Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

Тихо только в двух.

Скандальный переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025-м вместе с гражданской войной в «Ред Булл» с потенциальным уходом Макса Ферстаппена в виде сопутствующего урона всерьез вскипятил трансферный рынок «Формулы-1»! Внезапно выяснилось, что теперь надолго подписаны пилоты только в двух командах – как раз в Скудерии и в «Макларене» (как раз зимой продлили и Ландо Норриса, и Оскара Пиастри).

(В рейтинге не учтен контракт Хэмилтона с «Феррари» по схеме 2+1 до конца 2027-го, потому что он вступает в силу со следующего года).

Большинство остальных организаций ищут новичков на истекающие сделки – продления, откровенно говоря, желают только в редких случаях, да и с неопределенной ситуацией Карлоса Сайнса, Фернандо Алонсо и того же Макса Ферстаппена на рынке в любую секунду могут возникнуть самые интересные возможности и обстоятельства. Пилоты тоже постоянно рыщут в жажде варианта посолиднее!

«Этой зимой я много времени провел с Тото Вольффом, – рассказывал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл о процессе поиска нового напарника вместе с боссом. Так что довольно забавно наблюдать за именами пилотов, которые всплывали на экране его телефона, когда они ему звонили или писали. И даже моего телефона! Мне звонили и писали, это достаточно любопытно».

В конце марта в кипящий рынок подбросили еще немного: Вольфф огласил шорт-лист кандидатов на место в «Мерседес», а осведомленный и авторитетный немецкий AMuS выпустил масштабный инсайдерский материал о том, кто и в ком заинтересован – под постоянные публикации фоток встреч Вольффа с менеджерами Алонсо, Ферстаппена и Сайнса.

Так что же происходит на трансферном рынке «Формулы-1»?

«Ред Булл»: то ли ищет нового гонщика, то ли нет

С одной стороны, скандал с битвой за власть вовлек всю верхушку команды и концерна – Кристиана Хорнера, Гельмут Марко, босса спортивного подразделения Минтцлаффа и главу маркетинга Вацлавика, акционеров, вмешивались даже отец Макса Йос Ферстаппен и менеджер чемпиона… Каждый из функционеров как минимум по разу отправлялся слухами в отставку или даже на судебный процесс. Макс, казалось, тоже выбрал сторону – «не буду продолжать без Марко», и ему – по инсайдам – даже нашли серьезные альтернативы в «Астон Мартин» и «Мерседесе». Дополнительные факторы: потенциальная потеря еще и главного конструктора Эдриана Ньюи (его мечтают переманить в «Феррари» или все тот же «Астон Мартин» ) и уже подтвержденная – главного механика бригады Макса Ли Стивенсона , одного из важнейших фигур гаража, управлявших физической сборкой, ремонтом и настройкой болида чемпиона.

С другой стороны, все слухи гасятся и подавляются компанией так же рьяно, как и раздуваются, а инсайдеры AMuS не скрывают: в команде среди всех сторон существует консенсус о необходимости сохранять общее спокойствие и направление движения к новым победам и титулам. То есть дележка власти и денег – отдельно, а комфорт Ферстаппена в машине и на подиумах – отдельно.

При таких обстоятельствах у Макса по идее и нет причин уходить, но… Макс – довольно импульсивный гонщик, ему иногда достаточно мелочи для переполнения и взрыва в стиле «устал я от этого дерьма».

К тому же, во второй машине «Ред Булл» – Серхио Перес с истекающим контрактом, по которому нет полной ясности. Советник гоночной программы концерна и босс всех пилотов Марко пока резюмирует в стиле «менять нет нужды – но если он прибавит в квалификациях» .

Вопрос этого «если» тянется почти каждый Гран-при мексиканца за «Ред Булл», и он не выглядит моментально решаемым. Чемпионы предсказуемо смотрят по сторонам – и в резерв на впечатлившего в прошлом году коротким отрезком за «Альфа Таури» Лиама Лоусона (которому вроде бы обещали боевое место где-то в «Ф-1» в 2025-м!), и на побеждающего без контракта Карлоса Сайнса, и даже на Фернандо Алонсо … Кстати, здесь интерес взаимен: как только испанский ветеран узнал о возможном приглашении, то, по информации The Race, переориентировал фокус именно прежде всего на попытках всеми силами прежде всего попасть в «Ред Булл».

