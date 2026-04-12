Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, перестал ли Макс Ферстаппен играть ключевую роль за рулем болида при новом регламенте «Ф-1».
«Фактор Макса существует, только когда у него есть надежная машина, которая ведет себя предсказуемо и которой он может доверять. Сейчас это не тот случай.
Можно заметить, как близко к нему подобрался [Изак] Аджар. То же самое было с [Серхио] Пересом, когда он пришел [в «Ред Булл»]. У болида был перевес, и поэтому Максу нужна очень сильная передняя ось. На данный момент это не так.
Более того, позднее торможение и пилотаж на пределе способностей в быстрых поворотах – всего этого теперь нет. Но в прошлом «Ред Булл» удавалось справиться с проблемами. Уверен, они справятся и теперь», – сказал Марко.
Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?
https://www.sports.ru/automoto/1115377324-gelmut-marko-ferstappen-byl-by-v-svoej-lige-za-rulem-lyubogo-bolida.html
И в 2023-ем (в котором - даже победил 2-жды), и в начале 2024-го (про который все помнят только, что к середине сезона все (включая и А.Попова и В.Башмакова) уже проклинали Перца).