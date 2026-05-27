ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли два матча.

«Ховентуд» уверенно обыграл «Уникаху», «Валенсия» одержала выездную победу над «Сарагосой». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-6, Мурсия – 24-9, Валенсия – 23-9, Барселона –23-9, Баскония – 23-9, Ховентуд – 22-11, Тенерифе – 18-15, Бильбао – 18-15, Уникаха – 17-16, Бреоган – 15-18, Манреса – 15-18, Жирона – 13-20, Форса Льейда – 12-21, Сан-Пабло Бургос – 11-22, Гран-Канария – 10-23, Андорра – 10-23, Сарагоса – 9-24, Гранада – 6-27. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.