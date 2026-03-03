Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: «Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене – наилучшие условия для дальнейших переговоров»
Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене.
Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен оценил вероятность продления соглашения с форвардом Харри Кейном.
«У него контракт до 2027 года. Пункт о выкупе, который нужно было активировать до конца января, не сработал. Это было первое условие.
Харри и его семья чувствуют себя в Мюнхене очень комфортно. Мы очень довольны, и это наилучшие условия для дальнейших переговоров», – сказал Дрезен.
В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Кейна 30 голов и 5 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bild
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так переговаривайте! Чего сидеть опять до последнего???
Так переговаривайте! Чего сидеть опять до последнего???
продлить и успокоиться
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем