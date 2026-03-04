Матч окончен
«Интер» сыграл вничью с «Комо» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 0:0
«Интер» сыграл вничью с «Комо».
«Интер» сыграл вничью с «Комо» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но как-то не сложилось у военноначальника ))
Кубок обязаны забирать без оправданий.
А чего еще должен был выиграть Интер для максимальной оценки?!)))
По мне так, чемпионство было бы 10 из 10 для первого сезона нового тренера и постепенно перестраивающейся команды.
Отбиться бы