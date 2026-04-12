Жан Тодт: «Вел переговоры с Ньюи о переходе в «Феррари». Но он не захотел переезжать в Италию»

Тодт объяснил, почему Ньюи отказался переходить в «Феррари».

Бывший руководитель «Феррари » Жан Тодт рассказал, что вел переговоры о переходе Эдриана Ньюи в Скудерию, однако договориться с британским конструктором не удалось.

Позже в 1997-м технический штаб команды усилили Росс Браун и Рори Берн из «Бенеттона».

«Мы знали, что для создания побеждающей команды нужно выбирать лучших механиков, лучших инженеров и лучших партнеров. Помню, мы рассматривали вариант с Эдрианом Ньюи и вели с ним переговоры. Но он не захотел переезжать в Италию.

Я всегда очень уважал Рори и хотел поработать с ним, еще когда управлял гоночной программой «Пежо». Но он захотел остаться в «Формуле-1». Росс стал моим контактом, техническим директором. Они не знали, что я вел переговоры с ними обоими.

Помню, что после того, как нанял их, сказал: «Ну, теперь можете говорить, что вас подписали». И Росс ответил, что пригласит Рори выпить пива», – сказал Тодт.

