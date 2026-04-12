Стролл финишировал 48-м в гонке GTWC из-за штрафов
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл выступил на первом этапе чемпионата GT World Challenge Europe, который прошел на «Поль Рикаре».
Канадец провел уик-энд за рулем «Астон Мартин» Vantage AMR GT3 Evo в одном экипаже с бывший пилотом «Ф-1» Роберто Мери и Мари Бойя.
После старта с 15-го места все три пилота провели неудачные отрезки, получив целый ряд штрафов, из-за которых экипаж потерял около 8 минут. В результате Стролл и его напарники финишировал на 48-м месте.
Ланс Стролл об участии в гонке ГТ: «У «Астон Мартин» не очень конкурентоспособная машина, возникла идея что-то поменять»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Окон из-за штрафов не вошёл бы в сотню тогда. Даже если у частников меньше.
