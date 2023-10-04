Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Аллен Айверсон еще не умер с голоду

В свои 48 лет Аллен Айверсон внезапно обнаружил себя на посту вице-президента баскетбольного подразделения Reebok. Приятно, конечно, особенно с учетом того, что еще не так давно ему грозило банкротство.

Сам «Ответ» неоднократно заявлял, что единственной его целью на пенсии является повышение рыбацкой квалификации. Многочасовые высиживания голубого марлина интересуют его больше даже самых условных офисных обязанностей. Но в случае с Reebok главный непоседа от НБА не имел права отказать. Ведь компания фактически спасла ему жизнь.

Содержал братву из 50 человек и раздаривал Bentley. В итоге транжирство Айверсона довело его до алкоголизма и развода

Венчурные фонды, инвестиции в перспективные старт-апы, общение с финансовыми консультантами, интеграция собственного бренда в наибольшее количество сфер развлечений и обслуживания, распределение доходов по долям с целью минимизации налогообложения – сегодня это не менее значимая и такая же рутинная составляющая карьеры профессионального спортсмена, как работа на тренировках. Отношение же к тренировкам Аллена Айверсона настолько емко и четко выражает всю его сущность, что я не удивлюсь, если всем известная речь будет высечена на могильном камне баскетбольной легенды.

По той же причине сложно найти нечто сверхъестественное в том, что Айверсон, по сути, шел к банкротству, еще играя в НБА. Мало кто из звезд НБА первой половины нулевых сорил деньгами в таком количестве и так бездумно. Среднестатистические месячные расходы разыгрывающего начинались от 30000 долларов. Закономерно задаться вопросом: в чем таком Аллен настолько нуждался на ежемесячной основе. На самом деле, по большей части, для него это были базовые вещи: 10000 долларов уходили на одежду и обувь, столько же – на походы по ресторанам, последняя часть – на оплату счетов, закупку продуктов и прочие нюансы, связанные с ЖКХ.

Главной особенностью столь щедрых выплат было то, что Айверсон платил не только за себя, но и за свиту общей численностью в 50 человек: братаны, кумовья, сваты и прочие персоны «особо приближенные к императору». Естественно, 30000 не были какой-то строго лимитированной суммой, поскольку Айверсон как в игре, так и в жизни никаких лимитов не признавал.

«Иногда он мог оставить 30000 за один поход в стрип-клуб. Причем абсолютно спокойно и без лишних разговоров. Для Айверсона это было естественно. Главное для него было оказаться в надлежащем настроении. Если он чувствовал себя комфортно, ощущал, что парням, находящимся рядом с ним рядом – комфортно, денег никто не считал», – вспоминал бывший одноклубник по «Филадельфии» Мэтт Барнс.

Особые отношения у Айверсона были со средствами передвижения. Однажды Айверсон после приземления в аэропорту Филадельфии с удивлением для себя осознал, что не помнит, где до этого припарковал автомобиль. В типичной для себя манере игрок решил не утруждать себя поисками и направился прямиком в ближайший автосалон, чтобы приобрести новую машину.

В 2011 году полиция конфисковала у Аллена Lamborghini Murcielago после того, как тот не смог представить инспекторам документы, подтверждающие его право на владение транспортным средством. Айверсон загодя предупредил блюстителей порядка, что не собирается вникать в тонкости возврата дорогущего спорткара.

«Смеетесь? Да я зарабатываю за месяц больше, чем вы сделаете за 10 лет. Вы знаете, кто я такой? Забирайте машину, у меня есть еще целый десяток!» – приводили слова Айверсона в статье New York Daily News.

Когда у Айверсона не отнимали машины строгие полисмены, он раздаривал их сам.

«Я как-то увидел Bentley Аллена и сказал ему: «Йоу, Эй Ай, надо и мне прикупить себе такой же». На что Айверсон ответил: «Бро, да забирай мой». Я ошалел, ведь стоимость самой базовой комплектации Bentley тогда начиналась от 200000», – вспоминал бывший игрок «Сиксерс» Лэрри Хьюз в колонке для Player’s Tribune.

Айверсон жег свой финансовый и спортивный ресурс одинаково ярко и равнодушно. Даже когда всем было очевидно, что его пиковые годы остались далеко позади. Не секрет, что он не хотел уходить из баскетбола и цеплялся за любые варианты: судорожные переходы в «Детройт» и «Мемфис», десятиматчевая побывка в «Бешикташе», ностальгическое возвращение в «Филадельфию». Все это были лишь неловкие попытки отсрочить неизбежное.

