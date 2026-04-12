  • Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»
Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»

Марко высказался о трудностях Ферстаппена при новом регламенте «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, перестал ли Макс Ферстаппен играть ключевую роль за рулем болида при новом регламенте «Ф-1».

«Фактор Макса существует, только когда у него есть надежная машина, которая ведет себя предсказуемо и которой он может доверять. Сейчас это не тот случай.

Можно заметить, как близко к нему подобрался [Изак] Аджар. То же самое было с [Серхио] Пересом, когда он пришел [в «Ред Булл»]. У болида был перевес, и поэтому Максу нужна очень сильная передняя ось. На данный момент это не так.

Более того, позднее торможение и пилотаж на пределе способностей в быстрых поворотах – всего этого теперь нет. Но в прошлом «Ред Булл» удавалось справиться с проблемами. Уверен, они справятся и теперь», – сказал Марко.  

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Переведу. Фактор Ферстаппена есть только когда у Макса есть самовоз. Все равно кто-нибудь напишет
Плиз, переведи нам и последнее предложение 🙏 )
Ну то есть на самовозе мастер, а при конкуренции близок к аджару
Вроде хотел сказать комплиментарно, а вышло наоборот. Теряет хватку Марко)
Ему сейчас за это не платят.
Похоже, не все, кто отписался и ещё отпишется, добрались (доберутся) до последнего абзаца.
Коротко от Марко: Фактор Макса существует когда у него есть самовоз.
Перец на той же надёжной машине - был стабильно 2-ым.
И в 2023-ем (в котором - даже победил 2-жды), и в начале 2024-го (про который все помнят только, что к середине сезона все (включая и А.Попова и В.Башмакова) уже проклинали Перца).
Сначала Марко обгадил Феттеля, теперь дошла очередь до Ферстаппена. Он хочет сказать, что это его проекты и никакого таланта там не было. Как то это все несолидно для Марко
