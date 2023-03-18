Пусть и не бесперспективный.

Два факта, которые стоит знать о защитнике «Мемфиса» Диллоне Бруксе. По ходу сезона он заплатил за штрафы и удаления 248 тысяч 242 доллара. На вопрос о том, что он думает о потерянных деньгах, игрок ответил: «Это просто бумага».

Можно, конечно, назвать такого человека «Главным злодеем всея НБА», каковым его все чаще норовят представить в прессе. Но на язык почему-то просятся другие определения, не столь высокопарные, присущие скорее низшему регистру обывательского просторечия.

Диллон Брукс был раздражителем для соперников, еще играя за Орегон

Брукс – назойливый, высокомерный, настырный, вредный, но никак не злой. Как можно короновать его таким обязывающим титулом, как злодей от баскетбола, если его партнеры по команде университета Орегон отзываются о его кознях вот в таких выражениях.

«Тот момент есть у меня в качестве гифки на телефоне. Вы не представляете, как часто я ею пользуюсь, если нужно кого-то пристыдить или подколоть в чате», – давясь от смеха, рассказывает Дилан Эннис.

«У меня есть запись этого момента в телефоне. Я пересматриваю его почти каждый день. Это просто умора», – вспоминает одно из главных «злодеяний» Брукса Джордан Белл.

Речь о матче против Юты в «Мартовском Безумии»-2017 и моменте, по итогам которого Бруксу стоило вручить «Золотую Малину» в категории «Худшая мужская роль».

И пусть кинокритики не удостоили вниманием Брукса, зато по итогам 2017 он получил звание лучшего игрока года конференции Pac-12. А в том самом матче с Ютой, кроме неуклюжего флопа, отметился 19 очками.

Благодаря результативности защитника (16,1 очка в среднем за матч – лучший показатель в команде) «Утки» выиграли 33 матча в том сезоне и вошли в «Финал четырех» NCAA впервые с 1939 года, когда формат турнира еще включал в себя 8 команд.

Свою героическую поступь Брукс успешно перемежал привычными для себя выходками: пинок в пах игрока Вашингтон Стэйт, технический за провокационное поведение в матче с Род-Айлендом, конфликт с главным тренером Дьюка и сборной США Майком Кшишевски. Последний произошел на почве необязательного броска Брукса в концовке, когда результат был уже ясен. Специалист в приватной беседе аккуратно пристыдил игрока, а тот решил, что в эпоху медиа негоже тихориться и выложил все прессе. В итоге Кшишевски пришлось публично извиняться, указывая на то, что тренеру одной команды действительно не стоит соваться с советами и претензиями к игрокам другой.

«Страсть, с которой я отношусь к игре – это то, что заставляет меня двигаться вперед. Поэтому я играю на грани допустимого, вот почему мои партнеры по команде играют точно так же», – оправдывал тогда свое поведение Брукс.

Выглядело ли это как целенаправленное желание навредить или нанести урон соперникам? Нет.

Стало ли выглядеть, после того как Брукс перебрался в НБА? Тоже нет.

Просто в лиге с ее стремлением поддерживать имидж не только спортивного турнира, но и развлекательного шоу даже ликование напротив скамейки соперника расценивается как оскорбление, за которое в горных селах Сванетии объявляют кровную месть.

Поэтому для невыдержанного Брукса никогда не было проблемой схватить очередной технарь.

Если Брукс такой паинька, то почему у него 18 технических, и его ненавидит практически каждый в НБА?

Первой на ум приходит банальщина вроде той, что «этот парень был из тех, с которым ты обожаешь играть в одной команде, но ненавидишь, когда он играет против тебя».

На самом деле, старательное вытачивание из Брукса скульптуры главного негодяя НБА – процесс во многом искусственный. Злодей из Брукса такой же, как из Джа Морэнта гангстер. Большинство раздражают не его поступки, а то, как он их преподносит. Все эти сопоставления с «Гризлис» времен Марка Газоля, Зака Рэндольфа и Тони Аллена, заявления с серьезным лицом о готовности рвать глотки авторитетам, предматчевые наряды на голое тело и прочая блатная романтика.

Само по себе заблуждение относительно места «Гризлис» в лиге уже мешает воспринимать Брукса всерьез. И в этом случае показательны не «драка» защитника «Мемфиса» с Донованом Митчеллом (даже по меркам сегодняшней НБА прошлогодняя стычка Айзейи Стюарта и Леброна была содержательнее)

Не отвратный фол на Гэри Пэйтоне в прошлом плей-офф, после которого Диллон тут же полез извиняться.