После того как единственным сообщением о готовности к сотрудничеству оказалось предложение от фарм-клуба «Далласа» «Тексас Леджендс», Айверсон понял, что это конец. Бывший тренер «Филадельфии» Лэрри Браун предлагал присоединиться к его тренерскому штабу в Южном Методистском Университете, но Айверсон отказался:

«Я не гожусь для этой роли, как и для роли ТВ-аналитика. Просто не могу критиковать игроков и говорить, что они сделали что-то не так. Даже за провалами и неудачами стоит колоссальная работа, которую я не вправе подвергать сомнению», – объяснял он.

Профессиональная карьера Айверсона подошла к концу, но он продолжал существовать в прежних реалиях, тратя непомерные суммы на походы в бары, стэйкхаусы и магазины. Позже параллельно с настойчивыми счетами о погашении кредитов стали появляться новости о том, что Айверсон профукал большую часть 200 миллионов, заработанных за карьеру, и находится на пороге банкротства.

Среди многочисленных причин катастрофического финансового состояния называли и алкогольную зависимость. Он пытался все отрицать, но надолго не хватило ни его, ни его благоверной Таванны.

Супруга, с которой они были вместе, начиная с 16 лет, сама изнывала под бременем алкоголя, финансовых неурядиц и постоянно нарушаемых семейных обязательств. За время насыщенной супружеской жизни она пережила побои, показательные измены Айверсона, эпизод, когда супружник выгнал ее голой на улицу, подозревая в ответной измене. Но после того как он оказался слишком пьян, чтобы отвести жену в больницу, когда у той начались предродовые схватки, Таванна уже не видела иных мер, кроме крайних.

«Мы познакомились, будучи еще подростками, прошли вместе через многое, у нас пять чудесных детей, которых Аллен обожает, но если мы не изменим что-то сейчас, то будет поздно», – отбивалась Таванна от нападок прессы, называвшей ее охотницей за деньгами.

Ситуация не располагала к признанию святости какой-то конкретной из сторон, но девушке можно было поверить, хотя бы потому, что на тот момент Айверсон был не лучшей кандидатурой для «золотоискательниц». В 2012 году по ходу освещения бракоразводного процесса Аллена и Таванны в СМИ возникла еще одна крылатая фраза от Айверсона.

«Родная, у меня даже нет денег, чтобы заплатить за чизбургер», – приводили слова Айверсона в суде Атланты сразу несколько изданий.

Позже Аллен сетовал на то, что пресса передергивает, и его положение не такое уж аховое. Отчасти это было правдой. Единственной причиной, по которой благосостояние легенды «Сиксерс» оказалось не описано и передано во владение государству, был его контракт с Reebok.

Игрока спасло уникальное спонсорское соглашение. Айверсон сомневался, но агенту все же удалось его уговорить

Помимо самой компании, у благодетеля Айверсона было и вполне конкретное имя. Гари Мур на протяжении долгих лет был агентом Аллена, и именно он посоветовал своему другу и клиенту поставить подпись под уникальным соглашением, которое не только обеспечивает ему безбедную старость, но и дает стимул не бедокурить на пенсии.

Свой первый контракт с Reebok Айверсон подписал в 1996 году, сразу после того, как «Сиксерс» взяли разыгрывающего под первым номером драфта. Суммарная стоимость соглашения, рассчитанного на 10 лет, составляла 50 миллионов с выплатой 5 миллионов в первый же год. Стремительный взлет Айверсона в лиге, его уличная айдентика, стиль, узнаваемость и действительно классные модели кроссовок привели к тому, что Reebok не просто закрепились в сфере баскетбола, благодаря предыдущим контрактам с Шакилом О’Нилом и Шоном Кемпом, но и сделали шаг вперед. Под конец 90-х многие резвые разыгрывающие, конкурирующие с Айверсоном, либо ориентированные на его игру, с готовностью подписывали спонсорские контракты с Reebok. Так компания заполучила в число амбассадоров Стива Фрэнсиса и Бэрона Дэвиса.

Продажи кроссовок Айверсона и узнаваемость, которую он обеспечил бренду на рубеже веков, позволили Reebok обогнать Nike в гонке за Яо Мина. Кстати, этому во многом поспособствовала история с обновлением контракта Айверсона. Китаец был выбран под первым номером на драфте-2002, а годом ранее плохиш из «Сиксерс», путаясь в широченных шортах и щеголяя зигзагообразными косичками, нотариально приватизировал лигу.