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Причем, похоже, Фернандо не смущает даже потенциальная возможность конкуренции с оставшимся Ферстаппеном. Ох, только представьте себе!

А провалившего старт сезона Риккардо больше не рассматривают. Кажется, Дэн упустил шанс на мечту о завершении карьеры в «Ред Булл».

«Мерседес»: четыре только официальных претендента

Тото Вольфф наконец выставил дедлайн по решению: восьмикратные чемпионы «Ф-1» решили все же слишком не затягивать с выбором!

«Скорее всего, решение будет принято в районе лета, но точно не в ближайшие недели и даже месяцы, вроде того. Я хочу продолжать смотреть на рынок.

Есть говорить о тех, кто доступен или был бы нам интересен, есть аргументы в пользу каждого из них. Будь то очень молодые пилоты или очень опытные, которые находятся в расцвете сил. Или Карлос [Сайнс].

У нас есть очень многообещающий молодой пилот (Андреа Кими Антонелли из «Ф-2» – чемпион всех юниорских серий, в которых принимал участие – Спортс). Не хочу добавлять на него еще давления, но выглядит словно он может стать одним из великих. Но мы также и не хотим топить его, закидывая его в болид «Ф-1» с такой скоростью – ему всего 17.

Есть и другие варианты, можем поиграть с ними. Очевидно, это Фернандо [Алонсо], он очень впечатляет, Карлос [Сайнс] очень хорошо, еще несколько других. И вдруг Макс Ферстаппен все-таки решит перейти? Он для всех будет вариантом №1.

Трудный выбор, поскольку нет четких критериев или того, что все указывает на конкретного пилота. Я хочу просто сделать шаг назад и следить за ситуацией. Некоторые из упомянутых ребят могут подписать контракты с другими командами, так что я просто наблюдаю».

Кем еще могут быть эти «другие»? Осведомленный постоянный журналист паддока Джо Сейвард предполагает бывшего (и нынешнего – парень всегда напоминал о постоянном сохранении связей) пилота програмы «Мерседеса» Эстебана Окона – сейчас страдающего в «Альпин».

«Нужен гонщик, который примет сделку с «Мерседесом» по схеме «1+1» в 2025 году. Контракт Джорджа Расселла истекает в конце того сезона, так что подработка (в теории) может превратиться в постоянный кокпит, если сменщик Льюиса переиграет Джорджа.

Я бы поставил на Эстебана Окона, который давно связан с «Мерседесом» и, очевидно, находится не на своем месте в «Альпин». Можно было бы предположить, что друг Джорджа Алекс Албон – хороший выбор для «Мерседеса», но считается, что «Ред Булл» предложил ему привлекательную сделку на сезон-2026, и это может быть очень хорошей идеей».

При этом не стоит сбрасывать со счетов и маркетинговую-коммерческую составляющие: по слухам , спонсоры «Мерседеса» из-за потери Хэмилтона и слабых результатов уже ищут альтернативы и требуют снижения выплат (а Puma и Tommy Hilfiger уже в принципе решили уйти). Фактор привлекательности для партнеров внезапно может стать главным фактором – и дверью в топ-команду даже при относительно средних результатах .

Как и с «Ред Булл» – абсолютно невозможно предсказать, какой же парой войдут в 2025-й восьмикратные чемпионы.

«Астон Мартин»: Ферстаппен? Алонсо? Сайнс?

Ланс Стролл – сын владельца команды и британского бренда, канадского миллиардера Лоренса Стролла. Машина останется за ним, пока в семье сохранится консенсус на этот счет – и обсуждаться тема явно будет исключительно за закрытыми дверьми.

А вот судьба второго кокпита может быть интереснее – ведь, как вы уже поняли, у Фернандо Алонсо опция пилота на продление контракта, и он пока в замешательстве смотрит по сторонам. Он – самый горячий лот рынка, ведь свободен от контрактов и сам может решать, куда ему двигаться, без необходимости договариваться о расставании с предыдущей командой (как у того же Ферстаппена) – и его точно так же хочет практически любая организация пелотона со свободным местом.

Публично и «Астон Мартин» последовательно повторяет о желании сохранить №14 в команде – ведь менять суперветерана действительно нет причин: он от гонки к гонке выжимает из болида полный максимум.

