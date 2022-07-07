Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена

У кого больше шансов?

Возможно, вы еще не слышали, но Кевин Дюрэнт запросил обмен из «Бруклина». В это невозможно поверить, однако еще сложнее поверить в то, что в принципе сложатся варианты трейда с участием форварда, которые были бы выгодны (хотя бы теоретически) для всех участников. Никогда еще суперзвезда такого масштаба не собиралась на выход с четырьмя сезонами по действующему контракту, и каким бы колоссальным ни оказался размер компенсации, он, конечно, будет меньше реальной ценности КейДи.

У потенциального обмена есть известные нам контуры:

• Дюрэнт выделил «Хит» и «Финикс» (лучшие команды конференций) в качестве приоритетных направлений. Это означает, что остальные – вроде пресловутого «Сакраменто» – могут ему и не подойти;

• «Бруклину» не имеет смысла сваливаться в перестройку, так как команда отдала свои пики в обмене за Хардена. «Нетс» нужны не только активы, но и вполне реальные игроки звездного уровня, которые готовы помогать уже сейчас. У букмекеров высоко котируется «Портленд», но сложно понять, что такого ценного есть у «Блейзерс» (кроме пиков), что бы «Бруклин» польстился именно на их предложение;

• Дюрэнт нужен всем, но при этом он точно не нужен командам, у которых нет возможности построить вокруг него претендента на чемпионство прямо сейчас;

• информация по поводу «Голден Стэйт» противоречива, но все же больше доверия тем инсайдерам, которые сомневаются во взаимном интересе Дюрэнта и его бывшего клуба и говорят о слишком серьезных противоречиях;

• Дюрэнт неизбежно связан с двумя другими звездами «Нетс»: Беном Симмонсом – из-за того, что из-за его наличия в составе «Бруклин» не может претендовать на игроков с контрактом «designated rookie extension» (вроде Донована Митчелла, Зайона Уильямсона или Бэма Адебайо), и Кайри Ирвингом – из-за того, что тот точно покинет клуб в течение следующего сезона.

Исходя из этого, вот те варианты трейда, которые хотя бы в теории выглядят сколько-нибудь рациональными.

«Бостон»

Что могут предложить: Джейлен Браун, Грант Уильямс, Роберт Уильямс, у «Бостона» есть для обмена свои пики драфтов-2025-2027, 2029 (то есть они могут отдать три из этих четырех)

В чем логика обмена для «Нетс»: Логика есть, только если Шон Маркс из той категории людей, которые считают, что настоящей первой звездой «Бостона» является Джейлен Браун, а не Джейсон Тейтум.

Потенциал Брауна – вопрос дискуссионный, но вообще защитник – едва ли не самый надежный вариант среди предлагаемых «Бруклину». У него нет истории травм, как у Дэвиса или Джорджа. У него нет проблем с лишним весом, как у Зайона. У него в возрасте 25 лет уже есть крутой опыт и вполне обоснованные претензии на статус звезды, чего нет, скажем, у Скотти Барнса.

Пики «Селтикс» ничего не дадут. Но у Брауна (если он вообще доступен) можно найти вполне реальные преимущества по сравнению с остальными вариантами для компенсации.

В чем логика обмена для «Селтикс»: Сочетаемость Брауна и Тейтума по-прежнему вызывает сомнения при взгляде со стороны. Вдруг при взгляде изнутри тоже не все так однозначно, и возможность заполучить Дюрэнта покажется заманчивее, чем дальнейшие попытки привести двух лидеров к гармоничному взаимодействию.

«Лейкерс»

Что могут предложить (если забирают еще и Кайри Ирвинга): Энтони Дэвис, Расселл Уэстбрук, Макс Кристи, Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, пики первого раунда драфтов-2027 и 2029, обмен пиками на драфтах-2026 и 2028

В чем логика обмена для «Нетс»: Дэвис (если абстрагироваться от его травматичности и от того, что он предпочитает не встречаться с мячом месяцами) – номинально лучший игрок из всех, что вообще доступны «Бруклину». Так как «Нетс» не хотят уходить в перестройку, то для них было бы вполне логично забрать лучшую суперзвезду из возможных, у которой к тому же остается еще два года по действующему контракту, и строиться вокруг нее.