В 2001 Айверсон стал MVP Матча всех звезд, MVP регулярного чемпионата, вошел в первую символическую сборную по итогам регулярки, стал самым результативным игроком НБА, оказался лидером по количеству перехватов и на своих татуированных плечах втащил «Филадельфию» в финал, где помимо бешеной самоотдачи продемонстрировал одну из самых памятных рекламных интеграций в истории лиги. Все помнят не только дерзкое перешагивание через Тайрона Лю в первой игре финальной серии, но так же расцветку и марку кроссовок, в которых он это сделал.

После такого Reebok был обязан как-то поощрить свою главную баскетбольную звезду. И компания не поскупилась. Несмотря на наличие еще пяти лет по действующему, изначальному соглашению, Reebok предложили Айверсону пожизненное спонсорство на следующих условиях.

Айверсон будет получать от Reebok от 5 до 10 миллионов долларов в год

Компания будет платить Аллену 800000 долларов ежегодно до конца жизни.

По достижении 55-летнего возраста Айверсон получит доступ к трастовому фонду размером в 32 миллиона. Фонд был сформирован сугубо под игрока усилиями Reebok. Айверсон, никогда не любивший долгосрочных обязательств и восторгавшийся Джорданом (Air Jordan 11 Concord, по признанию игрока, всегда были его главной любовью) еще колебался, но Гари Мур уговорил Аллена подписаться на главную сделку в его жизни и оставить юношеские мечты о спонсорстве с Jordan в студенческом прошлом.

И правильно, не факт, что после подобного Джордан стал бы спонсировать Аллена.

Контракт Айверсона стал невероятной удачей для него и отличным маркетинговым ходом, демонстрирующим потенциальным амбассадорам отношение бренда к лояльности своих клиентов.

Яо Мин оказался в числе тех, кто оценил подобную щедрость.

Айверсон вывел Reebok на лидирующие позиции, но компания не смогла их удержать. Сейчас пробует восстать из пепла

Начало нулевых стало пиком Reebok. Просто сопоставьте факты, и вы поймете, что их суммарное влияние и суммарную же стоимость контрактов невозможно переоценить.

В том же 2001 году компания заключает лицензионные соглашения с НФЛ и НБА, тем самым замещая подходящие к концу сделки лиг с Nike, Champion и Puma.

Два года спустя, в 2003-м, Reebok начинает осваивать рынок индустрии развлечений, выпуская именную линейку продукции S.Carter рэпера Джей-Зи. Параллельно компания создает запоминающуюся коллаборацию с еще одним менестрелем из аналогичной сферы: 50 Cent и его музыкальное формирование G-Unit становятся лицами Reebok.

Reebok продолжают действовать по графику «Ни года без знаковой сделки». В 2004 году компания заключает спонсорство с НХЛ стоимостью 329 миллионов. В сделку входит покупка базирующегося в Монреале холдинга The Hockey Company Holdings, который объединяет в себе таких известных производителей хоккейной экипировки, как CCM, JOFA и KOHO.

С этого момента в каталоге Reebok четыре крупнейших профессиональных лиги страны: НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ. Компания имеет право использовать логотипы и фасоны ретро-форм каждой команды, выступающей во всех лигах. Forbes, RetailDive, ESPN называют эту сделку началом эры доминации Reebok на рынке спорттоваров, еще не зная, что эта эпоха закончится, по сути, даже не начавшись.

Уже в следующем году Adidas анонсирует покупку Reebok со всеми ее каталогами, линейками и хоккейным бизнесом за 3,8 миллиарда долларов. Сделку закрывают в 2006 году. Во время ведения переговоров стороны неоднократно подчеркивали обоюдную выгоду и стремление развивать оба бренда. В действительности же Adidas просто поглощает Reebok, чтобы использовать его наработки и оттеснить опасного конкурента на периферию индустрии спорттоваров.

Все начинается с действующей десятилетней сделки Reebok с НБА. В 2006 году Adidas пересматривает ее с учетом продления контракта на 11 лет. Совсем крохотный нюанс заключается в том, что лого Reebok не будет присутствовать на экипировке даже до конца изначального соглашения. Adidas подминает НБА под себя, вынуждая Reebok сосредоточиться на менее амбициозных проектах. Некогда авторитетная компания появляется в прессе в связи со смехотворными информационными поводами – выпуск модели Reebok EasyTone, ориентированной на домохозяек.