И уж тем более не «неспортивное поведение» в отношении оператора, за которое Бруксу пришлось выложить 35 000 штрафа.

Амплуа злодея – очень ответственное, даже более ответственное, чем амплуа главного супергероя. За ним обязательно должна быть история, должны быть поступки. И если в NCAA одиозный образ Брукса был подкреплен его персональной статистикой и результатами команды, то в НБА он выглядит как обычный позер. Только с гонором. И лучше всего это пояснил игрок, на которого Брукс по его собственным словам всегда стремился походить.

«Как-то я сидел дома у тренера Орегона Даны Олтмана и говорил ему, что хочу быть похожим на Дрэймонда Грина в этой команде (речь об Орегоне). Знаю, что не должен принимать все происходящее как должное, наоборот, должен работать над собой еще больше. Моя команда знает это, и я знаю это», – твердил в 2016-м Брукс.

Если с Орегоном Брукс добился исторического успеха, то после того как «Мемфис» задрафтовал его в 2017 году, «Гризлис» дважды заходили в плей-офф и выиграли лишь одну серию: в сезоне 2021/2022, первый раунд, 4-2 против «Миннесоты».

Дальше было упорная, но бесславная борьба против «Уорриорс», по итогам которой Брукс отмочил следующее.

«Мы сослали Игудалу обратно в «Уорриорс», поскольку его видение отличалось от нашего. Мы пытаемся построить в «Мемфисе» династию. Привлекаем все больше нужных нам людей, чтобы вывести команду на новый уровень», – возвестил Диллон о трехкратном чемпионе НБА, который спустя несколько месяцев стал четырехкратным.

Это звучало смешно, а выглядело еще потешнее, как и попытки Брукса с «Мемфисом» создать подобие принципиального противостояния между командами. Защитник делал для этого все, включая вербальные и физические провокации Дрэймонда, но и они выглядели нелепым эпатажем.

Впоследствии Брукс отмечал, что не понимает почему в «Уорриорс» до сих пор терпят Грина, что сам мало интересуется своим недавним кумиром и вообще не подписан на его подкаст. А следовало бы. Ведь именно в рамках собственного шоу Грин разложил самые громкие заявления Брукса на атомы.

Брукс: «Мне вообще не нравится Грин».

Грин: «Это потому что ты меня не знаешь».

Брукс: «Мне не нравится «Голден Стэйт».

Грин: «Мне бы тоже не нравилась команда, которая постоянно надирает мне задницу».

Брукс: «Мне не нравится все, что хоть как-то связано с ними».

Грин: «Да ты был школяром, смотрящим, как мы выигрываем свои титулы. Или студентом университета. Ты понял, на что я намекаю. Ты должен быть счастлив, что стал свидетелем наших побед. Ты ведь наш фанат».

Брукс: «Грин слишком много болтает».

Грин: «Это ты слишком много болтаешь. Если же у тебя четыре чемпионских титула, то ты можешь позволить себе много говорить. Если четыре вызова на Матч всех звезд, тогда можешь говорить еще чуть больше. Титул Лучшего защищающегося игрока, тогда ты точно можешь позволить говорить себе чаще и громче. Два олимпийских золота, тогда ты определенно можешь говорить во весь голос, ведь это значит, что ты представлял свою страну. Ты ведь понимаешь, что это значит?».

Брукс: «Грин нормально играет, но если представить его в другой команде, кроме «Уорриорс», никто не скажет, насколько он реально может быть хорош».

Грин: «Посмотрите на этого идиота, и вы поймете, почему «Мемфис» не в состоянии претендовать на чемпионство. Команда вынуждена полагаться вот на такого типа, чтобы побеждать».

Брукс: «Грин старательно играет. Знает тонкости защиты «Уорриорс. Наверное, поэтому в «Уорриорс» его так любят».

