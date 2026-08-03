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  4. Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»

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Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
Та о «Баварии»: тот сезон был особенным, чувствовали, что можем добиться всего.

Защитник «Баварии» Джонатан Та высказался о целях в предстоящем сезоне.

«Мы хотим продолжить с того места, где остановились в прошлом сезоне. Мы все чувствовали, что это был особенный сезон, потому что мы упорно работали над собой с первого дня и выкладывались на полную в каждом матче.

Даже когда что-то не было идеально, гладко или слаженно, нам всегда удавалось держаться вместе как команда и создавать атмосферу, которая заставляла нас чувствовать, что мы можем добиться чего угодно. Именно на этом нам и нужно строить дальнейшую игру», – сказал Та в интервью Sky Sport Germany.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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психология

Комментарии

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Правильный настрой, в том сезоне не хватило аккуратной игры в защите и немножко 🍀!
В этом если так же будет без травм и ошибки будут сделаны, можно нацеленно идти за ушастым, по которому уже заскучали все фанаты Баварии спустя 6 лет))
Такой сезон уже не повторить, этот будет слабее. Вообще прошлый сезон был лучшим , что я видел, рекорды по голам везде.
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