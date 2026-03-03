Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: «Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене – наилучшие условия для дальнейших переговоров»

Гендиректор «Баварии» о будущем Кейна: Харри и его семье очень комфортно в Мюнхене.

Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен оценил вероятность продления соглашения с форвардом Харри Кейном .

«У него контракт до 2027 года. Пункт о выкупе, который нужно было активировать до конца января, не сработал. Это было первое условие.

Харри и его семья чувствуют себя в Мюнхене очень комфортно. Мы очень довольны, и это наилучшие условия для дальнейших переговоров», – сказал Дрезен.

В 24 матчах сезона Бундеслиги на счету Кейна 30 голов и 5 ассистов.