Кевин Дюрэнт провел 1000-й матч с 20 очками и более (26) в победной встрече с «Клипперс»
26 очков Дюрэнта помогли «Рокетс» победить «Клипперс».
Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком матча «Хьюстона» против «Клипперс» (102:95).
На счету форварда 26 очков (8 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 6 подборов, 3 передачи на 5 потерь и 2 перехвата.
Дюрэнт провел 1000-й матч в карьере с 20 очками и более. Кроме него до этой планки добирались только Леброн Джеймс, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
2 Karl Malone 1134
3 Kareem Abdul-Jabbar 1122
4 Kevin Durant 1000
5 Kobe Bryant 941
6 Michael Jordan 926
LeBron James 1309 из 1597 (81.9%)
Karl Malone 1134 из 1476 (76.8%)
Kareem Abdul-Jabbar 1122 из 1560 (71.9%)
Kevin Durant 1000 из 1172 (85.3%)
Kobe Bryant 941 из 1346 (69.9%)
Michael Jordan 926 из 1072 (86.4%)
Ближе всех к Джордану (правда и у Джордана и у Леброна последние годы повлияли на процент таких игр - у Майкла в 2 сезона в Вашингтон в среднем было 22.9 и 20 очков, у Леброна первый 20.9 и текущий 21.8). Кобе же наоборот первые сезоны (ну и последние конечно после ахилла). У Кевина пока таких сезонов не была, только в первом 20.3