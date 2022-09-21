До старта сезона НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?

Не только Уэстбрук.

Итак, Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг остаются в «Бруклине». Донован Митчелл меняет «Юту» на «Кливленд», а «Никс» довольствуются продлением Ар Джей Барретта. «Лейкерс» охотятся за всеми доступными разыгрывающими, один из них – Деннис Шредер, звезда завершившегося Евробаскета. Юдонис Хаслем принял решение провести 20-й сезон в НБА.

За месяц до старта сезона в НБА как будто бы и не осталось трансферных интриг – на следующей неделе откроются все тренировочные лагеря.

Но даже последний месяц баскетбольного лета бывает богат на события. Как пример: Гэри Пэйтон II был важной частью чемпионского похода «Голден Стэйт», но ведь он заключил контракт с командой только в октябре. Или вот другой: Кармело Энтони когда-то обменяли из «Никс» в «Оклахому» меньше, чем за месяц до старта сезона.

И в 2022-м – даже без Дюрэнта, Митчелла, Шредера – некоторые вопросы по составам команд остаются открытыми.

Уэстбрук остается в «Лейкерс»?

За последний месяц состав ЛАЛ пополнили: Патрик Беверли, у которого за карьеру накопился не один конфликт с Расселлом; и Деннис Шредер, один из лучших сезонов которого был в «Оклахоме» – как раз после того, как оттуда ушел Уэстбрук (и на его место пришел Крис Пол). Оба – разыгрывающие, оба привыкли играть по 25-30 минут за игру. Ах да, еще есть Кендрик Нанн, до сих пор не дебютировавший за клуб.

Конечно, все это только разогрело костер слухов о расставании Уэстбрука и ЛАЛ. Дополнительные дрова подкидывает и сам Расселл, выставивший дом в Лос-Анджелесе на продажу, впрочем, для него покупка-продажа недвижимости не нова и вряд ли напрямую связана с гипотетическим переездом.

Появление связки Беверли-Шредер (которая вполне может закрыть обе позиции в старте «Лейкерс») – четкий сигнал о готовящемся обмене или просто добавление глубины в ветеранский состав?

Намерения «Лейкерс» все еще не до конца считываются.

С одной стороны, в клубе считают, что главный ход межсезонья – смена тренера, а совсем не обновление состава. Дарвин Хэм дипломатично заявляет, что планирует готовить команду с учетом присутствия Уэстбрука и что уже придумал ему роль.

С другой – инсайдеры все чаще предполагают, что эта роль, возможно, будет ролью запасного, и что сам Уэстбрук не готов это принять и, по слухам, совсем не против обмена.

Но это только слухи – в открытую ни Расс, ни Хэм, ни кто-либо еще не готовится к разводу, а те же самые инсайдеры говорят, что даже если «Лейкерс» приняли бы твердое решение убрать Уэстбрука (а его нет), вариантов для обмена у них совсем немного.

Сам Уэстбрук как игрок на максималке после провального сезона-21/22 не интересен никому. Как истекающий контракт – пожалуй. Вместе с компенсацией его могли бы взять команды в процессе перестройки (и выкупить), вот только «Лейкерс» не планируют тратить эту компенсацию просто за слив контракта Расса (у них осталось всего два пика первого раунда, 2027 и 2029). Не так много и платежек, куда влезет контракт Уэстбрука – например, «Хьюстон» или «Оклахома» просто не соберут нужный пакет из зарплат, чтобы уравновесить обмен.

Остаются четыре очевидных варианта. Первый – в «Индиану» на Майлза Тернера и Бадди Хилда – обсуждается еще с прошлого дедлайна. Но «Индиана» вслух опровергает желание обменять Тернера, а шепотом требует за него минимум один незащищенный пик, а за приемку 47 млн Уэстбрука просит еще один, и так «Лейкерс» через год рискуют остаться с полупустым составом (Тернер – свободный агент в 2023), забитой платежкой (а вот Хилд – нет; 19.3 млн в 23/24) и дырявой казной без драфтпиков (уже после сезона к обменам будут доступны еще два пика, но насколько хорошие – это вообще зависит уже от «Пеликанс», а не «Лейкерс»).

