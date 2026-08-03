Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)

Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту (3,7 миллиона евро в год).
Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Действующий договор хавбека и «Зенита» рассчитан до 30 июня 2028 года.
В июне сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом контракте, согласно которому оклад футболиста вырос бы с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
Переговоры были остановлены, затем Глушенков узнал, что «Зенит» предложил нападающему «Динамо» Константину Тюкавину зарплату в размере 4 миллионов евро в год (30 миллионов рублей в месяц).
Глушенков заявил клубу, что предыдущие условия его не устраивают. Теперь он хочет получать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц (3,7 миллиона евро в год).
В действующем контракте Максима есть опция, которая за полтора года до завершения договора позволяет ему начать вести переговоры с другими клубами. Суммы отступных для клубов РПЛ нет.
Полузащитник забил 3 гола и сделал 1 передачу в 2 матчах текущего сезона Альфа-Банк РПЛ.
Комментарии
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У нас Чорлука, Диарра, Крыховяк столько получали
А так — даже страшно представить сколько мне нужно работать, чтобы накопить сумму его месячной зарплаты 🤔