Грин: «Вообще-то, многие тонкости нашей защиты как раз и зависят от моей игры. И меня любят не только за это, но и в том числе за это. Я вот пытаюсь понять, за что тебя любят в «Мемфисе». Или любят ли тебя в «Мемфисе»? Так будет правильнее. Не уверен, что твоим одноклубникам нравится играть с тобой в одной команде. Но я могу объяснить тебе, почему меня любят здесь. Когда ты даешь результат и делаешь вклад, подобный моему вкладу в завоевание четырех титулов, тебя будут любить. Так что в следующий раз, когда будешь болтать обо мне, сделай перед этим домашнее задание, подучи матчасть. Счастливо, чемпион. Ах, забыл, ты не чемпион. Ты – клоун»

Последняя фраза, пожалуй, характеризует Брукса если не в полной мере, то указывает ему фронт работ, на котором ему следует упорно трудиться.

Чтобы к Бруксу относились как к злодею, ему нужно улучшать игру, а не хватать технические по пустякам

Вот отрезок недавнего матча между «Далласом» и «Мемфисом». И здесь показательна не столько ажитация Брукса и снисходительная усмешка Дончича, а слова комментаторов.

«Смешной паренек. Может промазать шесть трех подряд, затем попасть седьмую и начать посылать воздушные поцелуи болельщикам. Забавно», – резюмировали работники ТВ.

Именно за подобные выходки, эмоциональную несдержанность и откровенно дурацкие провокации Брукс и получил большинство технических.

Я не к тому, что получать технические нужно исключительно за нокауты соперников.

Или угрозу физической расправы над рефери.

Злодей – это не всегда парень в татуировках, брызжущий слюной в сторону болельщиков и судей, готовый впиться зубами в бицепс соперника.

Когда-то давно мне повезло скататься в пресс-тур с игроком, которого часто называют одним из самых грязных провокаторов в истории лиги. Но, кроме громкого прозвища, у него в резюме имеется еще пара регалий: 3-кратный чемпион НБА, 5-кратный член первой сборной лучших защищающихся игроков сезона, человек, из-за которого в реестре НБА появилось специальное правило о положении защищающегося игрока, наконец, его 12 номер увековечен под сводами «Эй Ти энд Ти Арены». Если не учитывать, что его любимой командой в американском футболе являются «Даллас Ковбойс», Брюс Боуэн был милейшим мужиком. Он легко переходил от рассказов о своих скитаниях во французском чемпионате к перечислению фасонов столь любимых им галстуков-бабочек. И это был все тот же человек, который практически вынес с ноги Уолли Щербяка.

Притаптывал лицо Криса Пола.

И как никто другой умел ломать лодыжки, когда атакующий игрок находился в наиболее уязвимом положении.

Диллону Бруксу определенно не стоит стремиться конкретно к такому стилю игры, но совершенно точно необходимо преуменьшить количество внешних эффектов и сфокусироваться на баскетболе.

Благо, это понимает и сам игрок.

«Я определенно должен урезонить себя. Вернуться к ясному пониманию того, для чего я здесь и лучше справляться со своими эмоциями», – сказал Брукс после получения 18 технического.

Пока же Брукс абсолютно точно заваливает одну из главных задач на сезон.

В межсезонье Зак Клейман неоднократно говорил, что в рамках подготовки к чемпионату Брукс будет предметно работать над дальними бросками. Особенно из угла. В прошлом сезоне игрок в среднем реализовал 46 трехочковых из 149 (30,9%). Из левого угла было реализовано 7 из 17 бросков (41,2%). Из правого 2 из 8 (25%). В этом году среднее количество дальних попыток возросло с 4,7 до 5,8, но процент попаданий увеличился не сильно. Пока что главный хулиган НБА реализовал 128 бросков из 389 (32,9%). 16 и 44 попыток из правого угла (36,4%). 9 из 30 из левого (30%). При этом больше Брукса бросков из-за дуги совершает только Десмонд Бэйн (7 попыток в среднем за игру, 40% реализации, 21 очко в среднем за игру).

Пока Брукс – чемпион НБА только в одном аспекте: мало кто в лиге выбрасывает такие дикие, нелогичные, бездумные, иррациональные попытки, не имея абсолютно никаких на то оснований.

Бруксу нужно работать хотя бы над этим аспектом, чтобы не только приносить пользу «Мемфису», но и обзавестись репутацией не просто эмоционального горлопана, а качественного 3&D игрока, который в состоянии сожрать оппонента в защите, а после отгрузить дежурную треху в атаке. Может быть, тогда сил на ор и крики будет оставаться поменьше, как следствие, сократится количество глупых технических, и появятся предпосылки к построению команды с претензиями на нечто большее, чем второй раунд плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Thearon W. Henderson, Jason Miller