Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

Рывок 20:1 – персональная боль Итудиса.

Говорить о том, что до матча ничего не предвещало такого результата – вообще ничего не сказать. Начать хотя бы с того, что немецкая сборная перепрофилировалась в филиал университетской клиники Аахена. Главный снайпер команды Франц Вагнер подвернул голеностоп, один из ключевых «больших» Йоханнес Фойгтманн простудился, а запасной Ник Уэйлер-Бэбб травмировал плечо. При таких исходных немцам только и оставалось, что ахать и охать. На их фоне греки, которые наблюдали вылет сербов практически вживую, казалось, сделают все, чтобы избежать недооценки соперника и побыстрее решить вопрос выхода в следующую стадию. Но сперва все травмированные внезапно исцелились и обнаружились в заявке на игру, а затем и вовсе все планы Димитриса Итудиса пошли наперекосяк.

Несмотря на ровный старт, немцы рачительнее относились к своим шансам

Начало выдалась неожиданно результативным. После семи минут немцы повели 28:23. Все в основном благодаря дальним попаданиям Обста, Шредера и Вагнера.

Вообще же в первой половине немцы на адреналине и понукаемые домашними трибунами начали матч с прицельной ковровой бомбардировки, результатом которой стали 8 из 10 первых трехочковых. Опешившие от такой наглости греки откатились на «-11», но затем быстро приосанились. Сыграл свою роль авторитет Янниса, которому удавалось удачно действовать вблизи кольца, а затем начинания лидера поддержали Тайлер Дорси и Яннулис Ларендзакис, ставший главным джокером Итудиса на этом турнире.

Именно после того как ему во второй четверти удалось поймать на себя Вагнера, получившего фол в нападении, немцы чуть примерзли на отметке в 36 набранных очков. Притих и тренер сборной Германии Горди Херберт, который за эмоциональную реакцию на фол Вагнера схлопотал технический. За 3 минуты до большого перерыва на табло стройно рассчитались цифры 46:46.

Более того, равенство аккуратно давало крен в сторону греческой команды, в основном благодаря удачно вышедшему на замену Костасу Слукасу. Собственно, его стараниями минимальное преимущество греков под конец четверти эффектно преобразилось «+4».

Немцы доказали, что подстраховка все еще самое эффективное орудие против Янниса

Нельзя сказать, что греки вышли на вторую половину в состоянии летаргического сна. Сосредоточием передач стал Яннис, который по задумке должен был результативно пасовать на Слукаса и Дорси. То есть план был.

Однако Фойгтманн и Тайс настолько плотно опекали грека, что тот был вынужден быстро расставаться с мячом и отдавать передачи под давлением.

Когда же Яннис пытался обыгрывать сам, на него предсказуемо стягивались дополнительные игроки защиты и следовал очередной промах. Греки долго стучались в закрытую дверь перед тем, как Яннис все же набрал первые очки своей команды в четверти: кое-как реализовал один штрафной из двух. Знал бы тогда Димитрис Итудис, что это попадание станет предвестником тотальной засухи греческой атаки, может быть, сообразил что-то более изощренное. Вместо этого греки упорно гнули линию с игрой через Янниса, пока немцы опять не нащупали свой бросковый пульс. Вагнер и Обст стали растягивать оборону соперника точными бросками из-за дуги, предоставляя пространство для маневра Денису Шредеру, который умело разбавлял дальние попадания проходами под кольцо. Греки ничего не могли поделать с молниеносным разыгрывающим и зачастую просто вынуждены были тормозить его за счет персональных замечаний. Шредер настолько вошел во вкус, что в итоге преуспел буквально по всем показателям, даже площадку он покинул лишь после того, как заработал два технических. Другое дело, что с паркета он уходил под аплодисменты болельщиков и не сомневался в том, что станет лучшим игроком матча.

За счет атакующего разнообразия немцы рванули с начала четверти 20:1. Греки принялись торопить время обратиться вспять лишь за 3 минуты до конца четверти. Ларендзакис реализовал штрафные, Яннис сунул точную трешку, но на общую картину это не сильно повлияло. Номинальные фавориты проиграли ключевую четверть со счетом 10:26 и зашли в заключительную десятиминутку с «-12».

У Греции не нашлось ни идей, ни сил, чтобы вернуться

Греция ринулась в погоню запасной пятеркой, в которой Итудис сделал ставку на дуэт Ларендзакис-Слукас, но легкой жизни не случилось и уже через пару минут пришлось выдергивать со скамейки Янниса. Горди Херберт тут же сказал «фас» и выпустил габаритного Тайса. За 6:59 до конца четверти при счете 92:78 Итудис взял тайм-аут, попытался ретранслировать какие-то свои задумки, но никакого вау-эффекта они не возымели. За последующие 4 минуты Греция с трудом набрала 5 очков, но капитулировала еще раньше. За 5 минут до конца при счете 96:82 Яннис получил второй неспортивный фол за грубую игру на подборе и был выдворен с площадки.

Деморализованные греки предпринимали робкие попытки вернуться усилиями Димитриса Аграваниса, но по большому счету лишь стряпали более-менее удобоваримую разницу.

К финальному свистку оказалось, что Германия попала 17 трехочковых из 31 (54,8% точности), а Греция просто попала, причем в которой раз и примерно на одном и том же . За исключением Янниса (31 очко, 7 подборов, 8 передач), двузначными цифрами разродились лишь Дорси (13 очков) и Ларендзакис (18 очков). В остальном – пустота, стеснительность и растерянность.

Все было настолько очевидно, что на пресс-конференции Итудис не стал конструировать сложные умозаключения.

«Поздравляю Германию – они заслужили победу. Весь матч они великолепно реализовывали свои броски, мы в свою очередь тратили все силы на то, чтобы догнать их. Мы практически сразу дали им почувствовать себя уверенными. Бились как львы, но третья четверть нанесла нам серьезный урон: мы мазали штрафные и лэй-апы, промахивались из-под кольца. Слишком много упущенных возможностей. Это было прекрасное путешествие, которым мы насладились в полной мере. Мы хотели большего, но на этот раз этого не произошло», – заключил главный тренер греков.

Хочется верить, что когда-нибудь это все же произойдет. А то постоянство, с которым Яннис и Греция вылетают с крупных турниров, потихоньку начинает превращать каждую новую главу этой драмы в фарс.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Tilo Wiedensohler, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uwe Koch, Soeren Stache/dpa