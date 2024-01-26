Сразу две отставки в НБА за неделю. А смена тренера по ходу сезона вообще помогает?

Примеры из недавнего прошлого.

С разницей в несколько дней в НБА произошли сразу две тренерских отставки. Увольнение тренера в середине сезона – довольно редкое событие, а тут аж дуплетом.

«Милуоки Бакс» за три месяца успели разочароваться в Эдриане Гриффине и поддались гипнозу Непотопляемого Дока Риверса. «Вашингтон Уизардс» проделали с Уэсом Ансельдом-младшим ровно то же самое, что когда-то с Уэсом Ансельдом-старшим – перевели с тренерского мостика во фронт-офис.

В последние годы в лиге стали реже менять тренерский штаб по ходу сезона. Не подумайте, увольняют-то регулярно, как и раньше, просто обычно – летом. От восьми смен тренера в сезоне-03/04 и десяти – в сезоне-04/05 (то был самый безумный период чехарды в НБА: за полтора года 24 из 30 команд НБА поменяли тренеров, некоторые – по два раза) мы пришли к сезону-16/17, первому за 50 с лишним лет, в котором все тридцать наставников дотренировали до конца года.

За последние 10 лет средний показатель отставок по ходу сезона упал до 2,6 в год, хотя до этого тренеров увольняли в среднем 4,3 раза за сезон.

Четкое обоснование такой тенденции найти сложно. Кто-то скажет, что менеджеры стали более терпеливыми, и если уж принимают решение об отставке тренера, то в межсезонье, когда есть время все оценить и взвесить. Где-то обозначат важность тренировочного лагеря, ведь новые командные взаимодействия слишком сложно настроить в середине сезона (по той же причине обычно невысок мгновенный эффект от больших обменов в дедлайн). Кто-то намекнет, что тренеры стали слишком дорогими, и платить неустойку жаба душит.

Но отставки по ходу сезона не исчезли совсем – и на смену тренера решаются клубы в самой разной ситуации. Как сейчас «Милуоки» и «Вашингтон» – одна из лучших и одна из худших команд лиги. С абсолютно противоположными амбициями и целями на сезон.

И действительно, «Бакс» и «Уизардс» были на противоположных полюсах прогнозов перед сезоном. После обмена Лилларда букмекеры ставили «Милуоки» на первое место по предполагаемому числу побед в сезоне. «Вашингтон», из которого летом ушли две главные звезды и стартовый разыгрывающий, на последнее.

И ход сезона не опровергал эти прогнозы. «Вашингтон» – предпоследняя команда лиги, хуже только позорящийся «Детройт». На момент отставки Гриффина «Милуоки» шел вторым в лиге после «Бостона». Смена тренера в «Уизардс» как-то вписывается в общие тренды – аутсайдеры часто изображают кипучую деятельность, повышают в должности ассистента и используют остаток сезона, чтобы «проверить» временного тренера и его взаимодействие с коллективом. А вот решение «Бакс» удивило, потому что побеждающие команды обычно так не рискуют.

А смена тренера по ходу сезона вообще помогает?

Что ж, давайте посмотрим. Возьмем промежуток в 10 последних лет – во-первых, круглое число, во-вторых, именно с 2013/14 в лиге играет Яннис «я не вершу судьбы других» Адето «тренера выбирал не я!» Кумбо.

Поскольку мешать все случаи в кучу плохо, разобьем клубы на четыре категории в зависимости от предсезонных ожиданий – как раз начнем с историй, аналогичных «Вашингтону», и закончим группой команд уровня «Милуоки»-2024.

Первая же смена тренеров в таблице – нетипичная. Впрочем, это же «Сакраменто».

В подавляющем большинстве случаев (не только среди аутсайдеров) на смену уволенному хедкоучу приходит его ассистент. Чаще всего – на должность исполняющего обязанности. Именно по такой схеме «Уизардс» позавчера заменили Ансельда на его помощника Брайана Кифа – полноценного главного будут искать в межсезонье, а до конца 23/24 эту цирковую труппу и Киф доведет. Зачем на такое тратить нервы будущего тренера?

«Сакраменто»-14/15 (которому прогнозировали 30 побед, клуб уже 8 лет не играл в плей-офф) сначала так и поступил: уволил главного, ассистент был назначен и.о... Прикол в том, что до увольнения «Кингз» выступали намного лучше ожиданий экспертов и шли в середине таблицы. Но купившему клуб в 2013-м владельцу Вивеку Ранадиве не нравился закрытый, сдержанный стиль игры, он хотел вообще играть 4-на-5 в защите с караулящим у чужой корзины одиноким нападающим.

