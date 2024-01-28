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«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход

Хави Хави
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Рафа Юсте
Футбол Футбол

Решил сам, еще до 3:5.

Хави объявил, что доработает в «Барселоне» до конца сезона и уйдет.

Он пришел на пресс-конференцию после поражения 3:5 от «Вильярреала», громко выдохнул и сразу же сказал:

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.

Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может. Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков – верю, что они раскрепостятся».

Вот что еще объяснил (пока еще) тренер «Барсы».

● Хави решил, что уйдет, еще до этих 3:5. «Несколько дней назад я уже решил, что не останусь в «Барсе» после 30 июня. Это решение, которое мы обсуждали с президентом, с персоналом... «Барсе» нужно сменить направление. Я думаю о клубе, об игроках... Я думаю, что они освободятся, мы играем с большим напряжением. Как человек, преданный клубу, думаю, что лучше всего будет уйти 30 июня. Если бы мы выиграли сегодня, я мог бы объявить о решении не сейчас, а на следующей неделе». 

● Хави уходит, чтобы не быть для клуба проблемой. «Я чувствую себя самым ответственным за все это. Считаю, что проект работает очень хорошо, но думаю, что решение поможет игрокам и клубу. Думаю, мы все еще можем провести хороший сезон. Я в порядке, но прошло уже несколько дней с момента моего решения, и я не хочу быть помехой для «Барсы». Два года назад я был решением, а сейчас я не буду проблемой». 

● Хави считает, что в «Барселоне» никто не сможет работать много-много лет – как в «МЮ» Фергюсон. «Вы теперь будете вспоминать мои два титула, хотя я вспоминал о них на протяжении всего сезона. Быть тренером «Барсы» невыносимо, жестоко, даже для здоровья. В какой-то момент просто не остается сил продолжать. Чувствуешь, что тебя не уважают, что не ценят твою работу... В «Барсе» не может быть нового Фергюсона».

● У Хави есть силы работать, но он чувствует, что уйти – правильно. «Конечно, у меня есть силы, чтобы продолжать работать, и я думаю, что мы все еще будем бороться за чемпионство. Буду отдавать себя еще больше. Но уходом я облегчу ситуацию. Чувствую, что поступаю правильно.  Клуб нуждается в переменах, потому что динамика очень негативная, и иногда у меня просто нет объяснений».

● Хави не планирует искать работу сразу летом. «Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу побыть с ними. Я не могу быть эгоистом всю свою карьеру».

● Хави уйдет, даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов. Коротко ответил «да» на прямой конкретный вопрос.

Как влетели 3:5 и что привело к уходу? Детали

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos

Хави покинет «Барсу» 30 июня. Как вам решение?
4953 голосa
Все верно
47%
Барселона
Надо было сразу
22%
Ла Лига
Лучше бы остался
31%
Хави
20 комментариев
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Вот если отбросить все приколы, то трудно вспомнить кого еще так "гасят и гасили" из тренеров. Должность расстрельная, ситуация у клуба трудная, при этом ожидания такие же, как от самой сильной Барсы в истории. Может и есть кто-то, кто с этим справится лучше, чем Хави. Но давление будет неимоверное в любом случае
+7
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+7
Вместе с успехами имени Месси Барселона приобрела кучу неадекватных фанатов. После чемпионства писали, что игра Хави - говно, а рекорд в защите - ничто, ведь недостаточно блеска в атаке. Когда в ноябре у команды только началась неудачная серия, но шли вровень с Реалом, вместо поддержки многие уже требовали уволить Хави. И это в команде с большими финансовыми проблемами, которая чудом арендовала игроков, а в опорку от безнадежности подписала Ромеу. Неудивительно, что Хави не выдержал. Он вообще не представлял, что возможен такой прием, даже когда были результаты. Последние месяц уже поплыл окончательно. Интересно, кто в такой ад сунется и не поплывет?
+7
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+7
Ну, справедливости ради, это не худшая Барса которую я видел. И Чаби не худший тренер. Но, перефразируя фразу из советского фильма "Хороший ты мужик, но не орёл".
+4
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+4
Всегда непросто смотреть, как у очередной легенды, гения на поле, не получилось на тренерском мостике, да ещё и в родной команде. Надеюсь, что Хави всё же перезагрузит свою карьеру тренера.
+3
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+3
Ответ Franco_Francisco
Хватит ныть, испоганил дух барсы, превратил Суперкласико в обычний матчи лалиги. Из-за тебя главный матч в Испании теперь с мерзкими матрасниками((
мерзкий , только твой коммент
+3
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+3
Очень жалко Хави
Надо было изначально сказать, что этот сезон - переходный, т. к. не на Камп Ноу и не нашли замену Бускетсу

В итоге - фаны давят, Лапорта давит и у неопытного Хави снесло крышу в последние пару месяцев (+ не забываем про кучу травм в ходе сезона и сдувшегося до ужасного уровня Левандовского)

Что имеем на след сезон:
- денег так и не будет
- в управлении популист Лапорта (хотя до этого сезона его решения были во многом верные) и неопытный Деку
- Мендеш впихнет нам неликвидного Фелиша
- на рынке нет тренера, который будет прям хотеть идти в Барсу, кроме тренеров из середняков (Мичел, Де Дзерби, Тиагго Мотта) и Моуриньо
Кто в след сезоне покажет лучше результаты?

Мой прогноз - дальше без Хави будет только хуже
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+2
Ответ Al561
Надо звать Пепа обратно
Пеп всячески открыто открещивается от возвращения. Потому что он еще давно понял, что тренировать Барсу морально слишком трудно, за плохие результаты готовы распять будут
+2
0
+2
значит Клопп придет
+1
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Ответ Алекс Самойлов
а какая была хуже , чем в этом сезоне ???
Про Кумана уже никто не помнит? Вот уж где полное уныние и безнадёга была
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А Карло в эмпиреях, где давления нет?
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Истероид. Импульсивность и эта самая истерика прям во всем проглядывается. Два года у руля команды , все всё прекрасно понимают , что Барса свои рычаги стерла не от хорошей жизни, не думаю что болельщики прямо ждут треблы и гарантий чемпионства, НО Барса хз во что играет 2 года , непонятно что тренер пытается выстроить , и их победа в Ла Лиге - это во многом стечение обстоятельств и оверперфоманс некоторых игроков , но не следствие четко поставленной игры. И не надо говорить что состав не позволяет, сравните составы Байера и Барсы и там и там тренеры работают второй сезон.
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Ответ Borsiano
Про Кумана уже никто не помнит? Вот уж где полное уныние и безнадёга была
ты наверно не понял комментарий мой
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