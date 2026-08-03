«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Аджич перешел из «Ювентуса» в «Сассуоло».
Василие Аджич перешел из «Ювентуса» в «Сассуоло».
Клубы объявили о переходе 20-летнего полузащитника на правах аренды за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 12 млн евро. У туринцев будет право обратного выкупа игрока за 13,7 млн евро (возможность за 1,7 млн отменить право выкупа, предоставленное «Сассуоло»).
В прошлом сезоне Серии А Аджич провел 10 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику черногорца можно найти здесь.
Фото: sassuolocalcio.it/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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