Генменеджер нашептал Вивеку, что вместо неопытного и оборонительного Мэлоуна может уговорить Джорджа Карла взяться за клуб, и пока уговаривал, Тай Корбин руководил командой целую треть сезона. Это непривычно долго, обычно в ожидании нового главного временщики работают всего 1-2 игры – как Джо Пранти сейчас отработал 1 матч в «Милуоки» (и в таблице такие врио даже не указываются).

Карла дождались, Корбина отодвинули, но к тому моменту упали на дно. При Джордже выступали не лучше, чем без де-факто главного тренера, Карл проработал всего полтора года и завершил карьеру. «Кингз» так и не выходили в плей-офф вплоть до 2023-го… того самого сезона, в котором к чемпионству «Денвер» привел когда-то уволенный «Королями» Майкл Мэлоун.

В остальных случаях раннее увольнение не привело ни к какому эффекту – большинство новых тренеров были временными, а команды – глубоко перестроечными. Оттолкнуться со дна относительно быстро удалось только «Кливленду», где Бикерстаффа изначально готовили в преемники заслуженному, но несовременному Джону Билайну (которого непонятно зачем вообще вытаскивали из NCAA) и сразу избавили от приставки «и.о.».

В этой категории почти те же клубы, что в предыдущей, но на другой стадии развития. Это доказывает, что само по себе увольнение по ходу сезона обычно приводит к нулевым результатам – и что на отставках можно зациклиться.

Например, смена Хорнасека на Уотсона в «Финиксе» привела лишь к тому, что второго решили из временного тренера сделать постоянным, а когда через два года клуб перестал даже делать вид, что претендует на выход в плей-офф, его и уволили.

«Кливленд» после старта 0-6 прогнал чемпионского тренера Тайрона Лю, лишь чтобы потом долго спорить с ассистентом Лэрри Дрю по поводу зарплаты и статуса – и в итоге отказаться продлевать с Дрю контракт и пригласить старика Билайна.

«Никс» еще с Кармело и Порзингисом строили треугольное (на)падение под руководством миньонов Фила Джексона, ничего не построили, поменяли кучу тренеров и менеджеров – только чтобы в 2019-м вновь уволить коуча на старте сезона, потому что «с ним невозможно сработаться». Никого не смутило, что за два года до этого Дэвид Фицдэйл примерно с такой же формулировкой вылетел из «Мемфиса».

Лишь два последних случая в таблице принесли плоды, но разными путями. Обе команды чуть запоздали с осознанием, что текущие главные – всего лишь сыновья легенд НБА, а не перспективные молодые тренеры, и ведут их в тупик. Расставание было напрашивающимся. «Миннесота» не стала назначать временщника, быстро сориентировалась на рынке и отыскала Криса Финча. «Сакраменто» же в этот раз решил следовать традиции и отдал команду ассистенту Элвину Джентри до конца сезона…

…а ведь в «Новом Орлеане» в 2017-2020 как раз Финч был помощником у Джентри. Заслуженный Элвин после этого больше не тренировал, на его место «Кингз» в 150-й раз переманили экс-ассистента ГСВ (и в этот раз угадали – Браун стал тренером года в прошлом сезоне!). А Финч, которому в «Миннесоте» дали время и нужных игроков – один из основных претендентов на звание тренера года-2024 и уже второй по победам в клубной истории.

Генменеджер «Милуоки» Джон Хорст уже однажды резко увольнял тренера по ходу сезона и назначал временным Джо Пранти – правда, не с призывом «комон, Джо, это всего один матч, летсгоу, победим сегодня «Кэвз», потом поговорим», а до конца сезона. Знает ли сейчас Пранти, что его оставят в штабе Дока Риверса, неизвестно. Но в 2018-м он точно знал, что летом его заменят на более статусного тренера.

Хорст уволил Кидда по нескольким причинам: во-первых, не он приглашал Джейсона, а его предшественник. Во-вторых, результаты команды не улучшались, несмотря на резкий индивидуальный прогресс Янниса и Миддлтона. В-третьих, все в НБА знали, что летом освободится Майк Буденхольцер.