Да, контракт Уэстбрука – это минус. Но он истекающий, и в следующем сезоне можно было бы как-то разводить их по минутам с Беном Симмонсом. Связка Уэстбрука с Дэвисом при наличии бруклинских снайперов (Карри, Миллса, Харриса(?) в теории может быть не такой уж бесполезной.

Зато (при наличии веры в Дэвиса) дальше начинаются сплошные плюсы: Дэвис моложе Дюрэнта, его связка с Симмонсом – это потенциально одна из лучших защит в лиге, а при помощи пиков можно собрать к ним симпатичное окружение.

В чем логика обмена для «Лейкерс»: Это единственный доступный способ выпутаться из тупика, в который клуб сам себя загнал с трейдом Расселла Уэстбрука. Выбор не самый тяжелый: очередной сезон перманентной клоунады или суперкоманда с Леброном, Дюрэнтом и Кайри Ирвингом?

Помешать обмену может лишь нежелание Джинни Басс жертвовать будущим клуба. В данный момент «Лейкерс» вроде бы пытаются решить все проблемы при помощи обмена одного Кайри Ирвинга с сохранением пиков и Энтони Дэвиса.

Хотя, конечно, с точки зрения Леброна Джеймса сейчас уместно было бы идти ва-банк: супертрио Дюрэнта-Ирвинга-Леброна – это чемпионское окно на ближайшие два (максимум три) сезона. Да, «Лейкерс» потеряют пики на следующие пять лет, но для калифорнийцев их ценность не так уж критична – они-то всегда смогут выловить суперзвезду на рынке свободных агентов. И вообще «Лейкерс» – это всегда про максимум.

«Клипперс»

Что могут предложить: Пол Джордж, Терэнс Мэнн, Брэндон Бостон, пик первого раунда драфта-28, обмен пиками на драфтах-2027 и 2029

В чем логика обмена для «Нетс»: Если Дэвис кажется чересчур травматичным, то второй в списке тех, кто готов помочь прямо сейчас – это Пол Джордж, в последние сезоны несколько поправивший (пусть и за счет прессы) репутацию однозначного чокера.

Предложение «Клипперс» выглядит не очень: 1) здоровье Джорджа – это, конечно, тоже проблема, к тому же ему уже 32, 2) сам он более-менее приемлем в качестве второй-третьей звезды, но с дуэтом Симмонс-Джордж «Бруклин» станет бедным родственником на роскошном Востоке, 3) Джордж уже дважды требовал обмен, так что вряд ли его приход сколько-нибудь стабилизирует ситуацию, 4) Стив Балмер показал, что готов платить больше всех в НБА, так что вряд ли стоит так уж верить в чудо с пиком драфта-2028…

И все же, если «Нетс» хотят быть релевантными сегодня, а им предлагается выбор между Эйтоном, Адебайо, Джареном Джексоном…

В чем логика обмена для «Клипперс»: Ну, камон, это Козловский Дюрэнт. У «Клипперс» и так есть все, чтобы побороться за титул, но если есть доступный способ увеличить шансы до максимальных, то почему нет?

«Новый Орлеан»

Что могут предложить: Зайон Уильямсон (только если в обмене задействован Бен Симмонс), Йонас Валанчюнас, Девонте Грэм, пик первого раунда драфта-2024 от «Лейкерс», пики первого раунда драфта-2027 от «Лейкерс» и «Милуоки», у «Нового Орлеана» есть все свои пики

В чем логика обмена для «Нетс»: Потенциал Зайона Уильямсона – наивысший среди тех, кто может быть доступен для «Бруклина». Он настолько высок, что ни травмы, ни странное отношение к собственному телу, ни отдаленное бурчание по поводу Нового Орлеана нисколько не изменили отношение к центровому. Еще недавно многие в нем видели будущее лицо НБА, игрока, сопоставимого через несколько лет с Дюрэнтом сейчас.