«Сперс» имеют столько места под потолком, что могут еще и сократить налог на роскошь «Лейкерс» (им достаточно отдать всего 17 млн, чтобы вместить контракт Уэстбрука), но это дает им дополнительный рычаг в переговорах – «Шпорам» нет необходимости торопиться, место под потолком никуда не пропадет.

Анонимные менеджеры конкурентов советуют «Детройту» влезть в гонку за право выкупить Уэстбрука (предложив пакет из Олиника, Кембу, Джозефа, Беркса, Ноэла), но пока нет никаких намеков, что «Пистонс» в этом заинтересованы.

И, наконец, «Юта». Дэнни Эйндж захочет стрясти с «Лейкерс» столько активов, сколько у них вообще нет. И если бы обмен имел реальные очертания, его бы еще раньше объединили с переходом Беверли – по отдельности механика двух обменов и уравновешивания зарплат сложнее и менее выгодна обоим клубам.

«Лейкерс» нет никакого смысла менять Уэстбрука себе в минус. Но и просто дать ему истечь – тупиковая затея: следующим летом у «Лейкерс» будет не более 33 млн под потолком, а максималка условному Кайри Ирвингу – 47 млн.

Кого еще можно выменять из «Юты»?

Эйндж за это межсезонье уже получил базиллион пиков за Гобера, Митчелла и еще один за Ройса О’Нила , но он не откажется довести это число до базиллиона и двух/трех/четырех. Майк Конли (47 за два года, второй – частично гарантирован), Джордан Кларксон (27.6 млн/2 года, второй – опция игрока), Малик Бизли (32 млн/2, второй – опция команды), Боян Богданович (19.6 млн, истекающий), Руди Гэй (12.7/2, опция игрока) – все доступны для обмена по отдельности или в комбинации за приемлемую цену.

«Юте» удобнее обменять хотя бы часть уже сейчас, но если не получится – самые привлекательные лоты будут доступны и в дедлайн в феврале. Эйндж будет терпеть, пока не выжмет максимум – по такой схеме он уже продавал «Бостон» в 2013-2015 годах.

Практически все игроки «Джаз» рассматриваются «Лейкерс» в обмене Уэстбрука, Богданович интересен дюжине команд от «Финикса» и «Далласа» до «Нью-Йорка» и «Нового Орлеана», Кларксон – «Мемфису» и «Сакраменто», в слухах постоянно и клубы, у которых нет легкого пути для обмена игроков (нет пиков и/или подходящих зарплат). Предложений у «Юты» хватает. Как и времени на аукцион.

Интерес НБА к Евробаскету

Да, только что закончился один из главных баскетбольных форумов – но особенности баскетбольного календаря делают летние турниры очень вялой трансферной площадкой. К сентябрю топовых игроков без контракта почти нет, а кто остается – очень редко играет за сборную из-за страховки.

На этом Евробаскете было три свободных агента – и сразу после его окончания двое подписались на минималки. Шредер – в «Лейкерс», Михайлюк – в «Никс», на негарантированную. Остается только Тимоте Люваву-Кабарро. Еще в июле Чанчар продлился с «Денвером», а Хуанчо «Бо Крус» Эрнангомес нашел место в «Торонто».

Может ли НБА захантить кого-то из игроков европейских клубов? Не просто же так представителей многих команд НБА замечали на трибунах на Евробаскете. Но кого могли, захантили тоже до старта турнира: Фонтеккьо стал игроком «Юты», Дорси – «Далласа».

И уж точно команды Евролиги не станут отпускать тех, с кем только что сами подписали контракт – а это и Фойгтманн, и Браун, и Хезоня, и Саторански, и Майк Тоби, и Джанан Муса, и даже Ян Веселы (вот так моргнешь – а чеху уже 32).