Похоже, в этой группе команд только у «Бакс» был план. По крайней мере, только у них он сработал. «Атланта» резко преобразилась после назначения Макмиллана, но эйфория от нежданного финала Востока привела к продлению сотрудничества с олдскульным тренером. И через два года от него пришлось избавляться точно так же – только в этот раз не случилось никакого преображения при Снайдере (кстати, в этой истории тоже Джо Пранти проработал два матча врио – и оба выиграл, дайте уже человеку полноценную должность, у него в статусе временщика 60% побед за карьеру!).

«Денверу» же в 2015-м сильно повезло, что параллельно освободился Майк Мэлоун. Даже его они захантили не сразу, а только летом – и потом несколько раз чуть не уволили. Но Майк все-таки дотерпел до титула.

Пранти, Жак Вон, Бикерстафф (кстати, как и его отец – Берни подхватывал «Денвер», «Вашингтон» и «Лейкерс») – в НБА есть отдельная категория «профессиональные временные тренеры».

Первому никак не доверят полноценный пост.

Второй настолько прописался в «Бруклине», что когда у «Нетс» пойдет новый цикл привлечения звезд, его вновь понизят в должности до ассистента; затем в команде переругаются все: новый главный, новые звезды, менеджеры – все, кроме Жака Вона; и после очередного краха надежд и амбиций Жака вновь назначат главным, он вылетит 0-4 в первом раунде плей-офф; и по новой…

Ну а Бикерстафф с третьей попытки все-таки пробился на постоянную работу. Первая попытка была фальстартом: в «Хьюстоне» ему предпочли Майка Д’Антони – разумный вариант, чтобы раскрыть атакующий потенциал Хардена. Джей Би не хватило бы опыта, чтобы исправить ошибки застрявшего в 80-х Макхэйла при работе с Бородой на длинной дистанции. В последующие команды Бикерстафф приходил с большим опытом и меньшими ожиданиями и, как следствие, продержался дольше.

Но уволивший Макхэйла «Хьюстон» так и не добрался до финала НБА ни на первый, ни на второй, ни на какой год после смены главного тренера. На пример «Рокетс» в «Бакс» вряд ли равняются. Их ориентир – «Кливленд»-2016.

Как вы помните, Дэвид Блатт приходил в «Кэвз» в 2014-м, еще не зная, что в команду возвращается Леброн Джеймс. В первый же сезон они дошли до финала НБА, несмотря на травму Кевина Лава (а в финальной серии потеряли и Кайри Ирвинга). Во втором сезоне лидировали в конференции незадолго до перерыва на Матч всех звезд, Блатт должен был бы руководить командой Востока на нем… но был уволен за четыре матча до объявления тренеров МВЗ.

Еще когда Блатт становился главным тренером, ему в помощники был навязан Тайрон Лю – Блатт был креатурой владельца клуба, в то время как генменеджер Дэвид Гриффин хотел видеть главным Лю, сошлись на неформальном «дуэте». Через полтора года Гриффин одержал верх над хотелками руководства и уволил Блатта, с которым и Леброн никак не мог поймать одну волну.

И хотя в регулярке при Лю «Кэвз» ковыляли хуже, чем при Блатте, в плей-офф они вновь дошли до финала – и в этот раз обыграли «Голден Стэйт». Получилось бы это при напряженной атмосфере внутри команды, когда ей руководил Блатт – вопрос, не имеющий ответа. Факт остается фактом: Лю стал третьим в истории НБА тренером-чемпионом, назначенным лишь по ходу сезона (после Уэстхеда и дважды Пэта Райли).

Во всех этих случаях команду принимал человек из организации: Уэстхед был ассистентом разбившегося на велосипеде Джека Маккини в «Лейкерс»-1979/80, Райли был помощником самого Уэстхеда, а в «Майами»-2006 – президентом клуба.

Док Риверс имеет только одно отношение к Милуоки: в начале 1980-х он выступал тут за местный университет Маркетт.

«Возможность стать чемпионом, как сейчас, появляется редко, – объяснял увольнение Гриффина генменеджер «Бакс» Хорст. – Мы считаем, что тренер – это тот элемент, который сильнее всего ускорит наш прогресс».

Вот только подобную педаль ускорения еще ни разу не нажимал ни один будущий чемпион НБА – хоть за последние 10 «спокойных» для тренеров сезонов, хоть и за 65 более хаотичных предыдущих.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Jess Rapfogel, Stacy Revere, Ezra Shaw, Jason Miller; East News/AP Photo/Mark Duncan, Ringo Chiu via AP