  • Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: «Был просто бесподобен. Великолепный форвард, участвовал практически во всех моментах»
22

Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: «Был просто бесподобен. Великолепный форвард, участвовал практически во всех моментах»

Евгений Ловчев высоко отозвался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, забившего гол и сделавшего ассист в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Динамовцы были хороши, а Тюкавин был просто бесподобен. Великолепный форвард. Он участвовал практически во всех моментах. «Динамо» здорово играло», — сказал бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
22 комментария
Мододчина, что восстановился от тяжелой травмы и не потерялся. Пусть всё получится
справедливости ради, нынешние КС, пожалуй, одна из худших команд лиги. Думаю, болельщикам Самары стоит готовиться к тому, что в следующем сезоне одна команда от их региона будет в РПЛ
Крыльям забил,можно теперь великолепному и в Барселону.
Ответ Spartakus1984
Крыльям забил,можно теперь великолепному и в Барселону.
Не, сначала спартачку трешку отгрузит
Ответ Spartakus1984
Крыльям забил,можно теперь великолепному и в Барселону.
кто говорит про Барсу или Реал?это вы спартачи в мыслях всех отправляете в топы
На днях читал от пухлого эксперта, что Тюкавин перекачался и закончился, как футболист.
Вы там определитесь уже. Я, что в интернетах еще головой думать должен, а не только пельмешки в нее? На все не хватает!
Ответ Эндрю81
На днях читал от пухлого эксперта, что Тюкавин перекачался и закончился, как футболист. Вы там определитесь уже. Я, что в интернетах еще головой думать должен, а не только пельмешки в нее? На все не хватает!
Стесняюсь спросить, а что за пухлый эксперт?
Ответ Дмитрий Климов_1116236878
Стесняюсь спросить, а что за пухлый эксперт?
По-моему у Гурцкая читал. Хотя вот сейчас вы спросили и засомневался. Может и не он это говорил, но точно на днях такое читал.
и сам же говорит - играет как позволяет соперник.... Самара никакущая, пока чтон вариант делать выводы