За кулисами же инсайдеры сообщают о концентрации на переманивании именно Эдриана Ньюи из «Ред Булл» прежде всего за полную свободу действий и зарплату как у лучших гонщиков – а с составом пилотов Строллы планируют разбираться по ситуации. Вариант с Ферстаппеном с учетом прихода «Хонды» в 2026-м выглядит привлекательным, но не слишком понятным с точки зрения семейной динамики, например.

Если же не выйдет переманить Макса и сохранить Алонсо, первым выбором на свободное место считается Карлос Сайнс. Других инсайдов не мелькало – однако в таком случае на рынке окажется много свободных парней без контрактов: например, старый знакомый Серхио Перес или лучший друг Ланса в пелотоне Эстебан Окон. Также без места еще парень из их компании Мик Шумахер – он сейчас резервист в «Мерседесе» и гоняет в программе чемпионата мира на выносливость WEC «Альпин». Вдруг канадцы решат сыграть на его имени и общем командном комфорте?

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«Альпин»: туда никто не хочет

Французский заводской коллектив, позиционирующийся как «вторая «Феррари», просто разваливается на ходу . Команда ухнула на последние места по квалификационному и гоночному темпу, машина неуправляема и сильно перебирает по массе, в инженерном и менеджерском штатах прошли новые зачистки…

Пьер Гасли предполагает реальный эффект программы улучшения болида только через 4-6 месяцев и открыто признает, что «пришел не за этим ». Эстебан Окон первым слил прессе плохие показатели из симулятора еще зимой и постоянно напоминает о сохранении связей с «Мерседесом». Поступают ли так пилоты , точно намеренные остаться и выражающие полную долговременную лояльность?

И в инсайдах и слухах не появилось других кандидатов в «Альпин», как и потенциальных попыток команды заинтересовать других пилотов – похоже, все стороны прекрасно понимают обстоятельства. Французы будут комплектоваться лучшими оставшимися без контракта на рынке ближе к концу или поднимать из Академии и «Ф-2» юниоров – тоже возможны самые безумные варианты вплоть до Чжоу/Боттас/Дуэн.

«Уильямс»: уточнение стратегии

Английская команда четко проговорила наличие жесткого контракта с Алексом Албоном до конца 2025-го – его выкуп может обойтись потенциальным заинтересованным соперникам слишком дорого, пока на рынке есть альтернативы, так что всерьез рассматривать его уход пока рано.

Новое продление Логана Сарджента с каждым средним Гран-при американца становится все менее вероятным – в конце концов, у «Уильямса» точно будут альтернативы не хуже: даже любой из пары пилотов «Альпин» скорее поверит в перспективы пересобирающихся англичан.

Джо Сэйвард высказал в блоге и альтернативный вариант на «переждать», если однозначно хорошего не появится: скидки с моторов «Мерседеса» и потенциального медийного хайпа по новой звезде:

[«Мерседесу»] надо заменить Хэмилтона, однако переход [Андреа Кими Антонелли] напрямую в топ-команду – вероятно, не самое мудрое решение, хотя, может, стоит посадить его в «Уильямс», как только пилоту исполнится 18 лет. В таком случае у него будет полтора года на адаптацию к «Ф-1», пока он не понадобится «Мерседесу» в 2026-м».

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Похожий опыт уже был у Расселла – правда, он опрометчиво подписался сразу на три года и отработал сделку до конца. «Уильямс» вроде бы не хочет больше тренировать пилотов для других команд и целит на долгий срок, но и перестройка точно займет еще пару лет – может, руководство и решит что-то временно сдвинуть ради дополнительных бонусов и ресурсов.

«РБ»: давление – внутри

После трех провальных для Даниэля Риккардо Гран-при в новозеландской прессе сразу пошли слухи об ультиматуме австралийцу – якобы его сменят на Лиама Лоусона уже через 2 Гран-при, если №3 не разберется с проблемами.

Шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко потенциальный ультиматум опроверг , но не скрывает, что оба под пристальным вниманием и давлением – и с прицелом на следующий сезон, и в контексте нынешнего.

Из потенциальных сменщиков пока виден только тот же Лоусон, но… Это «Ред Булл», тут временами абсолютно непредсказуемая трансферная политика.