В 2012 году заканчивается действие лицензионного соглашения между Reebok и НФЛ. Лига фактически сразу же заключает контракт с Nike и Under Armour. Не в силах завоевать рынок за счет революционных технологий и в отсутствии авторитетных амбассадоров Reebok перебивается за счет ностальгии, занимаясь повторными релизами моделей Шака, Кемпа, Айверсона и Ди Брауна. Получается откровенно слабо. Исполнять свои прямые функции некогда актуальные баскетбольные модели уже не в состоянии, а в качестве повседневной обуви выглядят аляповато и громоздко.

В 2015 году компания пробивает дно: впервые с 1989 года годовая выручка с продаж продукции Reebok составляет менее 2 миллиардов долларов (собирают 1,94).

В 2017 году Adidas прибирает к рукам и НХЛ, а Reebok уже даже в массовом сознании ассоциируется с сырьевым придатком более мощной и влиятельной компании. По этой же причине сообщение о долгожданном освобождении из кабалы Adidas в 2021 году не вызывает шквального энтузиазма. Тем более что полноценным возвращением к независимости это сложно назвать. Высосав все соки из Reebok, Adidas продал обескровленного конкурента Authentic Brands Group за 2,5 миллиарда долларов.

Authentic Brands Group – конгломерат, специализирующийся на управлении активами различных брендов. Иными словами – тот же Adidas. Только немецкий монополист уделял внимание исключительно своей продукции, а Authentic Brands Group продает товары под марками Quicksilver, Nautica, Volcom и другими. Станет ли такая фирма пестовать именно Reebok и стараться возродить некогда сильный бренд? Честно говоря, сомневаюсь.

Недавние новости о назначении Шакила О’Нила на пост президента баскетбольного подразделения Reebok, а Айверсона – на должность вице-президента видятся исключительно популизмом и PR-ходом не первой свежести. Подобные трюки были актуальны еще во времена делегирования Брэндону Дженнингсу полномочий креативного директора Under Armour. Было это аж 12 лет назад.

Если уж ностальгировать, то лучше в духе фильма «Джерри Магуайер». Тогда Reebok выступили спонсором отличной спортивной мелодрамы с Томом Крузом, а Кьюба Гудинг-младший, взявший за свою роль Оскар, рекламировал в фильме продукцию компании радикальным, но точно эффектным образом.

Сейчас такое едва ли повторишь. Посмотреть, за счет чего Reebok попытается вернуть былое величие после стольких лет потерянного времени, конечно, любопытно. Но что бы это ни было, можно не сомневаться, что кроссовки Аллена Айверсона будут частью этой стратегии, ведь некоторые из них актуальны до сих пор.

Топ-5 лучших кроссовок Аллена Айверсона от Reebok

Reebok Question

Вне конкуренции, с какой стороны не посмотри. Первая именная модель, с которой Reebok ловко обыграли прозвище Айверсон, а заодно и Nike.

О происхождении ника Айверсона «Answer» («Ответ») ходит масса слухов, в 2003 году даже дошло до того, что один из дальних родственников игрока подал на него в суд за то, что тот якобы украл у него идею прозвища и теперь вовсю наживется на его интеллектуальной собственности. Чем закончился процесс, догадаться несложно, главное – запомнить, что в НБА Аллен пришел, уже имея знаменитую кличку, которая красовалась у него рядом со знаменитой тату бульдога на руке. Ее-то и взяли в оборот ухари из Reebok при разработке модели.

Одной из главных задач было успеть создать образец до церемонии драфта. Reebok хотели обезопасить себя от конкуренции с Nike, которые имели несколько сэмплов, но запланировали презентацию на следующий день после драфта. Рекламная кампания строилась на огромном количестве вопросов, которыми задавались те, кто сомневался в таланте Айверсона. Речь шла о его физических данных, сомнительном поведении и о том, заслуживает ли он собственную именную модель кроссовок прям вот так сразу. Reebok сделал упор на то, что вопросов хватает всегда, но ответ на все – один. И Айверсон, собственно, является этим ответом.

