«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
«Вильярреал» купил Гулачи у «РБ Лейпциг».
Петер Гулачи стал игроком «Вильярреала».
Испанский клуб объявил о переходе 36-летнего вратаря из «РБ Лейпциг». Стороны подписали контракт на 2 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги венгр провел 23 матча и пропустил 34 гола.
Фото: villarrealcf.es/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вильярреала»
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