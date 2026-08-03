«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
Земура перешел в «Уотфорд» до конца сезона.
«Удинезе» отдал защитника Джордана Земуру в аренду «Уотфорду».
Клуб из Чемпионшипа подтвердил подписание левого защитника. 26-летний игрок будет выступать в Англии в течение предстоящего сезона на правах аренды.
В прошлом сезоне Земура провел 17 матчей в Серии А, сделал одну голевую передачу и получил 3 желтых карточки.
С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48411 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Уотфорда»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии