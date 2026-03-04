3

Кубок Португалии. 1/2 финала. «Спортинг» обыграл «Порту»

В Кубке Португалии прошел первый матч 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» (1:0).

В другой игре 4 февраля «Фафи» разошелся миром с «Торреенсе» (1:1).

Кубок Португалии

1/2 финала

Первый матч

Кубок. Полуфинал
3 марта 20:45, Жозе Алваладе
Логотип домашней команды
Спортинг
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Порту
Матч окончен
90’
+2’
Вейга
Тринкау   Нуну Сантуш
85’
Катаму   Даниэл Браганса
85’
73’
Фофана   Петушевски
Гильерме   Педру Гонсалвеш
66’
Морита   Симойнш
66’
64’
Варела
62’
Моффи   Гюль
62’
Мора де Карвалью   Вейга
  Суарес
62’
46’
Кошта   Фрохольдт
2тайм
Перерыв
Юлманд
45’
+3’
45’
+2’
Кошта
44’
Беднарек   Кивер
Катаму
30’
Спортинг
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Фреснеда, Араухо, Морита, Юлманд, Катаму, Гильерме, Тринкау, Суарес
Запасные: Нуну Сантуш, Ваяннидис, Файе, Куарежма, Педру Гонсалвеш, Даниэл Браганса, Нел, Жоау Виржиния, Симойнш
1тайм
Порту:
Диогу Кошта, Моура, Беднарек, Кошта, Росарио, Мора де Карвалью, Варела, Фофана, Пепе Акино, Моффи, Виллиам Гомес
Запасные: Миранда, Клаудиу Рамуш, Кивер, Фрохольдт, Прпич, Сануси, Вейга, Гюль, Петушевски
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Португалии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок Португалии
logoПорту
logoСпортинг
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Спортинг Сидни Суини!)
Ответ hikkikomori
За Спортинг Сидни Суини!)
Скорее за её сиси
Интересненько
