Квят финишировал 6-м в дебютной гонке в «Супер ГТ» после старта с 14-го места

Квят стал шестым в первой гонке в «Супер ГТ».

Заводской пилот «Ламборгини» и команды JLOC Даниил Квят завершил дебютную гонку в чемпионате «Супер ГТ». Заезд прошел на трассе «Окаяма». Квяту вместе с напарником Такаси Когурэ удалось финишировать на 6-й позиции после старта с 14-й строчки в своем зачете GT300.