В первую очередь Question всегда будет ассоциироваться с «тем самым кроссовером», но прелесть именно этой модели в том, что ее дизайн наиболее адаптивен для повседневной жизни. Даже оригинальные, высокие Question выглядят вполне органично у сочетании с джинсами, брюками и даже официальными костюмами – нюанс, который часто ставят в заслугу тем же Air Jordan 11.

Именно Question переиздаются чаще всего в самых разных расцветках и версиях. И есть ощущение, что очередная реинкарнация не за горами.

Reebok Answer IV

Продажа брендированных вещей – это в первую очередь реализация смыслов и концепций, стоящих за ними.

А если символизм подкреплен конкретикой, то торговля идет еще бойчее. В данном случае сложно рецензировать эти кроссовки иначе, кроме как «обувь лучшего баскетболиста на планете в определенный период времени». В сезоне-2000/2001 таковым был Айверсон, который успевал эффектно побеждать и хулиганить. Поскольку и то, и другое он часто совмещал на площадке, то Reebok Answer IV в какой-то мере тоже можно считать универсальной обувью.

Reebok Answer V

Модель, официально закрепившая статус Айверсона в качестве своеобразного медиатора между миром спорта и рэпа. К презентации модели привлекли популярного на тот момент участника группы L.O.X. Jadakiss. Поэт-песенник был вхож в тусовку DMX и Ruff Ryders, так что в сфере уличной культуры эффект был вполне себе массовый. Кроме того, Answer V стали первыми кроссовками Айверсона после подписания пожизненного контракта с Reebok.

Наиболее популярна была черно-серебряная расцветка, но отдельно стоит упомянуть и красно-белые кроссовки, в которых Айверсон играл на Матче звезд-2002, проходившем в том сезоне в Филадельфии. Там же Аллен взял себе шестой номер, чтобы выразить уважение легенде «76-х» Джулиусу Ирвингу.

Еще одну историческую веху, с которой, пусть и не без натяжки, можно соотнести эту модель, отличает то, что именно по окончании сезона-2001/2002 Айверсон разразился знаменитой тирадой о пользе тренировочного процесса.

Reebok Answer III

Модель, которая на первый взгляд может показаться громоздкой, но в действительности таковой не является. По крайней мере, не являлась в начале 2000-х, когда такие кроссовки можно было отхватить в одном из многочисленных ларьков на ВДНХ. Даже в те далекие времена модель, исполненная в коже, отлично садилась по ноге и при этом не создавала парникового эффекта. Чего не хватало, так это цветовых решений.

Зато с ними был связан один забавный эпизод в карьере самого Айверсона. В Answer III игрок дебютировал на Матчах звезд, первый из которых с его участием состоялся в Окленде. По такому случаю Reebok расстарались и сделали модель в желто-синих цветах «Уорриорс». Айверсон не оценил и провел весь матч в черно-белой расцветке, хотя до начал игры пообещал вице-президенту Reebok Тодду Крински, что сыграет в желто-синей паре. Штрафа не последовало, поскольку данная предыстория мгновенно сделала Answer III в цветах «Уорриорс» заветной целью для многочисленных коллекционеров.

Вот так, даже проявления своенравного характера Айверсона шли на пользу политике компании.

Reebok Answer VII

Пожалуй, последние более-менее сносные кроссовки «Ответа», после которых началась череда провальных экспериментов с различными инновационными системами.

По правде говоря, и этой модели не чужд налет ностальгического трагизма. В сезоне-2003/2004 «Сиксерс» покинул главный тренер Лэрри Браун, Айверсон то и дело пропускал матчи из-за травм, а «Филадельфия» стремительно теряла позиции в лиге. Из-за большого количества пропущенных матчей раскручивать модель пришлось в квалификации к Олимпиаде, поэтому неудивительно, что бело-синие-красное сочетание стало наиболее популярным среди покупателей. Хотя сникерхеды и здесь найдут что возразить, вспомнив о желто-зеленой расцветке, отсылающей к форме школьной баскетбольной команды, за которую выступал Айверсон.

Есть подозрение, что подобные референсы и станут одной из основ стратегии по возращению Reebok. Ход сам по себе не стыдный и даже ожидаемый, только главное – не переборщить с ностальгией и найти умеренный баланс между классикой и чем-то новым, за счет чего Reebok сумеет удивить и привлечь новую аудиторию.

Фото: Gettyimages.ru/Thos Robinson, Jeff Fusco; gq.com; sneakernews.com; complex.com; ballershoesdb.com; sneakerfreaker.com