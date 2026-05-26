Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф

Аналитик подсчитал ценность падений Гилджес-Александера в очках.

Аналитик Yahoo Sports Том Хаберстроу подробно разобрал эпизоды с падениями Шэя Гилджес-Александера в нынешнем плей-офф и их влияние на получение фолов.

По его данным, в текущем постсезоне примерно в половине случаев, когда защитник «Оклахомы» оказывается на паркете после броска, судьи фиксируют фол (23 из 46 эпизодов).

Для сравнения, у других ведущих игроков показатели заметно ниже: у Джейлена Брансона – 20,8% подобных эпизодов заканчиваются свистком, у Донована Митчелла – 21,2%. Ближе всего к Гилджес-Александеру находится Джеймс Харден (40,6%).

Отмечается, что при высокой реализации штрафных бросков (около 90%) подобные эпизоды становятся особенно ценными с точки зрения эффективности. Согласно расчетам, одно такое падение приносит Гилджес-Александеру примерно 0,9 ожидаемого очка на двухочковом броске и около 1,35 очка на трехочковом эпизоде, если фиксируется фол.

Одним из объяснений высокой частоты падений может быть игровой стиль Гилджеса-Александера: он входит в число лидеров плей-офф по проходам к кольцу (19,4 за матч), что неизбежно приводит к большому числу контактов.

Однако даже с учетом этого фактора его показатели остаются выше ожидаемых. Донован Митчелл, например, совершил больше проходов (238 против 233 у Шэя), но падает значительно реже. Похожая картина наблюдается и у Джейлена Брансона и Джеймса Хардена.

Также отмечается, что значительная часть падений действующего MVP происходит не только на проходах, но и на бросках с дистанции – около 19 таких эпизодов за плей-офф.