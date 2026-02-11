1

Кендрик Перкинс: «Вулвз» сливали тренера до победы в матче с «Атлантой»

Кендрик Перкинс о конфликте в «Миннесоте».

Эксперт Кендрик Перкинс считает, что баскетболисты «Миннесоты» пытались добиться отставки главного тренера Криса Финча.

«Тимбервулвз» на прошлой неделе неожиданно потерпели домашние поражения от «Пеликанс» и «Клипперс».

«Вулвз» сливали тренера до победы в матче с «Атлантой».

Вспомните слова Гобера об отсутствии желания у команды, что никто не старается. Сколько уже всего нехорошего вышло из их раздевалки за этот сезон. Сколько уже раз», – заявил бывший игрок НБА.

Перкинс дурачёк, какая разница что там базлает Гобер (да и контекст вообще не про тренера) или ещё кто-то из легионеров?! Гораздо главнее кем тренер является для их янг-кора надрафтованного Анта, МакДи, Наза, и вот там по рассказам Финч для них как батяня, а такие как Рэндл тапки ему носить должны за перезагрузку карьеры😏
