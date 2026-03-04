Матч окончен
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Спортинг» обыграл «Порту»
В Кубке Португалии прошел первый матч 1/2 финала.
В первом матче 1/2 финала Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» (1:0).
В другой игре 4 февраля «Фафи» разошелся миром с «Торреенсе» (1:1).
1/2 финала
Первый матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Спортинг Сидни Суини!)
За Спортинг Сидни Суини!)
Скорее за её сиси
Интересненько
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем