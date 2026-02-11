6

Джексону Хэйсу грозит судебное разбирательство за толчок маскота «Уизардс»

Джексон Хэйс может снова предстать перед судом.

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс был дисквалифицирован на 1 матч за грубое действие против маскота «Вашингтона». Пострадавший нанял адвоката для защиты своих прав.

Им стал Уокин Маккой, представлявший интересы Софии Джаморы в деле о домашнем насилии против Хэйса. Баскетболист тогда был приговорен к 3 годам условно.

«Мы дадим ему возможность разрешить ситуацию в досудебном порядке до иска. Но ожидаем разбирательства», – заявил Маккой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
Легкие деньги)
Робину Лопесу приготовиться
Ответ Турник Маггзи Боггза
Робину Лопесу приготовиться
Так у Лопеса это всё было в шутку, а тут просто неадекватный поступок, там же ещё маскот в чирлидершу врезался, мог травму нанести
как его в прошлый раз задерживали
https://www.youtube.com/watch?v=0VYH_iXZ7hQ
