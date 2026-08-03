Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)

Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц в «Зените».

Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту (3,7 миллиона евро в год).

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Действующий договор хавбека и «Зенита » рассчитан до 30 июня 2028 года.

В июне сообщалось , что стороны близки к договоренности о новом контракте, согласно которому оклад футболиста вырос бы с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.

Переговоры были остановлены, затем Глушенков узнал, что «Зенит» предложил нападающему «Динамо » Константину Тюкавину зарплату в размере 4 миллионов евро в год (30 миллионов рублей в месяц).

Глушенков заявил клубу, что предыдущие условия его не устраивают. Теперь он хочет получать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц (3,7 миллиона евро в год).

В действующем контракте Максима есть опция, которая за полтора года до завершения договора позволяет ему начать вести переговоры с другими клубами. Суммы отступных для клубов РПЛ нет.

Полузащитник забил 3 гола и сделал 1 передачу в 2 матчах текущего сезона Альфа-Банк РПЛ.