«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход

Решил сам, еще до 3:5.

Хави объявил, что доработает в «Барселоне» до конца сезона и уйдет.

Он пришел на пресс-конференцию после поражения 3:5 от «Вильярреала», громко выдохнул и сразу же сказал:

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.

Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может. Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков – верю, что они раскрепостятся».

Вот что еще объяснил (пока еще) тренер «Барсы».

● Хави решил, что уйдет, еще до этих 3:5. «Несколько дней назад я уже решил, что не останусь в «Барсе» после 30 июня. Это решение, которое мы обсуждали с президентом, с персоналом... «Барсе» нужно сменить направление. Я думаю о клубе, об игроках... Я думаю, что они освободятся, мы играем с большим напряжением. Как человек, преданный клубу, думаю, что лучше всего будет уйти 30 июня. Если бы мы выиграли сегодня, я мог бы объявить о решении не сейчас, а на следующей неделе».

● Хави уходит, чтобы не быть для клуба проблемой. «Я чувствую себя самым ответственным за все это. Считаю, что проект работает очень хорошо, но думаю, что решение поможет игрокам и клубу. Думаю, мы все еще можем провести хороший сезон. Я в порядке, но прошло уже несколько дней с момента моего решения, и я не хочу быть помехой для «Барсы». Два года назад я был решением, а сейчас я не буду проблемой».

● Хави считает, что в «Барселоне» никто не сможет работать много-много лет – как в «МЮ» Фергюсон. «Вы теперь будете вспоминать мои два титула, хотя я вспоминал о них на протяжении всего сезона. Быть тренером «Барсы» невыносимо, жестоко, даже для здоровья. В какой-то момент просто не остается сил продолжать. Чувствуешь, что тебя не уважают, что не ценят твою работу... В «Барсе» не может быть нового Фергюсона».

● У Хави есть силы работать, но он чувствует, что уйти – правильно. «Конечно, у меня есть силы, чтобы продолжать работать, и я думаю, что мы все еще будем бороться за чемпионство. Буду отдавать себя еще больше. Но уходом я облегчу ситуацию. Чувствую, что поступаю правильно. Клуб нуждается в переменах, потому что динамика очень негативная, и иногда у меня просто нет объяснений».

● Хави не планирует искать работу сразу летом. «Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу побыть с ними. Я не могу быть эгоистом всю свою карьеру».

● Хави уйдет, даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов. Коротко ответил «да» на прямой конкретный вопрос.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos