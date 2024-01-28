«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход
Решил сам, еще до 3:5.
Хави объявил, что доработает в «Барселоне» до конца сезона и уйдет.
Он пришел на пресс-конференцию после поражения 3:5 от «Вильярреала», громко выдохнул и сразу же сказал:
«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.
Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может. Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков – верю, что они раскрепостятся».
Вот что еще объяснил (пока еще) тренер «Барсы».
● Хави решил, что уйдет, еще до этих 3:5. «Несколько дней назад я уже решил, что не останусь в «Барсе» после 30 июня. Это решение, которое мы обсуждали с президентом, с персоналом... «Барсе» нужно сменить направление. Я думаю о клубе, об игроках... Я думаю, что они освободятся, мы играем с большим напряжением. Как человек, преданный клубу, думаю, что лучше всего будет уйти 30 июня. Если бы мы выиграли сегодня, я мог бы объявить о решении не сейчас, а на следующей неделе».
● Хави уходит, чтобы не быть для клуба проблемой. «Я чувствую себя самым ответственным за все это. Считаю, что проект работает очень хорошо, но думаю, что решение поможет игрокам и клубу. Думаю, мы все еще можем провести хороший сезон. Я в порядке, но прошло уже несколько дней с момента моего решения, и я не хочу быть помехой для «Барсы». Два года назад я был решением, а сейчас я не буду проблемой».
● Хави считает, что в «Барселоне» никто не сможет работать много-много лет – как в «МЮ» Фергюсон. «Вы теперь будете вспоминать мои два титула, хотя я вспоминал о них на протяжении всего сезона. Быть тренером «Барсы» невыносимо, жестоко, даже для здоровья. В какой-то момент просто не остается сил продолжать. Чувствуешь, что тебя не уважают, что не ценят твою работу... В «Барсе» не может быть нового Фергюсона».
● У Хави есть силы работать, но он чувствует, что уйти – правильно. «Конечно, у меня есть силы, чтобы продолжать работать, и я думаю, что мы все еще будем бороться за чемпионство. Буду отдавать себя еще больше. Но уходом я облегчу ситуацию. Чувствую, что поступаю правильно. Клуб нуждается в переменах, потому что динамика очень негативная, и иногда у меня просто нет объяснений».
● Хави не планирует искать работу сразу летом. «Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу побыть с ними. Я не могу быть эгоистом всю свою карьеру».
● Хави уйдет, даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов. Коротко ответил «да» на прямой конкретный вопрос.
Как влетели 3:5 и что привело к уходу? Детали
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos
Надо было изначально сказать, что этот сезон - переходный, т. к. не на Камп Ноу и не нашли замену Бускетсу
В итоге - фаны давят, Лапорта давит и у неопытного Хави снесло крышу в последние пару месяцев (+ не забываем про кучу травм в ходе сезона и сдувшегося до ужасного уровня Левандовского)
Что имеем на след сезон:
- денег так и не будет
- в управлении популист Лапорта (хотя до этого сезона его решения были во многом верные) и неопытный Деку
- Мендеш впихнет нам неликвидного Фелиша
- на рынке нет тренера, который будет прям хотеть идти в Барсу, кроме тренеров из середняков (Мичел, Де Дзерби, Тиагго Мотта) и Моуриньо
Кто в след сезоне покажет лучше результаты?
Мой прогноз - дальше без Хави будет только хуже