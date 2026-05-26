Фото
0

Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф

Аналитик подсчитал ценность падений Гилджес-Александера в очках.

Аналитик Yahoo Sports Том Хаберстроу подробно разобрал эпизоды с падениями Шэя Гилджес-Александера в нынешнем плей-офф и их влияние на получение фолов.

По его данным, в текущем постсезоне примерно в половине случаев, когда защитник «Оклахомы» оказывается на паркете после броска, судьи фиксируют фол (23 из 46 эпизодов).

Для сравнения, у других ведущих игроков показатели заметно ниже: у Джейлена Брансона – 20,8% подобных эпизодов заканчиваются свистком, у Донована Митчелла – 21,2%. Ближе всего к Гилджес-Александеру находится Джеймс Харден (40,6%).

Отмечается, что при высокой реализации штрафных бросков (около 90%) подобные эпизоды становятся особенно ценными с точки зрения эффективности. Согласно расчетам, одно такое падение приносит Гилджес-Александеру примерно 0,9 ожидаемого очка на двухочковом броске и около 1,35 очка на трехочковом эпизоде, если фиксируется фол.

Одним из объяснений высокой частоты падений может быть игровой стиль Гилджеса-Александера: он входит в число лидеров плей-офф по проходам к кольцу (19,4 за матч), что неизбежно приводит к большому числу контактов.

Однако даже с учетом этого фактора его показатели остаются выше ожидаемых. Донован Митчелл, например, совершил больше проходов (238 против 233 у Шэя), но падает значительно реже. Похожая картина наблюдается и у Джейлена Брансона и Джеймса Хардена.

Также отмечается, что значительная часть падений действующего MVP происходит не только на проходах, но и на бросках с дистанции – около 19 таких эпизодов за плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДжеймс Харден
logoДонован Митчелл
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoКливленд

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я просто напомню, что года 3 назад ввели flop-violation. Т.е. чел может 2 раза за матч схлопотать наказание за флоппинг и пойти отдыхать. На деле – чистая фикция и имитация регулирования от Сильвера
Ответkhak08
Я просто напомню, что года 3 назад ввели flop-violation. Т.е. чел может 2 раза за матч схлопотать наказание за флоппинг и пойти отдыхать. На деле – чистая фикция и имитация регулирования от Сильвера
Это ввели на две недели, потом забыли - кака и почти все нововведения Сильвера
Ещё бы посчитали в скольких из этих падений он сам инициирует контакт, а если при этом поделили бы ещё на те, где он просто как баран втыкается в соперника впрыгивая в него, вообще было бы чудо. Он бы и в фигурке не затерялся так его выкручивает после падений, там и тулуп и Аксель и ритбергер в несколько оборотов. Неваляшка)
ОтветTim Timson
Ещё бы посчитали в скольких из этих падений он сам инициирует контакт, а если при этом поделили бы ещё на те, где он просто как баран втыкается в соперника впрыгивая в него, вообще было бы чудо. Он бы и в фигурке не затерялся так его выкручивает после падений, там и тулуп и Аксель и ритбергер в несколько оборотов. Неваляшка)
такое ощущение что он вообще не может стоять, бегает как полупьяный. Реально больше отторгает новых болельщиков баскетбола, чем привлекает
Ответecopromo
такое ощущение что он вообще не может стоять, бегает как полупьяный. Реально больше отторгает новых болельщиков баскетбола, чем привлекает
Может на кочерге, а то смеётся Тоже как то подозрительно на лавке?)
Чисто теоретически, при 100 владениях за матч, он может выйти на 100 очков за игру 🤣🤣🤣🤣🤣
ОтветFlag1111
Чисто теоретически, при 100 владениях за матч, он может выйти на 100 очков за игру 🤣🤣🤣🤣🤣
... При 100 падений...
тут фаны оклы пытаются доказать что это брехня и только в снг считают флоппером шга, а на деле каждое второе владение свисток, ахаххаха
Такой же убийца баскетбола как и праймовый бородач.
Ответтабу сефолоши
Такой же убийца баскетбола как и праймовый бородач.
Борода был безобидный флопе, над ШГА бы тоже подтрунивали снисходительно, если бы не отношение судей к игре ДортКарузоХартенштвйн.
ОтветЭд Де-Гуй
Борода был безобидный флопе, над ШГА бы тоже подтрунивали снисходительно, если бы не отношение судей к игре ДортКарузоХартенштвйн.
Бороду хейтили похлеще, чем ШГА, тк в отличии от ШГА он не давал результат за пределами регулярки
Да видели мы эти его падения - чистой воды симуляция.
Ну мерзкая игра, это не баскетбол, а балет. Он в большинстве случаев спецом падает, а судьи покупаются. Другие игроки боятся уже дотрагиваться, это позор. Надо что то делать с этим. Еще и мвп влепили.
ОтветAykhal_ykt
Ну мерзкая игра, это не баскетбол, а балет. Он в большинстве случаев спецом падает, а судьи покупаются. Другие игроки боятся уже дотрагиваться, это позор. Надо что то делать с этим. Еще и мвп влепили.
Комментарий скрыт
ОтветVolkXan
Комментарий скрыт
Что же они не бьют такое количество фолов в таком случае,Дончич и Йокич.
Вы же разговор увели рядом,эксперт по балету.
0 объективности у вас,куда топлю туда и говорю.
Раскрыт секрет величия, ахах
Понятно, что это слишком обобщенно, но тем не менее есть повод задуматься - разница в 30% (или в 2,5 раза) между ним и Брансоном выглядит анамально.
Это гениально
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де’Аарон Фокс получил фол, едва коснувшись Шэя Гилджес-Александера
25 мая, 08:15Видео
Шэй Гилджес-Александер о кричалках «флоппер»: «Они не подстегивают меня и не расстраивают. Это часть игры»
23 мая, 05:51Видео
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
22 мая, 16:23Видео
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
28 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
сегодня, 03:05
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем