает правительство. Могу только представить, что надо делать, чтобы выжить там. Я в такие игры не играю».

Политика – модное занятие среди футболистов. Сол Кэмпбелл и Фрэнк Лэмпард за консерваторов, итальянцы за Муссолини, Бэйл политикой не интересуется

Невилл не первый футболист, который активно участвует в политике. Еще свежи в памяти успехи Маркуса Рэшфорда, который убедил правительство не забирать на время ковида школьное питание у детей из нуждающихся семей. Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл по завершении карьеры вступил в Консервативную партию Великобритании: голосовал за брекзит и хотел стать мэром Лондона, но не получил номинацию от партии. Фрэнк Лэмпард где-то в том же лагере – подружился с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном, но, по слухам, от формальных постов отказался.

Есть и более экстремальные примеры. Пауло Ди Канио, который провел четыре сезона за «Вест Хэм», называл себя поклонником итальянского диктатора Бенито Муссолини, а вернувшись в Италию недвусмысленно поприветствовал фанатов «Лацио» нацистским жестом. А бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти сделал тот еще каминг-аут. «Я согласен с некоторыми аспектами фашизма, например, патриотизм и ценности католической религии, – не стеснялся итальянец. – Я не поддерживаю расовые законы, преданность Гитлеру и войну, но...[дальше идет оправдание фашизма, которое мы не можем процитировать по законам РФ – Sports.ru]».

Из тех, кто все-таки занял формальные посты, Джордж Веа все еще президент Либерии, Каха Каладзе – мэр Тбилиси, а Ромарио сменил три партии и даже успел побыть сенатором в Бразилии. Есть и обратные примеры. Когда у Гарета Бэйла в 2019-м спросили, следит ли он за политикой, валиец развел руками: «Да я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр. Борис Джонсон? Ну ясно. Я не знал. Мне казалось, он был мэром?» В общем, Уэльс, гольф, Мадрид и никакой политики.

Возвращаемся к Гари Невиллу: если выборы в Англии так и не состоятся раньше, то у бывшего защитника «МЮ» есть еще почти два года до следующих выборов, чтобы решить, каким образом применить свои таланты в политике. Одно можно сказать точно – если он решит баллотироваться, то будет вести свою кампанию с таким же напором и энергией, как и все дела.

Гари встает в 5:30 утра, чтобы успеть на тренировку и начать день пораньше. Его слоган в твиттере – Attack the day («Не теряй возможностей!»). Люди, работающие с ним, рассказывают, что Невилл нередко назначает бизнес-встречи еще до 8 утра. Даже дочери Гари обязаны тренироваться каждый день, в том числе на отдыхе – если не с ним, то с мамой.

«В один прекрасный день я покину этот мир, – приоткрывал основы своей жизненной философии Гари. – Я хочу, чтобы мои дети вспоминали меня и думали: «Это все сделал наш отец. Смотрите, каким он был, мы хотим быть такими же». Я хочу, чтобы они шли к своим целям, достигали их, делали что-то, потому что успех для меня – это когда проснувшись, ты отдаешь себя всего и никогда не сдаешься».

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Фото: eastnews.ru/AFP PHOTO / JACK TAYLOR, AFP/OLI SCARFF; Gettyimages.ru/Dan Kitwood, Michael Regan, Naomi Baker, Bryn Lennon, Henry Browne, Marc Atkins