«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона

Земура перешел в «Уотфорд» до конца сезона.

«Удинезе » отдал защитника Джордана Земуру в аренду «Уотфорду ».

Клуб из Чемпионшипа подтвердил подписание левого защитника. 26-летний игрок будет выступать в Англии в течение предстоящего сезона на правах аренды.

В прошлом сезоне Земура провел 17 матчей в Серии А, сделал одну голевую передачу и получил 3 желтых карточки.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .