Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»

Та о «Баварии»: тот сезон был особенным, чувствовали, что можем добиться всего.

Защитник «Баварии» Джонатан Та высказался о целях в предстоящем сезоне.

«Мы хотим продолжить с того места, где остановились в прошлом сезоне. Мы все чувствовали, что это был особенный сезон, потому что мы упорно работали над собой с первого дня и выкладывались на полную в каждом матче.

Даже когда что-то не было идеально, гладко или слаженно, нам всегда удавалось держаться вместе как команда и создавать атмосферу, которая заставляла нас чувствовать, что мы можем добиться чего угодно. Именно на этом нам и нужно строить дальнейшую игру», – сказал Та в интервью Sky Sport Germany.