А вот Саша Везенков уже давно в «Олимпиакосе», и летом «Кингз» специально выменяли драфтовые права на болгарина у «Бруклина» – намерения обозначили, но все равно решили не подписывать 27-летнего форварда. Еще есть время передумать после того, как Везенков набирал почти 27 очков за игру на Евробаскете, но «Сакраменто» может предложить ему (и, соответственно, «Олимпиакосу» за трансфер) не больше 8.4 млн на два года.

Как и у Везенкова, в соглашении Гершона Ябуселе с «Реалом» прописана возможность выкупа командой НБА – но, зная мадридцев, можно быть уверенным в баснословной сумме «клаусулы». Впрочем, «Реал» взял курс на экономию в предстоящем сезоне – мечта фанатов Ябуселе увидеть его вновь в НБА остается. Но предложенный ему контракт должен быть значительно выше минимума (а такая возможность есть не у всех клубов), потому что почти вся клаусула будет выплачиваться из личного оклада игрока, «докинуть сверху» в обход потолка зарплат клуб НБА может лишь 800 тысяч долларов.

Самым ценным для НБА кадром Евробаскета-2022 остается Скариоло.

А какие вообще возможности для подписания свободных агентов остаются у клубов НБА?

Мы сейчас в той стадии рынка, когда даже Деннис Шредер получает лишь минимум – впрочем, он мог пожертвовать более выгодным предложением на рынке ради перехода конкретно в «Лейкерс».

Прогуляемся по «пассивам» в клубной бухгалтерии:

• Почти по 30 млн под потолком зарплат остается у «Сан-Антонио» и «Индианы»; это место они планируют тратить на приемку токсичных контрактов из других команд.

• Место под потолком есть и у «Детройта», но совсем немного – 5.5 млн.

• Полный мид-левел на 10.5 млн свободен у «Финикса», «Шарлотт», «Хьюстона» и «Нового Орлеана», почти полный (9.3 млн) – у «Мемфиса», чуть меньше (по 8.5 млн) – у «Орландо» и «Оклахомы». «Буллз» и «Джаз» сохранили 7.3 млн, у «Никс» – 5.4 млн, остаток «Кливленда» и «Торонто» – чуть более 4 млн.

• У «Миннесоты» и «Сакраменто» пока не использован «би-аннуал» (4.1 млн, контракт максимум на два года). Как и у «Майами», «Вашингтона» и «Портленда», но там не будут никого подписывать из-за налога на роскошь.

• «Бруклин» и «Атланта» сохранили исключение на 6.5 млн, но тоже упираются в черту налога на роскошь или даже превышают ее – для «Нетс», например, подписание за 6.5 млн превращается в 40 млн.

• У всех остальных остались только минимальные контракты.

На кого тратить-то все это?

Да не на кого! Если уж Шредер и Монтрез Харрелл берут минималки, то остальным остаются только просмотровые (Деннис Смит, Джош Джексон, Джастин Джексон, Джеймс Джонсон, Юта Ватанабэ, Джейк Лэйман), а иногда и двусторонние, подразумевающие игру в Лиге Развития (Джаррет Калвер, Эрик Паскалл).

Оставшихся свободных агентов можно разделить на 4 категории:

1. Те самые игроки Евролиги, кто будет претендовать на контракт больше минималки с учетом выкупа (и, вероятно, не получит и останется играть в Европе).

2. Ветераны, которые до последнего будут раздумывать – брать минималку в контендере или завершать карьеру: Андре Игудала, Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо, Ламаркус Олдридж, Пол Миллсэп, Лу Уильямс. Кто-то может думать даже до весны, чтобы точно не ошибиться с клубом перед плей-офф.

