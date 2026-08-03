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  4. Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)

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Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц в «Зените».

Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту (3,7 миллиона евро в год).

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Действующий договор хавбека и «Зенита» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В июне сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом контракте, согласно которому оклад футболиста вырос бы с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.

Переговоры были остановлены, затем Глушенков узнал, что «Зенит» предложил нападающему «Динамо» Константину Тюкавину зарплату в размере 4 миллионов евро в год (30 миллионов рублей в месяц).

Глушенков заявил клубу, что предыдущие условия его не устраивают. Теперь он хочет получать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц (3,7 миллиона евро в год).

В действующем контракте Максима есть опция, которая за полтора года до завершения договора позволяет ему начать вести переговоры с другими клубами. Суммы отступных для клубов РПЛ нет.

Полузащитник забил 3 гола и сделал 1 передачу в 2 матчах текущего сезона Альфа-Банк РПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин

Комментарии

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Космические цифры в нынешних реалиях.
ОтветДядя ТУРА
Космические цифры в нынешних реалиях.
Это космические цифры в любых реалиях, увы.
ОтветHK Traktor
Это космические цифры в любых реалиях, увы.
Да нет. Я помню времена, такие цифры были нормой для топ игрока клуба.
У нас Чорлука, Диарра, Крыховяк столько получали
Офигевшие паспортисты
ОтветParker_92
Офигевшие паспортисты
Комментарий скрыт
ОтветParker_92
Офигевшие паспортисты
В чём? Если есть возможность, то нужно брать и брать по максимуму. Тут вопросы к тем, кто платит...
А говорят денег в стране нет, в такое время платить этим брускам такие бабки это преступление
ОтветLast avenger
А говорят денег в стране нет, в такое время платить этим брускам такие бабки это преступление
Комментарий скрыт
Вот что он кислый такой ходил после хет-трика. Денег выпрашивает
Ответandrew.p
Вот что он кислый такой ходил после хет-трика. Денег выпрашивает
Не отмечал голы своей будущей команде.
ОтветДмитрий9779
Не отмечал голы своей будущей команде.
Кто этот бред плюсует
Будь у меня эта гипотетическая месячная зарплата Глушенкова, я бы мог безбедно жить и работать не ради денег)
А так — даже страшно представить сколько мне нужно работать, чтобы накопить сумму его месячной зарплаты 🤔
Ответandrew.p
Будь у меня эта гипотетическая месячная зарплата Глушенкова, я бы мог безбедно жить и работать не ради денег) А так — даже страшно представить сколько мне нужно работать, чтобы накопить сумму его месячной зарплаты 🤔
Это точно, сам считал, что неплохо получаю, добывая газ.. Но эти суммы за гранью.
Ответandrew.p
Будь у меня эта гипотетическая месячная зарплата Глушенкова, я бы мог безбедно жить и работать не ради денег) А так — даже страшно представить сколько мне нужно работать, чтобы накопить сумму его месячной зарплаты 🤔
Комментарий скрыт
Вот скажите мне куда катится наша страна? Президент говорит что надо сделать бесплатный спорт для детей, при этом (сам провожу соревнования и знаю о чем говорю и цифры): детское первенство города (областной центр, не буду говорить название) 2000 детей играет по 7 возрастам, более 100 команд, бюджет - 450 тысяч рублей, и это и наградная атрибутика (на 7 возрастов) и на судей, и на рабочих и на врачей.... играют дети 3 месяца (вернее должны играть 5-6). Исходя из того что есть, дети играют не как положено в два круга и урезано в группах и плей-офф. В этом году в связи с отсутствием денег и этот бюджет сократили на 40 процентов. Как вам такое? Детское первенство города, 200 км. от Москвы! Все для детей да? И это на футбол, вид спорта №1, на какие-нибудь шахматы вообще по 10-15 тысяч бюджет на все про все на первенство города. И тут этим бездарям 28 и 30 лямов в месяц. Куда мы придем товарищи?
ОтветPredator777