В любом случае Лоусон видится выбором №1 на любое место – и постоянный прессинг от впечатлений прошлого сезона и одного его присутствия в ростере признает и СЕО команды Петер Байер:

«Он претендует на места в обеих командах, не дает лениться тем, кто сейчас занимает места. А мы даем возможности как можно больше работать на трассе: например, в январе в Имоле он пилотировал нашу старую машину. Мы хотим снова организовать для него такие тесты.

Также Лиам проводит сессии на симуляторе, и мы котируем его как важного члена команды. Он продолжает улучшения, но в целом вполне готов, ведь уже и в прошлом году показал, на что способен, и оказывает давление и на «Ред Булл».

На нас в некоторой степени давит и он, и руководство компании требует результатов, поэтому на наших гонщиков выпадает дополнительный прессинг».

«Хаас»: похоже, ждет новичка Скудерии

Еще недавно самая спокойная команда с самым предсказуемым составом пилотов-ветеранов превратилась в потенциально привлекательное место и для сманивания, и для обкатки.

Например, Сэйвард активно инсайдит о потенциальном устройстве к американцам впечатлившего на Гран-при Саудовской Аравии 18-летнего Оливера Бермэна из Академии «Феррари»:

«Говорят, «Хаас» был бы рад принять Бермэна – вероятно, в пару к Хюлькенбергу – в 2025 году, если «Феррари» вежливо попросит и предложит соответствующую скидку на моторы. Как бы то ни было, «Феррари» будет стремиться подготовить юниора на замену Льюису Хэмилтону, когда тот завершит карьеру. Возможно, уход случится не раньше 2028 года, однако это даст Бермэну время освоиться в «Ф-1», как было с Шарлем Леклером в «Заубере».

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Но только вряд ли к пару к Хюлькенбергу: AMuS параллельно инсайдит о предложении от «Ауди», как раз завершившего полный выкуп «Заубера». Нико исполнится в августе 37 лет, но он все еще впечатляет квалификационным темпом и готов вновь попробоваться в роли лидера перестройки заводского коллектива – даже несмотря на неудачу с «Рено».

Так что с 2025-го «Хаас» может приобрети вид «Бермэн-Магнуссен» или даже «Бермэн-кто угодно лучший на рынке, желательно со спонсорами (вроде Боттаса или Переса)».

«Ауди»/«Заубер» – грядет полная смена состава

Чуть ли не главный теневой игрок нынешнего рынка с большой финансовой силой и потенциалом, но слабой нынешней позицией.

С одной стороны, немецкий гигант уже полностью выкупил команду – на 1,5 года раньше первоначального плана – и проводит активную перестройку с подписной компанией (из последнего – главный механик бригады Ферстаппена! ).

С другой же – им еще год катать под вывеской криптоказино «Кик-Заубер» с клиентским мотором, а перестройка пока в очень ранней стадии: например, новое оборудование для пит-стопов пока вызывает только задержки, срывы гонок и боль пилотов. Не каждый осмелится тратить год на такое без ясных перспектив на будущее.

Нынешних пилотов же вряд ли оставят. Валттери Боттаса брали на длительный лидерский контракт как победителя гонок, привносителя опыта «Мерседеса» и строителя команды – и он сам признает, что его работа важнее, чем просто гонщика – однако за все эти сезоны никаких изменений и улучшений в подходе так и не отметилось. №77 словно больше работал на себя, медийность и личный бренд, чем на движение команды, и теперь при наличии альтернативных вариантов «Ауди» предпочтет раздобыть другого лидера.

А альтернативы есть – например, сын старого знакомого по программе «Дакара» Карлоса Сайнса-старшего. Нынешнеий СЕО команды Андреас Зайдль работал с младшим в «Макларене» (как и нынешний технический директор Джеймс Ки), все хорошо ладят и ждут от победителя недавнего Гран-при Австралии ответа до середины или конца апреля.

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В случае отказа или на второй кокпит уже есть вариант Хюлькенберга. Боттас и Чжоу останутся запасными вариантами в случае срыва всех остальных переговоров – и уменьшения потенциальных требований (прежде всего касательно Валттери).

А какие варианты составов команд в 2025-м видите вы?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Robert Cianflone; Panoramic/Keystone Press Agency, Stephen Blackberry/Keystone Press Agency, IMAGO/FREDERIC LE FLOC/Global Look Press