3. Чуть более молодые и еще не завершающие карьеру, но уже не претендующие на место в старте: от Блэйка Гриффина, Демаркуса Казинса и Айзейи Томаса до Эрика Бледсоу, Лэнса Стивенсона, Эвери Брэдли, Грега Монро и Майкла Картер-Уильямса. Список можно продолжить теми, кто вроде бы еще не под угрозой вылета из лиги, но все еще почему-то без контракта: Джереми Лэмб, Тристан Томпсон, внезапно Хассан Уайтсайд.

4. Свободные агенты, за которых идет заочная борьба клубов Европы/Китая и НБА. Не только Люваву-Кабарро, но и, например, Кампаццо, плюс десятки американцев, выбирающих между минималкой (в лучшем случае – гарантированной) и примерно такими же зарплатами в Старом свете.

Плюс нестандартный случай Джордана Нворы. У форварда «Милуоки» есть «квалификационное предложение» на год и 2 млн долларов – но и он как будто бы не горит желанием подписывать этот контракт, и «Бакс» не планируют предлагать ему долгосрочное соглашение. Идут разговоры, что нигерийца могут отправить по сайн-энд-трейду в новый клуб – такой контракт должен быть минимум на три года. Тут вот «Кингз» (где главный – действующий тренер сборной Нигерии) уже собрали в Сакраменто Чимези Мету, Кей Зи Окпалу и Чиму Монеке… сюда?

И Нвора не единственный ограниченно свободный агент сейчас…

Майлз Бриджес – где он?

Пока не в тюрьме.

Предварительное слушание по делу форварда «Шарлотт», обвиняемого в избиении жены, перенесено на 29 сентября. Ему прогнозировали большой контракт, вплоть до максимального – теперь ему прогнозируют большой срок за решеткой, вплоть до 11 лет.

Бриджес находится в статусе ограниченно свободного агента, участвует в тренировках со звездами НБА и может прямо сейчас подписать «квалифай» на 8 млн. Тогда он станет через год неограниченно свободным… ну, как игрок НБА. Будет ли он через год неограниченно свободным как американский гражданин – уже другой вопрос.

Максималка больше не рассматривается. Если Бриджес окажется за решеткой, подписать контракт он не сможет. «Шарлотт» при этом будут сохранять права на него как на ОСА, пока сами от этого не откажутся.

Все ждут ближайших слушаний по делу Бриджеса, но его контрактный вопрос может затянуться на месяцы и даже годы.

Пустые места и лишние игроки (в том числе Кемба Уокер)

Перед клубом не всегда стоит вопрос «что мы можем предложить игроку» или «кто еще остался на рынке» – иногда это «а у нас есть места в составе?».

Заявки в НБА ограничены 15 игроками на полноценных контрактах плюс 2 – на двусторонних.

И практически все они уже заполнены. Без учета негарантированных (часть этих мест как раз захватят они) столько вакансий открыто:

3 места: «Бостон» (с уже подписанными соискателями: Лэйманом, Валентайном, Вонле и Джастином Джексоном).

2: «Атланта», «Голден Стэйт», «Кливленд», «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Нью-Йорк», «Филадельфия», «Финикс», «Шарлотт».

1: «Бруклин», «Даллас», «Индиана», «Милуоки», «Миннесота», «Портленд».

У «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Торонто» появятся свободные места только в случае отчисления игроков с внушительной суммой гарантии – более вероятно, что кастинг будут проводить именно между этими баскетболистами.

Кроме того, многие команды в зоне налога на роскошь не будут подписывать 15-го игрока, чтобы не платить лишние доллары, ведь минимальный размер заявки – 14 человек.

И осталось всего 9 мест на двусторонках из 60. Правда, такие контракты можно без проблем разрывать (или, наоборот, конвертировать в полноценные, если есть место в заявке) и набирать на эти места новых игроков, у которых не более 2 лет стажа в НБА.

