«Интер» сыграл вничью с «Комо» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 0:0

«Интер» сыграл вничью с «Комо» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии. Полуфинал
3 марта 20:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Какре   Батурина
86’
Пас   Дувикас
86’
85’
Фраттези   Мхитарян
Войвода   ван дер Бремпт
79’
Валье   Альберто Морено
79’
Серджи Роберто   Диао
70’
68’
Диуф   Луис Энрике
58’
Эспозито   М. Тюрам
58’
Чалханоглу   Зелиньски
58’
Дармиан   Думфрис
2тайм
Перерыв
Комо
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Серджи Роберто, Перроне, Какре, Войвода, Да Кунья, Пас
Запасные: Вигорито, Кюн, Альберто Морено, ван дер Бремпт, Лахдо, Мората, Родригес, Гольданига, Батурина, Дувикас, Тернквист, Чавлина, Диао
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Биссек, Фраттези, Диуф, Карлос Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Сучич, Эспозито
Запасные: Зоммер, Думфрис, Мхитарян, Зелиньски, Аканджи, Барелла, Лавелли, М. Тюрам, Луис Энрике, Ди Дженнаро, Димарко, де Врей
Подробнее

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Италии
logoИнтер
онлайны
logoКомо
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
После такой игры болельщикам просто обязаны вернуть деньги за билеты
Полное уг, команды согласились на 0-0 ещё в первом тайме.
Ответ Vlados 86
Полное уг, команды согласились на 0-0 ещё в первом тайме.
Там все моменты были тольку у или с помощью Воеводы !
Но как-то не сложилось у военноначальника ))
Какое уг, а не матч. Наконец-то закончилось
Если Интер выиграет кубок и чемпионат, то в целом оценка за сезон 8 из 10.
Кубок обязаны забирать без оправданий.
Ответ Е.Р.
Если Интер выиграет кубок и чемпионат, то в целом оценка за сезон 8 из 10. Кубок обязаны забирать без оправданий.
Интересная шкала успеха.
А чего еще должен был выиграть Интер для максимальной оценки?!)))
По мне так, чемпионство было бы 10 из 10 для первого сезона нового тренера и постепенно перестраивающейся команды.
Ответ Тюменец
Интересная шкала успеха. А чего еще должен был выиграть Интер для максимальной оценки?!))) По мне так, чемпионство было бы 10 из 10 для первого сезона нового тренера и постепенно перестраивающейся команды.
выиграть Суперкубок, достойно выступить в ЛЧ.
Дубль Интера против основы Комо, пум пум пум
Отбиться бы
Оо, интересный будет матч. Надо будет посмотреть
Ответ Evgeha1990
Оо, интересный будет матч. Надо будет посмотреть
да очень зрелищный вышел))
На главной указано "Италия. Кубок 2025/2026. Полуфинал. Ответные матчи". Поправьте
Биссек пытался добавить огонька - своими передачами на ход нападающим Комо, но пока всё жухло.
Интер ожидаемо провел ротацию. Результат положительный. Через полтора месяца можно будет играть более открыто, а на сегодня энергосберегающий режим и игра дубля сделали ничью на непростом поле.
Какое же днище🤣
