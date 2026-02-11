Джексону Хэйсу грозит судебное разбирательство за толчок маскота «Уизардс»
Джексон Хэйс может снова предстать перед судом.
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс был дисквалифицирован на 1 матч за грубое действие против маскота «Вашингтона». Пострадавший нанял адвоката для защиты своих прав.
Им стал Уокин Маккой, представлявший интересы Софии Джаморы в деле о домашнем насилии против Хэйса. Баскетболист тогда был приговорен к 3 годам условно.
«Мы дадим ему возможность разрешить ситуацию в досудебном порядке до иска. Но ожидаем разбирательства», – заявил Маккой.