На старте сезона будет проблема не с тем, как заполнить заявку, а как ее расчистить. В межсезонье можно держать 20 человек, и некоторые клубы выкинут игрока с гарантированным контрактом, а его зарплату не просто надо будет выплачивать, но и придется оставить в платежке. Такие проблемы сейчас:

• у «Мемфиса», где контракт Дэнни Грина гарантирован на 7 млн, а единственная более дешевая альтернатива на отчисление – Киллиан Тилли;

• у «Оклахомы», которой уже пришлось отчислить Айзейю Роби, а на очереди еще два-три игрока;

• у «Хьюстона», где в обмене Вуда в «Даллас» обратно пришлось слишком много ненужного (Берк, Марьянович, Браун, Крисс – трое или даже все четверо будут отчислены);

• у «Юты», но там расчистка ростера только начинается;

• и у «Детройта», которые еще в июле планировали выкупить Кембу Уокера… вот только он до сих пор не выкуплен.

Отчислить игрока легко, но невыгодно. В случаях с ветеранами клуб и игрок часто договариваются о выкупе: баскетболист оставляет часть зарплаты старому клубу, отчисляется, подбирает новый клуб как свободный агент, возмещает свои потери новым контрактом. С Уокером такое было буквально год назад: оставил при выкупе 20 млн за два сезона, получил новый контракт на 18 млн за два сезона. Минимум потерь.

Вот только агенты Кембы до сих пор не смогли подобрать ему вариант с новым клубом. Не имея гарантированного предложения, Уокеру нет выгоды что-то уступать «Детройту» – а тем нет смысла «увольнять» его раньше старта сезона. Истекающий контракт Уокера еще и может пригодиться «Детройту» в обмене в ближайший месяц.

И все же обычно такие вопросы решаются до старта тренировочных лагерей.

Новичковые продления

А вот вопросы с продлениями игроков на контрактах новичка решаются и после старта лагерей, и после их окончания, и иногда даже после старта сезона, ведь крайний срок – 31 октября.

До этой даты игроки, у которых остался последний сезон по «контракту новичка», имеют возможность заранее продлить контракт без выхода на рынок ОСА в 2023-м. Звезды – Джа, Зайон, Гарлэнд – ожидаемо подписали свои максималки в самые первые дни межсезонья. Затем продлил контракт форвард«Сперс» Келдон Джонсон (74 млн на 4 года с сезона-23/24), и последний пока – Барретт в «Никс» (107/4).

Но остаются еще кандидаты на продление. В первую очередь – лучшие «шестые» прошлого сезона Тайлер Хирро и Джордан Пул. Оба защитника хотят максимальные зарплаты; их клубы не будут предлагать такие суммы и готовы в крайнем случае оставить Хирро и Пула без продления – доказывайте в следующем сезоне, что достойны большего, а через год поговорим. Не всегда подобная тактика идет на пользу клубу, но и обратных примеров достаточно – легкого решения не существует.

Еще кандидаты на продление, уже более скромное: Грант Уильямс («Бостон»), Кэм Джонсон («Финикс»), Брэндон Кларк («Мемфис»), Матисс Тайбулл («Филадельфия»), Кевин Портер («Хьюстон»), Руи Хатимура («Вашингтон»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Джексон Хэйз («Новый Орлеан»), Дариус Бэйзли («Оклахома-Сити»), Нассир Литтл («Портленд»), Никил Александер-Уокер («Юта»).

В последние годы 10-12 человек продлевают контракты новичка – но близость нового Коллективного соглашения, которое может вступить в силу уже в 2023-м, способно поменять планы игроков и клубов. Кто знает, какие условия продлений, максималок, обменов, бонусов будут в новом своде финансовых правил? Деннис Шредер тут точно не согласится, но с контрактами в НБА спешить нужно далеко не всегда.

Что-то откладывают на последний месяц. А что-то – и на следующий год.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, Harry How, Patrick Smith, Jared C. Tilton, Sarah Stier, Maddie Meyer