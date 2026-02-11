32

Дядя Кавая Деннис Робертсон получал откаты от «Клипперс» (Пабло Торре)

Всплыли новые подробности о сомнительных сделках «Клипперс» с Ленардом.

В последнем разоблачении мошеннической схемы с участием «Клипперс» и Кавая Ленарда журналист Пабло Торре сделал еще одно громкое заявление.

По словам Торре, дядя Кавая Деннис Робертсон якобы угрожал уволить личного тренера Ленарда из «Клипперс», если тот не заплатит 10% «агентского вознаграждения». Отмечается, что «Клипперс» не только знали об этой договоренности, но и активно поддерживали ее, чтобы Робертсон мог заработать больше денег.

С учетом того, что Деннис не работал в «Клипперс» подобный расклад предполагает наличие у него некой негласной власти в организации. Торре привел цитату бывшего генерального менеджера команды Майкла Уингера: «Сколько, черт возьми, мы заключили с Каваем этих тайных сделок?»

Торре рассказал о различных ООО, с помощью которых Ленард и его дядя якобы заработали миллионы на откатах, обеспечив себе при этом тайное влияние в клубе.

Робертсон известен тем, что просил у боссов «Рэпторс» долю в собственности хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс», когда стороны обсуждали возможное продление контракта.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pablo Torre Finds Out
Пабло Торре
Дяде Кавая надо познакомиться с мамой Мбаппе
Ответ Алекс Баландин
Дяде Кавая надо познакомиться с мамой Мбаппе
Тогда и мамой Рабье заодно познакомится )
Ответ Михаил Винник
Тогда и мамой Рабье заодно познакомится )
Да я думал про это. Но там масштаб не тот
Адам Сильвер пролил утреннее кофе. Ну опять этот Пабло Торре... только успел замести под ковер предыдущие откровения, опять новые. Ну ничего, скоро перерыв на МВЗ, потом пасха, потом плей-офф, не до расследований.
эх, такой хороший Кавай, а дядя барыга, спекулянт 😁
Хорошо устроился на шее киборга !
какой толк от этих расследований, никакиэ санкций все равно не будет
Ответ hustla story
какой толк от этих расследований, никакиэ санкций все равно не будет
Культуру отмены ещё никто не отменял!
... С каждой такой новостью лицевой счёт NBA пополняется на неназванную сумму.
Видел бы Стерн, во что превратили его лигу
Наконец-то новая серия... Я уж думал, до лета будем ждать.
Гнилой товарищ этот Кавай. Вроде тихий тихий, а мутит всякое разное нехорошее.
да быть такого не может, наглый поклёп
