Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут в разгромной победе над «Лейкерс»
Вембаньяма провел выдающийся матч в атаке.
«Лейкерс» вышли на домашний матч со «Сперс» (108:136) без своих трех звезд. Игра с самого начала пошла под диктовку гостей. Виктор Вембаньяма набрал 25 очков уже в первой четверти, обновив личный рекорд в рамках одной 12-минутки.
Всего на его счету 40 очков за 26 минут (13 из 20 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 10 из 12 с линии), а также 12 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Вембаньяма ушел на скамейку в 3-й четверти и больше не принимал участия во встрече.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Против Лейкерс не считается
Ну вообще элитное выступление