Вот скажите мне куда катится наша страна? Президент говорит что надо сделать бесплатный спорт для детей, при этом (сам провожу соревнования и знаю о чем говорю и цифры): детское первенство города (областной центр, не буду говорить название) 2000 детей играет по 7 возрастам, более 100 команд, бюджет - 450 тысяч рублей, и это и наградная атрибутика (на 7 возрастов) и на судей, и на рабочих и на врачей.... играют дети 3 месяца (вернее должны играть 5-6). Исходя из того что есть, дети играют не как положено в два круга и урезано в группах и плей-офф. В этом году в связи с отсутствием денег и этот бюджет сократили на 40 процентов. Как вам такое? Детское первенство города, 200 км. от Москвы! Все для детей да? И это на футбол, вид спорта №1, на какие-нибудь шахматы вообще по 10-15 тысяч бюджет на все про все на первенство города. И тут этим бездарям 28 и 30 лямов в месяц. Куда мы придем товарищи?
ЛУКОЙЛу и Газпрому привет передай. Это они рынок разогрели до невозможного
ОтветРжевский
ЛУКОЙЛу и Газпрому привет передай. Это они рынок разогрели до невозможного
Да хоть кому передавать можно, а дети в говне, детский спорт никому не нужен.
Вот куда в месяц такие деньги?
Ответpes1234
Вот куда в месяц такие деньги?
А в год?!
Ответpes1234
Вот куда в месяц такие деньги?
В мире столько мусора, на который можно спустить это бабло
ОтветПлевал я
Лям в день😎
В 9 пришёл на базу, побегал развлёкся с мячём и уже обед, после в тренажёрку, потом снова на поле штрафные отработал, пару забеганий сто метровки, в 17:00 домой, и лям на счёт
ОтветJeicob Harlon
В 9 пришёл на базу, побегал развлёкся с мячём и уже обед, после в тренажёрку, потом снова на поле штрафные отработал, пару забеганий сто метровки, в 17:00 домой, и лям на счёт
Изи мани😎
Бедные сиротки ( это про всех игроков из топ клубов рпл)
Пока наши олигархи, чиновники, футболисты, актёры, музыканты и прочие не приносящие реальной пользы нашей экономике будут получать такие деньги не будет у обычных людей, то есть, учителей, врачей, работников силовых структур, рабочих заводов и фабрик и других достойных граждан достойных их зарплат. Просто денежная масса слишком смещена в сторону ненужных и пропиаренных сфер.. К большому нашему сожалению. В одном месте прибыло в другом убыло. Например в Советское время стипендия в обычном училище, даже на периферии, была в разы больше чем сейчас в МГУ или СПБУ в пересчёте на реальные деньги тогда и сейчас. Про бесплатное жилье для работающих граждан тогда и дикую ипотеку сейчас я молчу. Можете смеяться но в СССР был средний класс а сейчас его и близко нет друзья!!!
ОтветВадим Миров_1116952768
Пока наши олигархи, чиновники, футболисты, актёры, музыканты и прочие не приносящие реальной пользы нашей экономике будут получать такие деньги не будет у обычных людей, то есть, учителей, врачей, работников силовых структур, рабочих заводов и фабрик и других достойных граждан достойных их зарплат. Просто денежная масса слишком смещена в сторону ненужных и пропиаренных сфер.. К большому нашему сожалению. В одном месте прибыло в другом убыло. Например в Советское время стипендия в обычном училище, даже на периферии, была в разы больше чем сейчас в МГУ или СПБУ в пересчёте на реальные деньги тогда и сейчас. Про бесплатное жилье для работающих граждан тогда и дикую ипотеку сейчас я молчу. Можете смеяться но в СССР был средний класс а сейчас его и близко нет друзья!!!
Козе понятно. Идёт целенаправленное расслоение общества. И самое главное - все запуганы, терпят и молчат. Население зомбировано. И пока эта старая власть у руля, всё будет только хуже.
ОтветВадим Миров_1116952768
Пока наши олигархи, чиновники, футболисты, актёры, музыканты и прочие не приносящие реальной пользы нашей экономике будут получать такие деньги не будет у обычных людей, то есть, учителей, врачей, работников силовых структур, рабочих заводов и фабрик и других достойных граждан достойных их зарплат. Просто денежная масса слишком смещена в сторону ненужных и пропиаренных сфер.. К большому нашему сожалению. В одном месте прибыло в другом убыло. Например в Советское время стипендия в обычном училище, даже на периферии, была в разы больше чем сейчас в МГУ или СПБУ в пересчёте на реальные деньги тогда и сейчас. Про бесплатное жилье для работающих граждан тогда и дикую ипотеку сейчас я молчу. Можете смеяться но в СССР был средний класс а сейчас его и близко нет друзья!!!
Актеры не приносят пользу значит, а работники силовых структур приносят… ну ты и клоун, дядя
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