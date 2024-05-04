Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

Первый акт американской бойни.

«Формула-1» завершает длительное турне по Азии, Австралии и Америке непредсказуемым спринтерским уик-эндом на временном треке в Майами. Здесь есть все для самых рандомных результатов и изменения расстановки буквально на каждом круге: из-за полугородского характера автодрома асфальт не используют для гонок, и он очень скользкий, а барьеры крайне близки к гоночной траектории – обычно на таких треках аварии могут произойти в любой момент, особенно при большом количестве слепых и быстрых техничных поворотах. А в Майами специально создали еще и сектор-генератор ошибок с со закрученной связкой переменного радиуса – машины там часто просто срывает. Оттуда постоянный риск контактов со стенами, сэйфти-каров и красных флагов.

Сочетание низкой абразивности покрытия, низкой прижимной силы и среднего сцепления вместе с легким сдвигом баланса назад понуждает машины еще больше скользить. Промах мимо температурного окна шин в сторону перегрева или недогрева на таком треке – крайне легкое дело!

Непредсказуемости помогает и спринтерский формат: для отработки настроек у пилотов перед первой зачетной сессией было всего 1,5 часа свободных заездов, а затем уже требовалось выдавать максимум уже в спринтерской квалификации.

Вот и результат спринтоквалы оказался крайне плотным: топ-6 уложились в полсекунды, претендент на поул Норрис завалил круг, внезапный Риккардо выстрелил в топ-4, а из второго и третьего сегмента вылетали из-за недобора 0,01-0,02 секунды!

Не смотрите на первое место Ферстаппена – по его словам, он провел круг просто ужасно, не понял, куда делись остальные и тоже свалил все на покрытие. «Феррари» тоже не ждала первого ряда ! Да и вообще, все команды жаловались на скольжение, ошибки и внезапные результаты – только «Мерседесы» каким-то непостижимым образом выдали в таких условиях именно «истинный темп W14 (c) .

Просто в таких условиях лучший результат собирают, как правило, лучшие гонщики на лучших машинах и с лучшими командами – если не ошибаются сами. И робот Макс (вновь!) прошел тест!

В самом же спринте все могло сложиться опять совершенно по-другому – из-за отсутствия обязательных пит-стопов любое поражение на старте обещало дополнительное давление. С другой стороны, Алонсо перед стартом уже открыто признался: спринты для него больше не имеют никакого значения .

Как же прошел спринт Гран-при Майами? Только факты

Боттас отправился на последнее стартовое место из-за штрафа за въезд в Пиастри, Албон – на пит-лейн за смену настроек подвески под правилами закрытого парка.

Окон сломал антикрыло о болид Леклера еще перед кругом выезда – просто маленькая иллюстрация нынешнего бардака в «Альпин»: нашли правильный момент для выпуска! И наградили Эстебана основанием для 10 штрафных секунд еще до начала заезда.

Ланс тоже сошел, у Алонсо прокол – он откатился в хвост.

Рестарт на 4-м круге: без перестановок. Риккардо сохранил место в топ-3, «Хаасы» остались в очковой зоне, Хэмилтон – в топ-10.

На 5-м круге Перес вернулся на подиум после обгона Риккардо – битва и за топ-3, и за место в «Ред Булл» на следующий год!

С 7-го круга Магнуссен делал все возможное для обороны зачетного балла от Хэмилтона – включая срезки шикан.

На 11-м круге Хэмилтон пошел в атаку по внутренней и попытался перекрестить траектории с Кевином, но «Хаас» с контактом отбился от «Мерседеса». И тут же получил 10 секунд штрафа за срезку.

На 14-м круге Хэмилтон все-таки обогнал Хэмилтона, но затем затормозил так поздно, что вынудил Льюиса выехать за пределы трека и отдать позицию Цуноде!

Магнуссен получил еще 10 секунд штрафа за свои фокусы, но в «Хаасе» все равно праздник – Хюлькенберг достаточно оторвался, чтобы сохранить зачетные баллы.

На 19-м круге Хэмилтон обонал Цуноду в битве за последний зачетный балл от 8-го места – все еще под расследованием за превышение скорости на пит-лейн за сэйфти-каром.

Итоги: Хэмилтон – главный страдалец, выстрел «РБ», Магнуссен закрутил интригу

Макс Ферстапен все-таки удержал первое место, а Перес забрал третье – но какой же мастерски продуманный пилотаж от Дэна Риккардо! Продумано и стратегически работал с гибридной составляющей, экономил энергию на ключевые разгоны и не дал ни единого шанса на обгон Сайнсу за 10 кругов. Это действительно сильно!

Следующим стратегическим гением стал Магнуссен – откровенным грязным пилотажем проложил команде путь в очки. Но не себе, а Нико Хюлькенбергу – немцу оставалось просто никуда не убраться самому.

Льюис Хэмилтон в итоге получил проезд по пит-лейн за превышение скорости за сэйфти-каром – они конвертировались в 20 секунд, и все его страдания ушли впустую. Зато открыли третьего героя – Юки Цуноду, достадавшего до очков за «софте». Мегагонка для «РБ»! И как же обидно, дожно быть, Сардженту: место в топ-10 – и без очков!

Потому за схватку аутсайдеров в личном зачете даже после спринта интереснее наблюдать, чем за новым сезоном Drive To Survive:

И кто теперь скажет, что битва за 6 место в Кубке конструкторов не может быть увлекательной?

Это «Ф-1» – и продолжится она уже вечером 5-го мая на основной гонке Гран-при Майами. Она точно будет такой же дикой, только втрое длиннее. Не переключайтесь!

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