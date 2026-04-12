Стролл финишировал 48-м в гонке GTWC из-за штрафов

Стролл занял 48-е место в гонке GT.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл выступил на первом этапе чемпионата GT World Challenge Europe, который прошел на «Поль Рикаре».

Канадец провел уик-энд за рулем «Астон Мартин» Vantage AMR GT3 Evo в одном экипаже с бывший пилотом «Ф-1» Роберто Мери и Мари Бойя.

После старта с 15-го места все три пилота провели неудачные отрезки, получив целый ряд штрафов, из-за которых экипаж потерял около 8 минут. В результате Стролл и его напарники финишировал на 48-м месте.