Теоретически может оказаться так, что «Нетс» еще скажут спасибо Дюрэнту: если благодаря ему смогут заложить основы для команды будущего, построенной вокруг Уильямсона, снайперов и, вполне возможно, очень приятной коллекции пиков.

В чем логика обмена для «Пеликанс»: «Новый Орлеан» выписал Уильямсону максимальный контракт, хотя тот практически не выходил на паркет последние три года. И только «Пеликанс» знают, в какой степени разочарования стоит пребывать относительно прожорливой суперзвездочки: на данный момент соотношение ожиданий от Уильямсона и выхлопа от Уильямсона – это просто отупляющий парадокс. Теоретически «Новый Орлеан» еще не готов к серьезной борьбе и по-прежнему верит в процесс, но вот сомнительность их главной надежды может подстегнуть их пересмотреть планы. Как в случае с «Торонто» и Дерозаном, возможно, «Пеликанс» было бы надежнее выменять Дюрэнта и ускорить построение команды вокруг него, Ингрэма, Макколумма, молодежи или тех, кем можно проапгрейдить молодежь.

Окончание прошлого сезона может склонить Дэвида Гриффина именно к такому решению.

«Мемфис»

Что могут предложить: Джарен Джексон, Десмонд Бэйн, Диллон Брукс, у «Гризлис» есть все свои пики, плюс защищенный топ-4 пик драфта-2024 «Голден Стэйт»

В чем логика обмена для «Нетс»: «Бруклин» может взять несколько классных молодых игроков: Джарена Джексона, уже попавшего в символическую сборную защитников и в первых двух сезонах клавшего 38% бросков с дистанции, суперснайпера Десмонда Бэйна и после этого плей-офф уже однозначно бешеного пса Диллона Брукса.

С точки зрения глубины и потенциала пакет «Мемфиса» может оказаться одним из лучших из предлагаемых. Хотя травма Джарена Джексона, из-за которой он выпал на полгода, это ощущение и скорректирует.

В чем логика обмена для «Мемфиса»: Доказать всем, что Морэнт – это реинкарнация Расселла Уэстбрука.

«Мемфис» стал второй командой регулярки в прошедшем сезоне. И активов у «Гризлис» – даже больше, чем нужно (если такое вообще возможно). Если им удастся убедить Дюрэнта дать им шанс и одновременно договориться с «Нетс» так, чтобы не потерять ничего сколько-нибудь ощутимого, то глубокая команда, теперь построенная вокруг КейДи, Джа и Стивена Адамса, как минимум подарит ностальгические чувства.

«Майами»

Что могут предложить: Бэм Адебайо (только в случае участия в обмене Бена Симмонса), Кайл Лаури, Данкан Робинсон, Тайлер Хирро, Никола Йович, у «Майами» есть пики первого раунда драфтов-2023, 2027, 2029

В чем логика обмена для «Нетс»: Заполучить костяк команды, выигравшей регулярку на Востоке, и сбагрить в процессе сомнительного (и вряд ли кому-то нужного после прошлого сезона и операции на спине) Бена Симмонса.

Драфт-пики «Хит» совсем не привлекательны. А вот все остальное удовлетворяет основному посылу Джозефа Цая: поменьше философствующих лентяев – побольше трудяг, за которых было бы не стыдно.

Проблема, конечно, в том, что Споэльстра не станет частью сделки, а без него ценность набора, где не просматривается ни одного по-настоящему звездного игрока, в реальности может быть совсем невысокой. Но после сделки с «Хит» «Бруклин» получает определенную глубину, остается релевантным на Востоке, строит новую культуру, а будущее в качестве претендента на титула уже будет зависеть от удачи на следующем рынке свободных агентов.

В чем логика обмена для «Хит»: В том, чтобы объединить Джимми Батлера и Кевина Дюрэнта.

В современном виде «Майами» вечно будет ходить в квазипретендентах, которые могут рассчитывать лишь на то, что Эмбиид получает очередную травму, а Маркус Смарт в очередной раз пропускает матчи плей-офф. А тем временем Джимми Батлер – единственная удача «Хит» на рынке свободных агентов за последнее десятилетие – не то чтобы молодеет. Дюрэнт сразу же повышает ставки.

