Невиданно громкая преза юниора в «Ф-2»: с президентом страны, боссом мировых гонок и машиной в нацспонсорах! Парень – 🚀?

Дно из Парагвая.

Новый сезон главной молодежной серии планеты – «Формулы-2» – ожидается очень большим и важным, ведь юниорам меняют технику: теперь они начнут гоняться на более приближенных к «Ф-1» по физическим характеристикам болидам. Повышение теоретически будет даваться легче, и команды основного чемпионата могут приветливее относиться к идее подписания новичка.

Оттого и повышенное внимание к дебютному сезону, и ко всем гонщика «Ф-2».

Но активнее всего внезапно начали рекламировать не восходящую звезду «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли («новый Хэмилтон», чемпион немецкой и итальянской «Ф-4», а затем европейской и ближневосточной «регионалок» между «Ф-4» и «Ф-3», которого в 17 лет сразу забросили в высшую лигу), не «нового Леклера» Оливевера Бермана (чемпион тех же «Ф-4», третье место в «Ф-3», 4 победы в дебютном сезоне «Ф-2» в 18 лет), не новый набор чемпионов и вице-чемпионов «Ф-3» лицах Габриэля Бортолетто и Зака о’Cалливана (программы «Макларена» и «Уильямса» соответственно) и даже не чемпиона обоих главных серий Японии Ритомо Мияту (выиграл кузовную «Супер ГТ» и «Супер-Формулу» – вторую по скорости на планете – в один сезон).

Нет.

Главное внимание медиа на предсезонных тестах захватили визитеры из Южной Америки – например, слушателя Академии «Уильямса» и бывшего пилота «Ф-3» Франко Колапинто из Аргентины на каждом выезде встречала толпа фотографов:

Конкретно эта – на послесезонных тестах «Пирелли» за «Уильямс», но затем в «Ф-2» началась та же история.

Кстати, помните такого в составе российской G-Drive Racing на «24 часах Ле-Мана» 2021-го с Романом Русиновым и Ником де Врисом в одном экипаже? Тот же парень – участие в нашем проекте помогло ему с известностью и сохранением позиции в автоспорте! Внезапно он и другие гонщики из Аргентины получили огромную популярность на родине, и технологическая компания с базой в Буэнос-Айресе globant объединилась с министерством туризма страны, чтобы выкупить парню место в «Ф-2» – в чемпионе 2022-го «МП Моторспорт».

А в соседней аутсайдерской «ПХМ» обнаружился еще более внезапный поворот: путь мегаталанта Антонелли из условной «Ф-3,5» сразу в новую «Ф-2» решил провернуть еще и парагвайский пилот Джошуа Дюрксен. Его объявили чуть ли не первым среди всего ростера, а на предсезонных тестах в Абу-Даби в его боксы заявился целый президент страны Сантьяго Пенья Паласиос!

«Спасибо вам за постоянную поддержку в этом проекте! Гордость – чувствовать поддержку и помощь всей страны».

Смотрите, как он по-отечески обнимает парня! Сразу ясно, за чьи деньги Джошуа катается:

Узнали арабов в белом? Один из них – босс всех мировых гонок: президент Международной автомобильной федерации ФИА Мохаммед бен Сулайем:

Кажется, еще никогда новичка «Формулы-2» не представляли на тестах силами президента страны и босса ФИА. Что-то новенькое!

Парагвай же не первый год поддерживает Джошуа: он весь сезон гонялся в машине с огромным национальным флагом:

Для нового сезона Парагвай собрал еще более грандиозный пул национальных спонсоров!

К чисто государственным деньгам добавились производитель куриного мяса Pechugon с долей нацрынка в 58%, главный поставщик агрохимикатов по госзакупкам в страну UPL (73% рынка), парагвайский бренд спортивной одежды Kyrios, крупнейший парагвайский дата-хостер Netlogic, крупнейшая страховая Royal Seguros… Скидывались всей небогатой страной вместе с компаниями семьи Дюрксенов.

Может, он – суперталант, и Парагвай просто пользуется редким шансом громко заявить о себе на мировой арене с его успехами?

Что ж, Джошуа выиграл чемпион Парагвая по картингу и отправился по известному пути для любого мечтающего о карьере в «формулах» – в Германию и Италию для участия в местных «Формулах-4» после обкаточного сезона в ближневосточной «Ф-4» (и вице-чемпионства).

В 41 гонке первого сезона парень выиграл один раз и 6 раз поднялся на подиум, а затем деньги кончились. Пришлось менять лицензию на немецкую – для попадания в программу поддержки немецкой автофедерации, ведь со своими талантами у Германии сейчас все совсем непросто. В итоге парень выиграл еще 5 гонок за 2 года и дважды занимал шестые места в зачетах немецкой и итальянской «Ф-4».

Удивительно, но этого хватило для госинтереса: в 2022-м он уже пошел в европейскую «регионалку» с поддержкой министерства туризма и еще рядом миноритарных спонсоров. За два года финишировал в первом сезоне на 14-м месте общего зачета, на второй сезон – 19-м, однако одного подиума в 2023-м (трете место на бельгийском «Спа-Франкоршаме») хватило для расширения финансирования и резкого прыжка в «Ф-2» в 20 лет.

Казалось бы, путь Дюрксена напоминает продвижение предыдущего латиноамериканского ренты на госденьги Пастора Мальдонадо, однако венесэульский крэшер с нефтяной PDVSA за спиной хотя бы чаще побеждал в юниорках – брал титулы и финишировал в топ-5 общего зачета.

С другой стороны, Джошуа вообще первый гонщик подобного уровня из Парагвая. Все национальные издания называют его «главным талантом в истории страны», а парень постоянно говорит, как мечтает об «Ф-1». После первого подиума в «регионалке» ему вручили местное почетное звание для тех, кто представляет Парагвай в мире – то есть наравне с представителями сборной, например, а спонсоры оплачивают визиты на его гонки для 1-2 семей страны на каждый уик-энд. Бесконечные фотки с флагами прилагаются.

Интересно, на сколько сезонов в «Ф-2» у страны хватит денег, если один год стоит от $2 до 5 млн в зависимости от команды?

Фото: Instagram/joshuaduerksen1