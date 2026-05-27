Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»

«Сиксерс» готовы не спешить с назначением руководителя баскетбольных операций.

«Филадельфия» подходит к драфту 2026 года в состоянии неопределенности. Пост руководителя баскетбольных операций в клубе остается вакантным.

Президент группы владельцев «Сиксерс» Боб Майерс, курирующий процесс поиска подходящего кандидата, хотел бы, чтобы решение было принято до драфта, но не настаивает на жестких сроках.

«Если этого не случится, ничего страшного. Но наша цель – чтобы к драфту уже был человек, который успеет адаптироваться к новой структуре. Тот, кого мы назначим – не уверен, кто это будет – возможно, уже сейчас оценивает драфт со своей стороны.

Я бы хотел, чтобы это произошло, и надеюсь, что так и будет, но мы готовы выделить столько времени, сколько потребуется, чтобы найти лучшего кандидата. Потому что главная цель – найти правильного человека на долгий срок», – подчеркнул Майерс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: PhillyVoice
logoФиладельфия
logoНБА
logoБоб Майерс

