Джексону Хэйсу грозит судебное разбирательство за толчок маскота «Уизардс»

Джексон Хэйс может снова предстать перед судом.

Центровой «Лейкерс » Джексон Хэйс был дисквалифицирован на 1 матч за грубое действие против маскота «Вашингтона ». Пострадавший нанял адвоката для защиты своих прав.

Им стал Уокин Маккой, представлявший интересы Софии Джаморы в деле о домашнем насилии против Хэйса. Баскетболист тогда был приговорен к 3 годам условно.

«Мы дадим ему возможность разрешить ситуацию в досудебном порядке до иска. Но ожидаем разбирательства», – заявил Маккой.