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  4. «Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года

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«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
«Вильярреал» купил Гулачи у «РБ Лейпциг».

Петер Гулачи стал игроком «Вильярреала».

Испанский клуб объявил о переходе 36-летнего вратаря из «РБ Лейпциг». Стороны подписали контракт на 2 года. 

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2 миллиона евро. 

В прошлом сезоне Бундеслиги венгр провел 23 матча и пропустил 34 гола. 

Фото: villarrealcf.es/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вильярреала»
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