Понятно, что «Хит» не собираются добровольно расставаться с Адебайо, но без его участия никакой логики в обмене для «Бруклина» вообще нет. Так же они используют Бена Симмонса в качестве «большого», забирают Сета Карри на истекающем контракте и надеются на свое исключительное умение делать из незадрафтованных чуваков игроков НБА.

«Торонто»

Что могут предложить: Скотти Барнс, О Джи Ануноби, Паскаль Сиакам, у «Рэпторс» есть все свои пики первого раунда

В чем логика обмена для «Нетс»: Барнс – наверное, лучший из молодых игроков, которых может получить «Бруклин». Он уже показал и потенциал суперзвезды, и то, что готов давать результат уже в таком нежном возрасте.

Тут вопрос в том, доступен ли Барнс. Но без его присутствия в сделке связываться с Уджири не имеет смысла.

Побеждать сейчас – это, конечно, хорошо, но Дюрэнт нужен главным образом тем командам, которые на что-то претендуют, а они готовы отдавать пики, а не звездных игроков. Поэтому, возможно, «Бруклину» стоит сделать шаг назад, чтобы приготовиться к двум шагам вперед – при помощи Барнса и многочисленных пиков, которые «Торонто» явно готов отсыпать.

В чем логика обмена для «Торонто»: Очередная рисковая многодовочка для Уджири. Генеральный менеджер «Рэпторс» как никто понимает, что шанс заполучить игрока уровня Дюрэнта выпадает раз в жизни (ну окей, или в случае Уджири второй раз в жизни). Сиакам и Ванвлит уже были второй-третьей звездами чемпионской команды, Ник Нерс был ее тренером, так что данный путь для «Рэпторс» хорошо знаком.

И если что, когда-то Дюрэнт признавался, что в детстве болел как раз за «Рэпторс».

«Финикс»

Что могут предложить: Деандре Эйтон (через сайн-энд-трэйд), Микэл Бриджес, Кэмерон Джонсон, у «Санс» есть все свои пики первого раунда

В чем логика обмена для «Нетс»: «Санс» считаются у букмекеров главными претендентами на Дюрэнта, но, на самом деле, без участия третьей команды здесь шансы не особо просматриваются.

Во-первых, зачем «Бруклину» вообще Эйтон при живом Бене Симмонсе? Все те же проблемы, что в «Филадельфии» с Эмбиидом возникнут вновь, только на другом месте.

Во-вторых, для того, чтобы принять Эйтона по сайн-энд-трэйд (который обрекает их на жесткий потолок), «Нетс» придется от кого-то резко избавляться, что еще больше осложняет ситуацию и еще больше уменьшает интерес к центровому.

Много пиков – это хорошо, Микэл Бриджес на хорошем контракте – это очень даже хорошо. Однако самое значимое в этом обмене – это некое неизвестное: какая-то теневая команда, которая нуждается в Эйтоне и может отвалить «Бруклину» драфт-пиков или игрока звездного уровня. Среди вариантов – «Юта», собравшая много активов после сделки с «Миннесотой» («Нетс» не могут претендовать на Донована Митчелла из-за наличия Бена Симмонса на контракте «designated rookie extension»), или «Атланта», которая ради пик-н-ролльного дуэта Янг-Эйтон рассталась с кучей драфт-пиков, а еще с Джоном Коллинзом.

В чем логика обмена для «Финикса»: «Санс», как кажется, требуется совсем небольшое усилие для того, чтобы достичь чемпионской планки. И Дюрэнт неслучайно обозначил их в качестве одного из двух мест, куда бы хотел попасть.

К тому же, главное, с чем расстаются «Санс» – это Эйтон, у которого, по всей видимости, и так нет будущего в клубе не дающего ему мяч Девина Букера и не желающего ему платить Роберта Сарвера.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Dustin Satloff, Jonathan Bachman, Justin Ford, Eric Espada, Sarah Stier, Al Bello