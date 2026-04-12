Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»

Марко высказался о трудностях Ферстаппена при новом регламенте «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, перестал ли Макс Ферстаппен играть ключевую роль за рулем болида при новом регламенте «Ф-1».

«Фактор Макса существует, только когда у него есть надежная машина, которая ведет себя предсказуемо и которой он может доверять. Сейчас это не тот случай.

Можно заметить, как близко к нему подобрался [Изак] Аджар. То же самое было с [Серхио] Пересом, когда он пришел [в «Ред Булл»]. У болида был перевес, и поэтому Максу нужна очень сильная передняя ось. На данный момент это не так.

Более того, позднее торможение и пилотаж на пределе способностей в быстрых поворотах – всего этого теперь нет. Но в прошлом «Ред Булл» удавалось справиться с проблемами. Уверен, они справятся и теперь», – сказал Марко.

