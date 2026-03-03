Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: «Был просто бесподобен. Великолепный форвард, участвовал практически во всех моментах»

Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: был просто бесподобен.

Евгений Ловчев высоко отозвался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина , забившего гол и сделавшего ассист в матче РПЛ против «Крыльев Советов » (4:0).

«Динамовцы были хороши, а Тюкавин был просто бесподобен. Великолепный форвард. Он участвовал практически во всех моментах. «Динамо» здорово играло», — сказал бывший футболист «Спартака».