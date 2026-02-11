Видео
7

Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут в разгромной победе над «Лейкерс»

Вембаньяма провел выдающийся матч в атаке.

«Лейкерс» вышли на домашний матч со «Сперс» (108:136) без своих трех звезд. Игра с самого начала пошла под диктовку гостей. Виктор Вембаньяма набрал 25 очков уже в первой четверти, обновив личный рекорд в рамках одной 12-минутки.

Всего на его счету 40 очков за 26 минут (13 из 20 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 10 из 12 с линии), а также 12 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Вембаньяма ушел на скамейку в 3-й четверти и больше не принимал участия во встрече.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoЛейкерс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Против Лейкерс не считается
Ну вообще элитное выступление
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефон Касл избежал серьезной травмы, но досрочно завершил матч с «Лейкерс» после падения
11 февраля, 05:14Видео
«Сперс» в матче с «Лейкерс» повторили рекорд клуба по очкам за 1-ю четверть (47), у Вембаньямы рекорд карьеры за 12-минутку (25)
11 февраля, 04:27Видео
Виктор Вембаньяма выписал блок-шот и забросил сверху в последовавшей атаке
8 февраля, 07:05Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
14 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
22 минуты назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
36 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
51 минуту назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем