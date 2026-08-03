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  4. «Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро

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«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Аджич перешел из «Ювентуса» в «Сассуоло».

Василие Аджич перешел из «Ювентуса» в «Сассуоло». 

Клубы объявили о переходе 20-летнего полузащитника на правах аренды за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 12 млн евро. У туринцев будет право обратного выкупа игрока за 13,7 млн евро (возможность за 1,7 млн отменить право выкупа, предоставленное «Сассуоло»). 

В прошлом сезоне Серии А Аджич провел 10 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику черногорца можно найти здесь

Фото: sassuolocalcio.it/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
logoЮвентус
logoВасилие Аджич
logoСассуоло
logoсерия А Италия
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Комментарии

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Неужели мы стали отдавать молодежь с опцией обратного выкупа? Медведь в лесу подох
Тот гол дорогого стоил. Ну что ж, успехов на новом месте.
Эммм, что за бредовые условия? Типа у них покупают за 12 лямов, а нои могут назад выкупить за 1.7? Тут явно что-то не то)
ОтветRlyslow
Эммм, что за бредовые условия? Типа у них покупают за 12 лямов, а нои могут назад выкупить за 1.7? Тут явно что-то не то)
1.7 сверху платим, т.е. 13,7. Редакторы спортса💪
ОтветRlyslow
Эммм, что за бредовые условия? Типа у них покупают за 12 лямов, а нои могут назад выкупить за 1.7? Тут явно что-то не то)
Юве может заблокировать выкуп за 1,7 млн, контрвыкуп за 13,7 млн.
карнавал слил в свой же клуб

найдите воротчика уже август алло
Хорошо, что в Сассуоло, а не в Кальяри, нероверди всегда стараются в атаку играть, неважно кто тренирует
Начинаем раскидывать балласт и даже контрвыкуп прописали, красота. За гол Интеру спасибо, но больше ничем не запомнился. Кроме удара остальные навыки ниже среднего, может в аренде прокачается.
условия хорошие для Ювентуса, что то не помню раньше таких сделок.
ОтветAleksey7777
условия хорошие для Ювентуса, что то не помню раньше таких сделок.
ну по сути отказ от пунка выкупа, если не ошибаюсь, это что то новое...всмысле от Юве отказ в данной ситуации. Да иногда прописывают отказ преждевременный от аренды правообладателем аренды, или преждевременный возврат из клуба арендатора, да такое есть, но про пункт выкупа...в данном случае первый раз вижу
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